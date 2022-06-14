2 день

Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

Экскурсия на городище Новосиль с посещением краеведческого музея города.

Перед началом велопрогулки мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.

На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России. И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.

Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.

14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

Далее наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.

На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал.

Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь восемьдесят лет назад

15:00 Обед в походных условиях.

17:30 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

21:00 Вечерние игры и развлечения у костра.