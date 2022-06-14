Праздничные сплав и велотур по Орловской области

Интересный комбинированный маршрут, во время которого Вы насладитесь водным маршрутом на байдарках по живописной реке и проедетесь на велосипедах с ветерком по ярким достопримечательностям Центральной России.

Если Вы любите проводить выходные
читать дальше

дни на природе активно, но предпочитаете комфорт во время похода, этот тур именно для Вас. Его особенностью является возможность размещения в комфортных условиях. В активном глэмпинге вас ждут уютные шатры, а еще на территории можно разместиться в палатках.

5
3 отзыва
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Ближайшие даты:
30
апр7
мая11
июн
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Мценск и встреча группы

16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 727Щ.

Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки.

Билеты необходимо покупать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

С 19:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки, в глэмпинг.

21:30 Поздний ужин. Вечер знакомств у костра.

Мценск и встреча группыМценск и встреча группыМценск и встреча группыМценск и встреча группы
2 день

Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Экскурсия на городище Новосиль с посещением краеведческого музея города.

Перед началом велопрогулки мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России. И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.

14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

Далее наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.

На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал.

Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь восемьдесят лет назад

15:00 Обед в походных условиях.

17:30 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Вечерние игры и развлечения у костра.

Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»
3 день

Сплав по Зуше

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд к месту начала сплава.

11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.

Начало сплава. Отправляемся в путь (17 км).

На реке нам будет некогда скучать. Мы проведем на воде целый день, любуясь пейзажами и купаясь на каменистых пляжах, а также рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.

Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.

Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.

Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.

14:00 Обед в походных условиях.

15:00 Продолжение сплава по реке.

18:00 Прибытие в глэмпинг.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Вечерние игры и развлечения у костра. Походная баня.

Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.

Сплав по ЗушеСплав по ЗушеСплав по Зуше
4 день

Усадьба Шатиловых, велопрогулка

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Переезд на автотранспорте до усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Экскурсия по памятнику архитектуры XIX века: дом, его подвалы и парк.

Усадьба Шатиловых в деревне Моховое.

Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения. В 1865 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».

Чуть позже Шатилов станет Министром сельского хозяйства императорской России, а в усадьбе заложит основы селекции высокоурожайной пшеницы и эффективного лесопользования.

Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.

А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.

13:00 Обед в походных условиях.

14:00 После завершения экскурсии отправляемся на велосипедах по маршруту (30 км).

Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами. Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс.

А аромат гречишных полей летом привлекает трудолюбивых пчёл. Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.

Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных. По преданию название произошло от слова «гол» – река в долине, ведь именно здесь сливаются реки Раковка и Зуша.

Но первоначально это село называли – Галунъ, и означало оно открытое безлесное место. В конце XVI века село Голунь купил князь М. М. Голицын.

В нем сразу же начались обширные работы по строительству и благоустройству поместья, ставшего одной из наиболее замечательных усадеб губернии того времени. Проект был заказан знаменитому архитектору А. Н. Воронихину.

Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.

Несмотря на большие утраты, только конный двор хорошо сохранился до наших дней, и является единственной постройкой подобного рода, уцелевшей на территории Орловщины.

Окружал барский дом восхитительный парк. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Вечерние игры и развлечения у костра.

Усадьба Шатиловых, велопрогулкаУсадьба Шатиловых, велопрогулкаУсадьба Шатиловых, велопрогулка
5 день

Сплав, осмотр Свято-Духова мужского монастыря

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Начинаем новый сплав по реке (11 км).

Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.

Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.

Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей. Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом. Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.

Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах

14:00 Окончание сплава.

15:00 Обед в кафе глэмпинга после завершения маршрута.

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:09 Отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №726Щ «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Сплав, осмотр Свято-Духова мужского монастыряСплав, осмотр Свято-Духова мужского монастыряСплав, осмотр Свято-Духова мужского монастыря

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Активный глэмпинг «Сплав стихий»30 апреля – 4 мая, 7 мая – 11 мая11 июня – 15 июня
Модуль «Призма» на склоне без удобств (2-местное размещение)
Взрослый

25 900

30 900

Одноместное размещение

31 900

36 900

Модуль Сафари-тент «ЮГ» наверху склона с удобствами (2-3-4-местное размещение)
Взрослый

32 900

34 900

Одноместное размещение

39 900

41 900

Палаточный лагерь
Кемпинговая палатка TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
Взрослый

20 900

25 900

Одноместное размещение

25 900

30 900

Варианты проживания

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

4 ночи

Представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.

Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.

Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)

Шатер «ЮГ» с удобствами

4 ночи

В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».

Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.

Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.

Шатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствамиШатер «ЮГ» с удобствами

Кемпинг «Сплав стихий»

4 ночи

На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными поролоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.

Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2*3 метра.

Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»Кемпинг «Сплав стихий»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута/ до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы при проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не указанные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Г. Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В чем сплавляться:

  1. Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье).
  2. Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы).
  3. Термобелье или кофта (флис).
  4. Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик).
  5. Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя).
  6. Головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф.
  7. Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25).
  8. Солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
  9. . Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.

В чем кататься:

  1. Футболка синтетическая (coolmax) – 2 штуки.
  2. Велошорты или лосины.
  3. Рубашка с длинным рукавом, легкая (для защиты от солнца. Пригодится тем, кто легко обгорает).
  4. Куртка-ветровка (Лёгкая ветрозащитная куртка, с капюшоном. Если куртка достаточно хороша для того, чтобы выдержать многочасовой дождь – дополнительно дождевик можно не брать).
  5. Плащ-дождевик.
  6. Термобелье или кофта (флис).
  7. Головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф.
  8. Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25).
  9. Солнцезащитные очки (по погоде и желанию).
  10. Велоперчатки.
  11. Треккинговые носки – 2 пары.
  12. Гамаши (при дождливой погоде).
  13. Обувь на маршруте (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга).
  14. Запасная пара обуви (на случай плохой погоды или для того, чтобы переобуться в лагере).

На суше и в лагере:

  1. Рюкзак или спортивная сумка.
  2. Пенка-сидушка (пенка для сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми).
  3. Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе теплый свитер и теплая куртка (в зависимости от погоды).
  4. Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга).
  5. Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше! .
  6. Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.
  7. Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага).
  8. Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани).
  9. Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас).
  10. Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей.
  11. По желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?

Wi-Fi в общественных зонах глэмпинга. Сотовая связь устойчивая, отсутствие связи на 20 % маршрута.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое снаряжение предоставляется?

Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», спасжилеты, гермомешки для фото- и видеоаппаратуры объемом 12 литров.

Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.

При проживании в палатках предоставляется: двух-, трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
14 июн 2022
Все класс!
Т
21 авг 2024
Организация была отличная, мне все очень понравилось!
Организация была отличная, мне все очень понравилось!Организация была отличная, мне все очень понравилось!
Е
6 авг 2024
Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все
читать дальше

активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить!
Вы молодцы, процветания вам!!

Похожие туры из Мценска

Праздничный сплав на байдарках по реке Зуша в Орловской области
На байдарках
3 отзыва
5 дней
Праздничный сплав на байдарках по реке Зуша в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
30 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 20 900 за человека
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 15 900 за человека
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
На байдарках
3 отзыва
3 дня
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
от 11 900 за человека