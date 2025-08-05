Мои заказы

Новогодние каникулы в деревне в Орловской области

Прекрасная возможность дружной семье или веселой компании провести праздничные дни вместе. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления. Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.

Изюминкой путешествия станут незабываемые ощущения от мастер-класса по фаер-шоу – будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу под руководством профессионального коллектива.
Ближайшие даты:
9
янв

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Мастер-класс на выбор. Вечер знакомств

С 13:00 самостоятельный заезд в гостевой дом«Орла» на личном автотранспорте.

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

14:00 Обед в гостевом доме.

15:30 Мастер-класс по росписи Чернышенской игрушки «Кормилка»/мастер-класс «Подорожница»/традиционная народная игрушка.

19:00Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

2 день

Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня

9:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения.

Интерактивная программа «Поход за Мудростью».

Лыжный маршрут «Болховская околица» (8 км).

Перекус в лесу.

14:30 Обед.

16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:30 Русская баня с дубовыми веничками. Чай на травах.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

3 день

Игра-квест или лазер-таг. Музей-усадьба И.С. Тургенева

09:30 Завтрак.

11:00 Игра-квест «Следопыты» или проведение спортивно-тактической игры «Лазер-таг».

13:00 Обед.

14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

15:30 Экскурсия по дому-музею и парку.

Интерактивная программа с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства».

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценска на электропоезде «Ласточка» №716Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые20 900
Дети до 12 лет18 500
Доп. место (детям до 12 лет)10 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

2 ночи

Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание, включенное в программу тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3 часа
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Туда 9 января: 08:46 отъезд из г. Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 725Щ. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

Самостоятельный заезд на базу с 13:00.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно 11 января: 19:16 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
5 авг 2025
Всё чудесно, спасибо большое!!

