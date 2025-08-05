Мои заказы

Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской области

Веселые колядки в деревне
Погрузитесь в атмосферу русской зимы и рождественских чудес! Этот тур — идеальный способ провести каникулы в дружной компании или всей семьей.

Вас ждут живописные лыжные прогулки по заснеженным полям и лесам
читать дальше

Орловщины, весёлые колядки в деревенских традициях и душевные посиделки у костра.

Насладитесь активными развлечениями: тактической игрой в лазертаг, катанием на ватрушках с ледяных горок и мастер-классом по фаер-шоу. А после дня приключений вас ждёт расслабление в настоящей русской бане с ароматным травяным чаем. Программа полностью продумана — питание, аренда инвентаря и экскурсии уже включены!

5
3 отзыва
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Веселые колядки в деревне: тур для всей семьи в Орловской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
янв

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Мастер-класс. Вечер знакомств

С 13:00 самостоятельный заезд в гостевой дом«Орла» на личном автотранспорте.

08:46 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №725Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом «Орла».

14:00 Обед в гостевом доме.

15:30 Мастер-класс по изготовлению «маски для колядования».

19:00Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

Заезд. Мастер-класс. Вечер знакомствЗаезд. Мастер-класс. Вечер знакомствЗаезд. Мастер-класс. Вечер знакомствЗаезд. Мастер-класс. Вечер знакомств
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Колядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня

09:30 Завтрак.

11:00 Интерактивная программа «Поход за народной Мудростью». Настоящие «колядки» в русской деревне.

14:30 Обед. Застолье у гостеприимных хозяев.

16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:30 Русская баня с дубовыми веничками. Чай на травах.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

Колядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баняКолядки в русской деревне. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Проведение спортивно-тактической игры. Мастер-класс на выбор

09:30 Завтрак.

11:00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазер-таг».

15:00 Обед.

16:30 Мастер-класс по росписи Чернышенской игрушки «Кормилка»/ Рождественский мастер-класс «Ангелочек»/народные промыслы.

19:00 Ужин

20:00 Настольные игры и развлечения.

Проведение спортивно-тактической игры. Мастер-класс на выборПроведение спортивно-тактической игры. Мастер-класс на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Лыжный маршрут. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа с чаепитием

09:00 Завтрак.

10:00 Подбор лыжного снаряжения. Лыжный маршрут «Болховская околица» (8 км). Перекус в лесу.

13:00 Обед.

14:00 Выезд в музей-усадьбу И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

15:30 Экскурсия по дому-музею и парку, интерактивная программа с чаепитием «Традиции усадебного гостеприимства».

17:30 Отъезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценска на электропоезде «Ласточка» №716Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Лыжный маршрут. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа с чаепитиемЛыжный маршрут. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа с чаепитиемЛыжный маршрут. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа с чаепитиемЛыжный маршрут. Музей-усадьба Тургенева. Интерактивная программа с чаепитием
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Взрослые25 900
Дети до 12 лет23 000
Доп. место (детям до 12 лет)12 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

3 ночи

Проживание в гостевом доме, удобства на этаже. Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением. При наличии двух взрослых, ребенок до 12 лет может разместиться на доп. месте – кресло-кровать, раскладушка.

Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»Гостевой дом «Орла»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспорт по экскурсионной программе
  • Питание, включенное в программу тура: 3 завтрака, 4 обеда, 3 ужина
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа с входными билетами
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Участие в мастер-классах по программе
  • Баня 3 часа
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценск и обратно
  • Продукты, не включенные в меню
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться?

Туда 5 января: 08:46 отъезд из г. Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 725Щ. Билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

Самостоятельный заезд на базу с 13:00.

12:25 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Переезд в гостевой дом.

Обратно 8 января: 19:16 отъезд из г. Мценска электропоездом экспресс в Москву (поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:53 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Елена
5 авг 2025
Всё чудесно, спасибо большое!!
Н
Наиль
14 июн 2022
Встерили на вокзале, место удобное, рядом немного шумит платина, но звук перестаешь слышать через 30 минут. Все очень доброжелательный и гостеприимны

Похожие туры из Мценска

Новогодний разгуляй в Орловской области
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогодний разгуляй в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
30 дек в 10:00
39 900 ₽ за человека
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
На автобусе
SUP-прогулки
3 дня
3 отзыва
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 19 900 ₽ за человека
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
5 дней
3 отзыва
Праздничные сплав и велотур по Орловской области
Начало: Г. Мценск
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
от 20 900 ₽ за человека