По решению организаторов программа и место проведения фестиваля может меняться. Полёты воздушных шаров зависят от погодных условий и в случае крайне неблагоприятных условий не проводятся.
Программа тура по дням
1 день
Рязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаров
Утром встретимся в Москве и поедем в Рязань. На обзорной экскурсии погуляем среди резных теремков и увидим кремль.
Съездим в Рыбацкую деревню и поднимемся на норвежский маяк, откуда открываются прекрасные виды. Пообедаем в ресторане «Иван Васильевич», интерьер которого погружает в атмосферу знаменитой советской комедии.
После заселения в отель отправимся на фестиваль воздушных шаров «Небо России». Вечером посмотрим завораживающее шоу — ночное свечение аэростатов.
2 день
Прогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на меду
Позавтракав, поедем в Зарайск — городок на Осетре. Посетим самый маленький в России кремль, прогуляемся по Посаду и при желании поднимемся на старую водонапорную башню.
После обеда отправимся в Коломну. Пройдёмся по атмосферным улочкам, полюбуемся кремлём и спустимся в винные погреба купца Макеева, чтобы продегустировать мёд, сбитень, медовую коврижку.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 2 обеда
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом
Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
Аренда радиогида с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
Проезд к месту старта и обратно
Ужин
Прогулка на теплоходе по Оке - 850 ₽ (по желанию, при заказе тура)
Стоимость тура при 1-местном размещении - 18 970 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Марксистская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.
Т
Татьяна
11 авг 2025
Поездка прошла в постоянном движении. Много интересной информации. Маленькие уютные города с богатой историей. Вечернее свечение воздушных шаров вызвало бурю ярких положительных эмоции. Хотелось побывать на дневных полетах, но программой они не запланированы. Очень жаль. Гостиница супер. Завтрак- шведский стол.
Елена
Ответ организатора:
Коллеги, добрый день. Ответ на отзыв: Добрый день, большое спасибо, что порадовали нас прекрасным отзывом о поездке на Фестиваль Воздушных шаров в читать дальше
Рязани! Счастливы, что путешествие получилась ярким и красивым, как мы и задумывали! С удовольствием предложим Вам наши новые поездки, у нас есть, чем Вас приятно удивить!