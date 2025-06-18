Мои заказы

Йога-ретрит «Перезагрузка» в Подмосковье. Всё включено

Энергетический ретрит (только для женщин) - это программа-практикум
Описание тура

Энергетический Ретрит (только для женщин) это:
Программа-практикум, которая через работу с телом распаковывает всё то, что мешает нам жить легко и радостно!

Что Вас ждёт на программе?

  • общение с состояниями,
  • поработаем над телесными зажимами и активизируем собственный энергетический ресурс,
  • загадаем важное желание и создадим мощное намерение

Какие инструменты мы будем использовать?

  • йога,
  • динамическая медитация Рефлекс Оргазма,
  • динамическая медитация Чакровое дыхание
  • Трансформационная практика Добаюкивание,
  • тантрические танцы
  • медитации на очищение
  • много общения и обратная связь от ведущий

Что ты получишь в результате программы?

  • высвободишь негативные эмоции
  • разблокируются энергетические каналы
  • расслабится тело
  • изменится гормональный фон (увеличится выработка эндорфинов, почувствуешь жизнь как радость
  • отчистится сознание от лишних мыслей, проблем
  • наполнишься энергией

Будет возможность постоять на гвоздях по отклику.

Программа тура по дням

1 день

Девять незнакомых людей

Уникальный дом в котором мы гостим весь уикенд находится в часе езды от Москвы. Можно быстро доехать на современной электричке, либо на машине.

16.00 Заезд. Размещение

18.00 Шеринг. Знакомство, цель на ретрит, общение.

19.00 Ужин

20.00 Практика Создание намерения

Письменные процессы, которые позволят тебе заглянуть вглубь себя, чтобы увидеть то, что создает напряжение и мешает жить легко и расслаблено.

Прописываем желания, которые хотелось бы давно воплотить в реальность.

Визуализация - важнее инструментов.

Результат: легкость и спокойствие ума, понимание истинных желаний

21.00 Дыхательная практика.

Позволяет расслабить ум, разгружает нервную систему организма.

Трансформационная практика на визуализацию своего намерения. Создаем на подсознательном уровне видение для достижения истинного желания

Результат: легкое состояние умиротворения.

22.00 Отдых. Сон

2 день

Белый шатер

08.00 Йога и дыхательная гимнастика.

Результат: пробуждение тела, прилив сил и энергии

19.00 Завтрак.

10.00 Письменные практики.

11.00 Очищающая динамическая практика. Снимаем эмоциональные, ментальные блоки, убираем зажимы в теле. Работаем над внутренним состоянием через освобождение от телесных блоков.

Результат: прилив сил, энергии, вдохновения

12.00 Шеринг. Формат разборов.

14:00 Обед. Свободное время.

15.30 Дыхательная практика.

Суфийское дыхание, которое позволяет пробудить жизненную внутреннюю силу, наполняет тело энергией, расслабляет нервную систему.

17.00 Энергетическая практика. Поднимаем женскую энергией и наполняемся силой. Помогает снять блоки и высвободить напряжения первого и второго энергетических центров, после чего тело погружается в максимальное расслабление.

Результат: расслабление

18.00 Ужин

19.30 Баня.

22.00 Отдых. Сон

3 день

Перезагрузка

08.00 Динамическая медитация.

Очищающая практика, направленная на высвобождение и экологичное проживание эмоций, наполнение энергий для новых целей, исцеление эмоционального состояния.

Результат: прилив радости

9.00 Завтрак

09.30 Письменная практика.

Подведение итогов, прописываем свои инсайты, озарения.

10.00 Наполняющая женская практика, которая позволяет раскрыть сердце, наполняет любовью, благодарностью и ощущение единство с миром.

Результат: появляется чувство любви ко всему живому, состояние всеобъемлющей любви.

11.00 Шеринг. Завершение ретрита. Делимся впечатлениями.

12.00 Выезд

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение организатора
  • Питание
  • Проживание в комфортных номерах
  • Программа ретрита
  • Баня / Бассейн
Что не входит в цену
  • Трансфер
О чём нужно знать до поездки

С собой нужно взять только носочки, тапочки и личные принадлежности.

Купальник в баню.

Лич. банное полотенце и халат.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Юлия
Юлия — Тревел-эксперт
Более 10 лет в эвенте сфере, создала и организовала тысячи праздничных мероприятий. С 2019 года повожу красивые мероприятия, девичники, и трансформационные йога-ретриты. Для кого мои мероприятия? • Если ты хочешь обрести новые
читать дальше

связи и расширить круг знакомых • Обрести новых подруг, попасть в доверительеное и мягкое пространство и душевно пообщаться ✨ • Если ты устала и чувствуешь, что погрязла в рутине каждодневных забот • Если ты чувствуешь отсутсвие энергии • Если тебе кажется, что ты уперлась в потолок и не знаешь куда идти дальше • Если ты хочешь тотально перезарядиться и «отключиться» от внешнего мира, ощутив спокойствие и расслабление • Если ты готова к новым ощущениям и к мощным трансформационным практикам и играм, которые станут новой точкой отсчета, тогда тебе точно понравится на моих праздничных, трансформационных мероприятиях ✨? ⠀

