Интерактивная спортивно-развлекательная программа «Поход за Елью»:

Последний день уходящего года мы проведем активно, на свежем воздухе. Главной задачей будет добыть лесную красавицу — ель. Ведь скоро Новый год, а елка еще не наряжена.

На пути встретится «леший», который будет своими каверзными заданиями мешать и испытывать на прочность компанию, а «заядлый турист» будет во всем вам помогать.

Только вместе путешественники смогут преодолеть все трудности и достигнуть цели.

Лыжная прогулка:

Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами. Подбираем лыжное снаряжение и выходим на прогулку.

Лыжный маршрут проложен по бескрайним полям и заснеженному лесу, во время которого Вы увидите интересные места Орловщины.

Трасса пролегает рядом с памятниками природы и военно-историческими объектами. А во время отдыха и небольшого перекуса в зимнем лесу Вы согреете руки о чашку горячего ароматного чая на травах.

Пройти интересный маршрут под силу каждому. Наша прогулка рассчитана не на спортсменов, в ней могут участвовать люди с любой физической подготовкой.

«Лазер-таг» — игра для азартных путешественников:

Во время новогоднего путешествия нас ожидает увлекательная игра «Лазер-таг». Вы сможете почувствовать азарт и единение команды во время тактических боев.

Это захватывающее командное соревнование суть, которой заключается в поражении игроков безопасными «лазерными» выстрелами из «бластера».

Во время игры участники смогут попробовать разные виды оружия, которое выглядит как настоящее.

Магия огня на мастер-классе по фаер-шоу:

Во второй половине дня к нам в гости приедут мастера группы Fire Wind. Под их руководством будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения.

Ватрушки, ледяные горки:

Представьте, что за окном крупными хлопьями с утра падает снег. Снежинки ложатся на огромные лапы старых елей. Мы выходим из дома и спешим на горку, где уже кто-то катается. Мы издалека слышим громкий смех, когда наши товарищи мчатся на «ватрушках» с горы.

Когда стремительно летишь вниз, то почти сразу зажмуриваешь глаза. Наверное, это от снега, который летит в лицо, или от того, что дух захватывает. Немного отдышавшись, снова идешь наверх, чтобы повторить эти ощущения.

Русская баня с веником:

Заходя в горячую парную, Вас тут же окутывает запах ольхи. Только что деревянные стены облили водой из кадки, и теперь здесь стоит терпкий, чуть горьковатый аромат, который невозможно ни с чем перепутать.

Выплескивая воду из ковшика на раскаленные камни, горячий пар волной окутывает всех в парной. Посидев всего несколько минут, забегаете в душ и опрокидываете на себя ушат ледяной воды. Дыхание перехватывает, но холода тело почти не ощущает. Затем снова возвращаетесь в парную, и кожу приятно начинают колоть как будто миллион маленьких иголок.

И в этот момент понимаете, что за спиной вырастают крылья, и больше ничего не нужно, кроме чашки ароматного чая.