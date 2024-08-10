Вас ждут старинные усадьбы и парки, умиротворяющие пейзажи Центральной России и комфортное размещение.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, сплав на байдарках
08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав стихий».
14:00 Обед в кафе глэмпинга.
15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава.
Отправляемся в путь (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.
Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.
Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.
Мы будем наслаждаться пейзажами вокруг нас, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Велопутешествие, усадьба Шатиловых
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
11:00 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами.
Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс. А аромат гречишных полей летом привлекает трудолюбивых пчёл.
Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.
Посещение усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
В 1865 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».
Чуть позже Шатилов станет министром сельского хозяйства императорской России, а в усадьбе заложит основы селекции высокоурожайной пшеницы и эффективного лесопользования.
Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.
А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца средней полосы России.
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение веломаршрута.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Продолжение сплава
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
11:00 Переезд к месту начала сплава.
Продолжение сплава по реке (17 км).
На реке нам будет некогда скучать. Стремительное течение реки будет нести байдарки мимо крутых живописных склонов и известковых выходов.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля. Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
14:30 Обед в полевых условиях.
15:30 Продолжение сплава по реке.
18:00 Окончание сплава.
Прибытие в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Походная баня.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды.
На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Веломаршрут, городище Новосиль, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
11:00 Выходим на веломаршрут (30 км).
Экскурсия на городище Новосиль.
Перед началом велопутешествия мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.
14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
Наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.
На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал. Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь восемьдесят лет назад.
16:00 Обед в полевых условиях.
17:30 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Игры и развлечения у костра.
Мастер-класс, музей-усадьба «Спасское-Лутовиново», интерактивная программа
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Мастер-класс по традиционному народному промыслу.
13:00 Обед в кафе глэмпинга.
14:00 Выезд на экскурсию.
15:00 Посещение музея-усадьбы «Спасское-Лутовиново» – родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева.
Экскурсия в родовое имение великого русского писателя Ивана Тургенева очень познавательна и интересна.
Она позволит больше узнать о старинном роде Лутовиновых, жизни и быте Ивана Сергеевича, «прикоснуться» к вещам, окружавшим всю семью.
Увидим храм Спаса Преображения Господня, построенный в 1809 году на средства деда писателя – Ивана Лутовинова.
В этой церкви 15 января 1816 года венчались родители Ивана Сергеевича.
Облик усадьбы дополняют восстановленные на хозяйственном дворе постройки: конюшня, каретный сарай, сбруйная, баня и погреб.
Вокруг усадебного дома на 83 гектарах разбит великолепный парк, густые липовые аллеи которого уступами спускаются к пруду.
Экскурсия по дому и парку.
Интерактивная программа «Традиции усадебного гостеприимства».
19:16 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных шатрах с удобствами или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Шатер “Юг” с удобствами в номере (наверху склона), 2-3-4-местное размещение
|Взрослый
|29 900
|1-местное размещение
|38 000
|Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне), 2-местное размещение
|Взрослый
|23 900
|1-местное размещение
|31 000
|Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
|Взрослый
|20 900
|1-местное размещение
|25 000
Варианты проживания
Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Юг"
Территория глэмпинга «Сплав стихий».
К услугам гостей на территории глэмпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в глэмпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.
Сафари-тент Юг с удобствами.
В глэмпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты ЮГ. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 5,5 метров. В сафари-тенте имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 4 на 4 метра, на которой расположены садовая мебель и мангал.
Глэмпинг "Сплав стихий", шатер "Призма"
Территория глэмпинга «Сплав стихий».
К услугам гостей на территории глэмпинга “Сплав стихий” работает летнее кафе, пункт проката спортивного снаряжения и площадки для игр на свежем воздухе. Для путешественников обустроены санитарные зоны с душевыми и туалетами, общественные зоны “для вечерних посиделок”. Каждый гость сможет найти в глэмпинге занятие по душе: сплавы на байдарках, велопутешествия, мастер-классы и экскурсии. Вы забудете о бытовых неудобствах, и будете наслаждаться удивительной природой и головокружительными пейзажами.
Сафари-тент Призма с удобствами на территории.
В глэмпинге “Сплав стихий” для комфортного проживания путешественников предоставляются отдельно стоящие сафари-тенты Призма. Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек. Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.
Палаточный лагерь
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2-, 3-местное размещение).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от места окончания маршрута до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Проживание в выбранной категории размещения
- Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы при проживании в палатках предоставляется: двух-трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для сплава:
- ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье);
- удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы);
- термобелье или кофта (флис);
- влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик);
- перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя);
- головной убор (светлый, для защиты от солнца) - панама, бандана, кепка, бафф;
- крем от загара (коэффициент защиты не менее 25);
- солнцезащитные очки (по погоде и желанию);
- для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
На суше и в лагере:
- рюкзак или спортивная сумка;
- пенка-сидушка (пенка сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
- сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе и теплых, свитер, теплая куртка (в зависимости от погоды);
- сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга,) Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше;
- фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
- индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
- мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое будет предоставлено снаряжение?
Предоставляемое снаряжение: SUPы, двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», каркасно-надувные байдарки «Хатанга», спасжилеты, гермомешки для фото и видеоаппаратуры объемом 12 литров. Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.
Сопровождение: 2 опытных инструктора-проводника.
При каком размере группы состоится тур?
Мы гарантируем проведение тура для групп от 1 туриста, поэтому вы можете не волноваться о том, что тур не состоится из-за недобора минимального количества участников.