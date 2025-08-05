1 день

Заезд. Мастер-класс на выбор. Вечер знакомств

С 13:00 самостоятельный заезд в гостевой дом«Орла» на личном автотранспорте.

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

14:00 Обед в гостевом доме.

15:30 Мастер-класс по росписи Чернышенской игрушки «Кормилка»/мастер-класс «Подорожница»/традиционная народная игрушка.

19:00Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

