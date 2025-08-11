Утром встретимся в Москве и поедем в Рязань. На обзорной экскурсии погуляем среди резных теремков и увидим кремль.

Съездим в Рыбацкую деревню и поднимемся на норвежский маяк, откуда открываются прекрасные виды. Пообедаем в ресторане «Иван Васильевич», интерьер которого погружает в атмосферу знаменитой советской комедии.

После заселения в отель отправимся на фестиваль воздушных шаров «Небо России». Вечером посмотрим завораживающее шоу — ночное свечение аэростатов.