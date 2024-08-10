Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав

Недельный мультиактивный тур в Орловскую область
Водный маршрут на байдарках по живописной реке, динамичная велопрогулка и самые интересные достопримечательности одного из уютных городов Орловской области – все это мы собрали в этом комбинированном туре.

Вас ждут старинные усадьбы и парки, умиротворяющие пейзажи Центральной России и комфортное размещение.
5
3 отзыва
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав стихий».

14:00 Обед в кафе глэмпинга.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы будем наслаждаться пейзажами вокруг нас, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Встреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдаркахВстреча, размещение, сплав на байдарках
2 день

Велопутешествие, усадьба Шатиловых

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.

Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс. А аромат гречишных полей летом привлекает трудолюбивых пчёл.

Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.

Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

В 1865 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».

Чуть позже Шатилов станет министром сельского хозяйства императорской России, а в усадьбе заложит основы селекции высокоурожайной пшеницы и эффективного лесопользования.

Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.

А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца средней полосы России.

14:00 Обед в походных условиях.

15:00 Продолжение веломаршрута.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Велопутешествие, усадьба ШатиловыхВелопутешествие, усадьба ШатиловыхВелопутешествие, усадьба ШатиловыхВелопутешествие, усадьба Шатиловых
3 день

Продолжение сплава

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

11:00 Переезд к месту начала сплава.

Продолжение сплава по реке (17 км).

На реке нам будет некогда скучать. Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

14:30 Обед в полевых условиях.

15:30 Продолжение сплава по реке.

18:00 Окончание сплава.

Прибытие в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Походная баня.

Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.

На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.

Продолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплаваПродолжение сплава
4 день

Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

11:00 Выходим на веломаршрут (30 км).

Экскурсия на городище Новосиль.

Перед началом велопутешествия мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.

14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

Наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.

На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал. Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь восемьдесят лет назад.

16:00 Обед в полевых условиях.

17:30 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.

Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»
5 день

Мастер-класс, музей-усадьба «Спасское-Лутовиново», интерактивная программа

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Мастер-класс по традиционному народному промыслу.

13:00 Обед в кафе глэмпинга.

14:00 Выезд на экскурсию.

15:00 Посещение музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново» – родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева.

Экскурсия в родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева очень познавательна и интересна.

Она позволит больше узнать о старинном роде Лутовиновых, жизни и быте Ивана Сергеевича, «прикоснуться» к вещам, окружавшим всю семью.

Увидим храм Спаса Преображения Господня, построенный в 1809 году на средства деда писателя – Ивана Лутовинова.

В этой церкви 15 января 1816 года венчались родители Ивана Сергеевича.

Облик усадьбы дополняют восстановленные на хозяйственном дворе постройки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, баня и погреб.

Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду.

Экскурсия по дому и парку.

Интерактивная программа «Традиции усадебного гостеприимства».

19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Шатер “Юг” с удобствами в номере (наверху склона), 2-3-4-местное размещение
Взрослый 29 900
1-местное размещение38 000
Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
Взрослый 23 900
1-местное размещение31 000
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
Взрослый 20 900
1-местное размещение25 000

Варианты проживания

Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"

4 ночи

Территория глэмпинга «Сплав стихий».

К услугам гостей на территории глэмпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в глэмпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.

Сафари-тент Юг с удобствами.

В глэмпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.

Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"

Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"

4 ночи

Территория глэмпинга «Сплав стихий».

К услугам гостей на территории глэмпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в глэмпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.

Сафари-тент Призма с удобствами на территории.

В глэмпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.

Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"

Палаточный лагерь

4 ночи

Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-, 3-местное размещение).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от места окончания маршрута до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы при проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для сплава:

  • ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
  • удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
  • термобелье или кофта (флис);
  • влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
  • перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
  • головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
  • крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
  • солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
  • для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

На суше и в лагере:

  • рюкзак или спортивная сумка;
  • пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
  • сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
  • сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
  • фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
  • индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое будет предоставлено снаряжение?

Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.

Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.

При каком размере группы состоится тур?

Мы гарантируем проведение тура для групп от 1 туриста, поэтому вы можете не волноваться о том, что тур не состоится из-за недобора минимального количества участников.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
10 авг 2024
Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь к своему краю, с которой поделились! Уезжаем с морем впечатлений!!!!! С радостью вернемся с друзьями!!!!!
Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь
А
15 июл 2024
Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
Т
21 авг 2024
Организация была отличная, мне все очень понравилось!
Организация была отличная, мне все очень понравилось!Организация была отличная, мне все очень понравилось!

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