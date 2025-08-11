Мои заказы

В Рязань на фестиваль воздушных шаров «Небо России»

Поучаствовать в грандиозном празднике, понаблюдать за аэростатами, съездить в Зарайск и Коломну
Праздник воздухоплавания под Рязанью — отличный вариант для тура выходного дня в лучших фестивальных традициях.

Он включит соревнования аэростатов — своё мастерство продемонстрируют 35 пилотов и их команды со всей России,
а также концерты живой музыки, мастер-классы, ярмарку рукоделия, фотозоны, фудкорты.

Самым зрелищным моментом будет ночное свечение, которое возможно только при безветренной погоде и порой бывает сложнее взлёта. Также вы погуляете по самой Рязани, Рыбацкой деревне, Зарайску, Коломне.

Запланированы и вкусные угощения: вы окунётесь в атмосферу знаменитой советской комедии, обедая в ресторане «Иван Васильевич», и полакомитесь мёдом, сбитнем, коврижкой в старых погребах купца Макеева.

1 отзыв
Ближайшие даты:
8
авг
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

По решению организаторов программа и место проведения фестиваля может меняться. Полёты воздушных шаров зависят от погодных условий и в случае крайне неблагоприятных условий не проводятся.

Программа тура по дням

1 день

Рязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаров

Утром встретимся в Москве и поедем в Рязань. На обзорной экскурсии погуляем среди резных теремков и увидим кремль.

Съездим в Рыбацкую деревню и поднимемся на норвежский маяк, откуда открываются прекрасные виды. Пообедаем в ресторане «Иван Васильевич», интерьер которого погружает в атмосферу знаменитой советской комедии.

После заселения в отель отправимся на фестиваль воздушных шаров «Небо России». Вечером посмотрим завораживающее шоу — ночное свечение аэростатов.

Рязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаровРязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаровРязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаровРязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаровРязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаровРязань, Рыбацкая деревня, обед в ресторане по мотивам советской комедии, фестиваль воздушных шаров
2 день

Прогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на меду

Позавтракав, поедем в Зарайск — городок на Осетре. Посетим самый маленький в России кремль, прогуляемся по Посаду и при желании поднимемся на старую водонапорную башню.

После обеда отправимся в Коломну. Пройдёмся по атмосферным улочкам, полюбуемся кремлём и спустимся в винные погреба купца Макеева, чтобы продегустировать мёд, сбитень, медовую коврижку.

В Москву вернёмся вечером.

Прогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на медуПрогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на медуПрогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на медуПрогулки по Зарайску, знакомство с Коломной с дегустацией специалитетов на меду

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение18 890 ₽
1-местное размещение20 970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Аренда радиогида с одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Проезд к месту старта и обратно
  • Ужин
  • Прогулка на теплоходе по Оке - 850 ₽ (по желанию, при заказе тура)
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 18 970 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», выход №5, 7:00
Завершение: Москва, станция метро «Марксистская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Провела экскурсии для 678 туристов
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Т
Татьяна
11 авг 2025
Поездка прошла в постоянном движении. Много интересной информации. Маленькие уютные города с богатой историей. Вечернее свечение воздушных шаров вызвало бурю ярких положительных эмоции. Хотелось побывать на дневных полетах, но программой они не запланированы. Очень жаль. Гостиница супер. Завтрак- шведский стол.
Поездка прошла в постоянном движении. Много интересной информации. Маленькие уютные города с богатой историей. Вечернее свечениеПоездка прошла в постоянном движении. Много интересной информации. Маленькие уютные города с богатой историей. Вечернее свечение
Ответ организатора:
Коллеги, добрый день.
Ответ на отзыв:
Добрый день, большое спасибо, что порадовали нас прекрасным отзывом о поездке на Фестиваль Воздушных шаров в
Рязани! Счастливы, что путешествие получилась ярким и красивым, как мы и задумывали! С удовольствием предложим Вам наши новые поездки, у нас есть, чем Вас приятно удивить!

