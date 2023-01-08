Будет интересно и взрослым, и детям! Нас ждет поход в лес за елочкой, каверзные испытания от «лешего» и украшение новогодней красавицы на свежем воздухе. Затем будем веселиться с Дедом Морозом и Снегурочкой за праздничным столом.
А новый год начнем активно: будем кататься на лыжах, любоваться пейзажами, париться в баньке, участвовать в веселых соревнованиях и летать на ватрушке с горы!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд. Вечер знакомств
С 16:00 самостоятельный заезд в гостевой дом «Орла».
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала электропоездом «Ласточка» № 721Ч. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».
21:00 Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
Лазер-таг. Мастер-класс по созданию игрушки
09:30 Завтрак.
11:00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер-таг».
14:00 Обед.
15:00 Мастер-класс по созданию традиционной игрушки.
17:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин.
Поход-квест «За Новогодней елкой». Новогодняя программа
09:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения.
Поход-квест «За Новогодней елкой».
Веселые конкурсы и головоломки.
Перекус в лесу.
15:00 Обед.
16:00 Мастер-класс по изготовлению Новогодних сувениров.
Подготовка к встрече Нового года 2024.
Наряжаем на улице символ праздника — ель.
21:00 Начало праздничной программы «Новогодние приключения».
Игра-квест «Следопыты». Мастер-класс по фаер-шоу
09:30 Завтрак.
11:00 Игра-квест «Следопыты».
14:30Обед.
15:30 Мастер-класс по фаер-шоу.
18:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин. Настольные игры и развлечения.
Соревнования по биатлону. Зимние забавы. Чаепитие в музее-усадьбе И.С. Тургенева
09:30 Завтрак.
10:30 Соревнования по биатлону, снежные игры и забавы около дома.
Катание с горы на «ватрушках».
Тир.
13:00 Обед.
14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
15:30 Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства».
19:14 Отъезд в Москву электропоездом № 716Ч «Ласточка» в Москву. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Орла».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Взрослые
|29 900
|Дети до 12 лет
|26 900
|Дети до 12 лет (доп. место при наличии двух взрослых: кресло-кровать, раскладушка)
|15 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Орла»
Удобства на этаже, горячее и холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, Wi-Fi — спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт по экскурсионной программе
- Питание, указанное в программе
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа с входными билетами
- Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
- Прокат оборудования для игры «Лазер-таг»
- Прокат оборудования для мастер-класса по фаер-шоу
- Услуги инструктора
- Участие в мастер-классах по программе
- Баня 3+2 часа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не включенные в меню
- Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
Туда:
29 декабря: 16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч.
Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
20:10 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд в гостевой дом.
Обратно:
2 января: 19:14 Отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:52 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Какие есть активности в туре?
Интерактивная спортивно-развлекательная программа «Поход за Елью»:
Последний день уходящего года мы проведем активно, на свежем воздухе. Главной задачей будет добыть лесную красавицу — ель. Ведь скоро Новый год, а елка еще не наряжена.
На пути встретится «леший», который будет своими каверзными заданиями мешать и испытывать на прочность компанию, а «заядлый турист» будет во всем вам помогать.
Только вместе путешественники смогут преодолеть все трудности и достигнуть цели.
Лыжная прогулка:
Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами. Подбираем лыжное снаряжение и выходим на прогулку.
Лыжный маршрут проложен по бескрайним полям и заснеженному лесу, во время которого Вы увидите интересные места Орловщины.
Трасса пролегает рядом с памятниками природы и военно-историческими объектами. А во время отдыха и небольшого перекуса в зимнем лесу Вы согреете руки о чашку горячего ароматного чая на травах.
Пройти интересный маршрут под силу каждому. Наша прогулка рассчитана не на спортсменов, в ней могут участвовать люди с любой физической подготовкой.
«Лазер-таг» — игра для азартных путешественников:
Во время новогоднего путешествия нас ожидает увлекательная игра «Лазер-таг». Вы сможете почувствовать азарт и единение команды во время тактических боев.
Это захватывающее командное соревнование суть, которой заключается в поражении игроков безопасными «лазерными» выстрелами из «бластера».
Во время игры участники смогут попробовать разные виды оружия, которое выглядит как настоящее.
Магия огня на мастер-классе по фаер-шоу:
Во второй половине дня к нам в гости приедут мастера группы Fire Wind. Под их руководством будет проведена репетиция и финальный показ выступления фаер-шоу. Магия огня в сочетании с музыкой подарят Вам яркие незабываемые ощущения.
Ватрушки, ледяные горки:
Представьте, что за окном крупными хлопьями с утра падает снег. Снежинки ложатся на огромные лапы старых елей. Мы выходим из дома и спешим на горку, где уже кто-то катается. Мы издалека слышим громкий смех, когда наши товарищи мчатся на «ватрушках» с горы.
Когда стремительно летишь вниз, то почти сразу зажмуриваешь глаза. Наверное, это от снега, который летит в лицо, или от того, что дух захватывает. Немного отдышавшись, снова идешь наверх, чтобы повторить эти ощущения.
Русская баня с веником:
Заходя в горячую парную, Вас тут же окутывает запах ольхи. Только что деревянные стены облили водой из кадки, и теперь здесь стоит терпкий, чуть горьковатый аромат, который невозможно ни с чем перепутать.
Выплескивая воду из ковшика на раскаленные камни, горячий пар волной окутывает всех в парной. Посидев всего несколько минут, забегаете в душ и опрокидываете на себя ушат ледяной воды. Дыхание перехватывает, но холода тело почти не ощущает. Затем снова возвращаетесь в парную, и кожу приятно начинают колоть как будто миллион маленьких иголок.
И в этот момент понимаете, что за спиной вырастают крылья, и больше ничего не нужно, кроме чашки ароматного чая.