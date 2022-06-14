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Программа тура по дням
Мценск и встреча группы
16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 727Щ.
Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки.
Билеты необходимо покупать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки, в глэмпинг.
21:30 Поздний ужин. Вечер знакомств у костра.
Велопрогулка, экскурсия на городище Новосиль и краеведческий музей, военно-мемориальный комплекс «Вяжи»
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
Экскурсия на городище Новосиль с посещением краеведческого музея города.
Перед началом велопрогулки мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле.
На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России. И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи, мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников.
Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII–XIII вв.
14:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
Далее наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
11–12 июля 1943 года, после разведки боем части 3 армии под командованием генерала А. В. Горбатова и 63 армии под командованием В. Я. Колпакчи, прорвали оборону врага и освободили Вяжи, создав стратегический плацдарм для освобождения Орловской области.
На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал.
Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь восемьдесят лет назад
15:00 Обед в походных условиях.
17:30 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Вечерние игры и развлечения у костра.
Сплав по Зуше
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Переезд к месту начала сплава.
11:00 Проходим инструктаж по технике безопасности и практические занятия по основам гребли под руководством инструктора.
Начало сплава. Отправляемся в путь (17 км).
На реке нам будет некогда скучать. Мы проведем на воде целый день, любуясь пейзажами и купаясь на каменистых пляжах, а также рассматривая по берегам известковые выходы и крутые живописные склоны.
Каменистые перекаты и заводи Зуши прекрасно подходят для рыбалки на щуку и голавля.
Также можно рассчитывать на хороший улов плотвы, язя и подлещика.
Характер реки очень изменчив: на смену глубокому руслу неожиданно приходят быстрые перекаты и мелководье.
14:00 Обед в походных условиях.
15:00 Продолжение сплава по реке.
18:00 Прибытие в глэмпинг.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Вечерние игры и развлечения у костра. Походная баня.
Вечером есть прекрасная возможность попариться в походной бане, которая появится около самой воды. На Руси поход в баню всегда был ритуалом, в парилке не только получали удовольствие, но и исцеляли тело.
Усадьба Шатиловых, велопрогулка
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Переезд на автотранспорте до усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Экскурсия по памятнику архитектуры XIX века: дом, его подвалы и парк.
Усадьба Шатиловых в деревне Моховое.
Это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения. В 1865 году гостем прогрессивного хозяйственника Иосифа Шатилова стал Лев Толстой, впоследствии писавший: «Это, наверное, самое замечательное хозяйство в России, и он один из самых милых по простоте, уму и знанию людей».
Чуть позже Шатилов станет Министром сельского хозяйства императорской России, а в усадьбе заложит основы селекции высокоурожайной пшеницы и эффективного лесопользования.
Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру.
А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.
13:00 Обед в походных условиях.
14:00 После завершения экскурсии отправляемся на велосипедах по маршруту (30 км).
Мы сядем на велосипеды, прокатимся с ветерком меж полей Орловщины, которые славятся плодородными чернозёмами. Здесь растёт золотая пшеница и сытная рожь, ценный овёс и драгоценный ячмень, здесь вызревают подсолнухи и рапс.
А аромат гречишных полей летом привлекает трудолюбивых пчёл. Мы увидим, как красиво соединяются на горизонте поля и небо, мы послушаем шорох тугих колосьев под ветром и почувствуем, как сила земли наполняет силой зерно.
Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь – родовое имение Голицыных. По преданию название произошло от слова «гол» – река в долине, ведь именно здесь сливаются реки Раковка и Зуша.
Но первоначально это село называли – Галунъ, и означало оно открытое безлесное место. В конце XVI века село Голунь купил князь М. М. Голицын.
В нем сразу же начались обширные работы по строительству и благоустройству поместья, ставшего одной из наиболее замечательных усадеб губернии того времени. Проект был заказан знаменитому архитектору А. Н. Воронихину.
Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.
Несмотря на большие утраты, только конный двор хорошо сохранился до наших дней, и является единственной постройкой подобного рода, уцелевшей на территории Орловщины.
Окружал барский дом восхитительный парк. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
21:00 Вечерние игры и развлечения у костра.
Сплав, осмотр Свято-Духова мужского монастыря
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Начинаем новый сплав по реке (11 км).
Осмотр Свято-Духова мужского монастыря.
Во время нашего путешествия мы остановимся в селе Задушное, где на высоком берегу Зушы стоит Свято-Духов мужской монастырь.
Он относится к числу древнейших православных обителей России и расположен на так называемом «Литовском шляхе», по которому приходили с Запада на Русь орды захватчиков и грабителей. Это обусловливало его важное стратегическое значение в прошлом. Документально Свято-Духов монастырь впервые упоминается в 1619 году, но согласно преданию, он был основан в XII веке учеником священномученика Кукши – иеромонахом Авраамием.
Монастырь эффектно смотрится с поверхности реки, отражаясь в водах Зуши. Мы проведем на воде до обеда, рассматривая по берегам известковые выходы и живописные склоны, купаясь на каменистых пляжах
14:00 Окончание сплава.
15:00 Обед в кафе глэмпинга после завершения маршрута.
17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:09 Отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №726Щ «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Активный глэмпинг «Сплав стихий»
|30 апреля – 4 мая, 7 мая – 11 мая
|11 июня – 15 июня
|Модуль «Призма» на склоне без удобств (2-местное размещение)
|Взрослый
25 900
30 900
|Одноместное размещение
31 900
36 900
|Модуль Сафари-тент «ЮГ» наверху склона с удобствами (2-3-4-местное размещение)
|Взрослый
32 900
34 900
|Одноместное размещение
39 900
41 900
|Палаточный лагерь
|Кемпинговая палатка TRAMP LAIR (2-3-местное размещение)
|Взрослый
20 900
25 900
|Одноместное размещение
25 900
30 900
Варианты проживания
Шатер «Призма» без удобств (удобства в блоке)
Представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. Внутренний размер модуля 4 на 4 метра, и рассчитан на двух человек.
Тут имеется все необходимое для комфортного отдыха: удобные ортопедические матрасы на кроватях, изысканный текстиль из натуральных тканей, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса размером 2 на 4 метра. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга.
Шатер «ЮГ» с удобствами
В активном глэмпинге «Сплав стихий» для комфортного проживания путешественников предоставляются девять отдельно стоящих шатры «ЮГ».
Гостевые модули представляют собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха, а также душ и санузел.
Вход индивидуальный. Имеется открытая терраса, на которой расположена садовая мебель.
Кемпинг «Сплав стихий»
На территории кемпинга предоставляются туристические палатки, комплектуется утолщенными поролоновыми матрасами или туристическими ковриками и спальниками.
Так же на территории кемпинга предоставляются места под туристические палатки. Размер 2*3 метра.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута/ до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Проживание в выбранной категории размещения
- Прокат инвентаря (байдарки, гермомешки, спасательные жилеты, велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы при проживании в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не указанные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В чем сплавляться:
- Ветровлагозащитные быстросохнущие штаны (под них возможно термобелье).
- Удобная обувь для сплава (обувь, которая с 90% вероятностью будет мокрая: неопреновые или дайверские ботинки, сандалии, кроксы).
- Термобелье или кофта (флис).
- Влагозащитная ветровка, или ветровка + накидка от дождя (дождевик).
- Перчатки (будут мокрые, натрут руки еще сильнее, поэтому на любителя).
- Головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф.
- Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25).
- Солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
- . Для защиты от влаги документов и вещей помимо гермоупаковки, которая будет выдана, можно использовать маленькие гермоупаковки, взятые с собой.
В чем кататься:
- Футболка синтетическая (coolmax) – 2 штуки.
- Велошорты или лосины.
- Рубашка с длинным рукавом, легкая (для защиты от солнца. Пригодится тем, кто легко обгорает).
- Куртка-ветровка (Лёгкая ветрозащитная куртка, с капюшоном. Если куртка достаточно хороша для того, чтобы выдержать многочасовой дождь – дополнительно дождевик можно не брать).
- Плащ-дождевик.
- Термобелье или кофта (флис).
- Головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф.
- Крем от загара (коэффициент защиты не менее 25).
- Солнцезащитные очки (по погоде и желанию).
- Велоперчатки.
- Треккинговые носки – 2 пары.
- Гамаши (при дождливой погоде).
- Обувь на маршруте (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга).
- Запасная пара обуви (на случай плохой погоды или для того, чтобы переобуться в лагере).
На суше и в лагере:
- Рюкзак или спортивная сумка.
- Пенка-сидушка (пенка для сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми).
- Сменный комплект одежды: сухие штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе теплый свитер и теплая куртка (в зависимости от погоды).
- Сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга).
- Резиновые сапоги – в зависимости от погоды – только на суше! .
- Фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек.
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага).
- Купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани).
- Индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас).
- Мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей.
- По желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Wi-Fi в общественных зонах глэмпинга. Сотовая связь устойчивая, отсутствие связи на 20 % маршрута.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое снаряжение предоставляется?
Двухместные пластиковые байдарки «Pamlico 135T», оборудованные удобными регулируемыми мягкими сиденьями; двух-трехместные байдарки «Таймень», спасжилеты, гермомешки для фото- и видеоаппаратуры объемом 12 литров.
Современные велосипеды TREK3700, GT, Author, велошлемы.
При проживании в палатках предоставляется: двух-, трехместные палатки с тамбуром, спальники, коврики.