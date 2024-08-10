1 день

Встреча, размещение, сплав на байдарках

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 715В.

Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

С 13:00 Заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

13:30 Прибытие на берег реки, в глэмпинг «Сплав стихий».

14:00 Обед в кафе глэмпинга.

15:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава.

Отправляемся в путь (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей.

Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом.

Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши.

Мы будем наслаждаться пейзажами вокруг нас, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Игры и развлечения у костра.