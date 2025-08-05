Изюминкой путешествия станут незабываемые ощущения от мастер-класса по фаер-шоу – будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу под руководством профессионального коллектива.
Программа тура по дням
Заезд. Мастер-класс на выбор. Вечер знакомств
С 13:00 самостоятельный заезд в гостевой дом«Орла» на личном автотранспорте.
08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).
12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».
14:00 Обед в гостевом доме.
15:30 Мастер-класс по росписи Чернышенской игрушки «Кормилка»/мастер-класс «Подорожница»/традиционная народная игрушка.
19:00Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня
9:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения.
Интерактивная программа «Поход за Мудростью».
Лыжный маршрут «Болховская околица» (8 км).
Перекус в лесу.
14:30 Обед.
16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
18:30 Русская баня с дубовыми веничками. Чай на травах.
20:00 Ужин.
21:00 Настольные игры и развлечения.
Игра-квест или лазер-таг. Музей-усадьба И.С. Тургенева
09:30 Завтрак.
11:00 Игра-квест «Следопыты» или проведение спортивно-тактической игры «Лазер-таг».
13:00 Обед.
14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
15:30 Экскурсия по дому-музею и парку.
Интерактивная программа с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства».
17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:16 Отъезд из г. Мценска на электропоезде «Ласточка» №716Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).
22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|20 900
|Дети до 12 лет
|18 500
|Доп. место (детям до 12 лет)
|10 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Орла»
Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по экскурсионной программе
- Питание, включенное в программу тура: 2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа с входными билетами
- Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
- Услуги инструктора
- Участие в мастер-классах по программе
- Баня 3 часа
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Мценск и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
Туда 9 января: 08:46 отъезд из г. Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 725Щ. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
Самостоятельный заезд на базу с 13:00.
12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).
Переезд в гостевой дом.
Обратно 11 января: 19:16 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.