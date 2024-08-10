Сплавы по рекам на рафтах в Мценске

Найдено 4 тура в категории «Сплавы и рафтинг» в Мценске, цены от 11 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
SUP-прогулки
3 отзыва
3 дня
Сплав на SUP-бордах в Орловской области
Начало: Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 12 900 за человека
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
12 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от 20 900 за человека
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
На автобусе
SUP-прогулки
3 отзыва
3 дня
Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
Начало: Россия, Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 16 900 за человека
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
На байдарках
3 отзыва
3 дня
Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Начало: Орловская область, Мценск
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 11 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    10 августа 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь к своему краю, с которой поделились! Уезжаем с морем впечатлений!!!!! С радостью вернемся с друзьями!!!!!
    Было весело, комфортно, вкусно, интересно! Спасибо за слаженную работу, гостеприимство, активную спортивную и музейную программу, любовь
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Вот и закончился сегодня наш прекрасный уикенд-перезагрузка. Полученные за эти 4 дня эмоции просто переполняют. Огромное спасибо нашему инструктору Георгию
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    за прекрасное настроение, поддержку, песни у костра, огненное шоу! Все активности нам очень понравились, новый опыт на сапах впечатлил, Марлен просто профи, тихо и спокойно "поставил" всех, даже самых неуклюжих😂. Велопрогулка была нелегка, но оно того стоило, под чутким надзором Александра и Георгия не было возможности слиться раньше с маршрута. Воздушный змей в последний день на горе у домиков слегла поймал порыв ветра, ждем более ветреную погоду. Девушкам с кухни тоже только слова благодарности, еда домашняя, как у мама в гостях, а порции 🔥🔥🔥, мы так и не смогли их осилить! Вы молодцы, процветания вам!!

  • А
    Алексец
    15 июля 2024
    Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
    Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую.
    Тур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. РекомендуюТур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. РекомендуюТур восхитительный, питание шикарное, досуг отличный. Рекомендую
  • А
    Алексец
    15 июля 2024
    Сплав на SUP-бордах в Орловской области
    Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации.
    Все от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организацииВсе от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организацииВсе от момента заказа до возвращения домой прошло на очень высоком уровне организации
  • К
    Камиля
    28 июня 2024
    Сплав на SUP-бордах в Орловской области
    В поездку такого плана я выехала впервые. До выезда со стороны тур оператора было много внимания, все подсказывали, направляли. Вся информация
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    была своевременной и нужной. Тур проходил в живописном месте, под руководством профессионалов, людей любящих свое дело. Все отдыхающие были окружены вниманием, заботой.

    В поездку такого плана я выехала впервые
  • К
    Камиля
    28 июня 2024
    Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
    Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу.
    Организаторы большие профессионалы. Было приятно приехать окунуться в приятную атмосферу
  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
    Брала мультитур в глэмпинг Сплав стихий. Рекомендую, глэмпинг стоит своих пять звезд. Инструкторы всегда на связи. Три варианта проживания по степени комфорта палатки,
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    шатры, домики. Для меня большой плюс, что территория обработана и нет комаров. Комфортные туалеты и душевые кабинки, в домиках свои. Питание трехразовое, вкусное, соответствующее физической нагрузке, хорошие порции. Первый день были байдарки. Наш инструктор Дима, спасибо огромное, я так не летала на байдарке никогда))). Но и мне погрести давал) У нас была хорошая скорость, поэтому мы останавливались и купались. Вода холодная в Зуше, не для всех. Вечером костер с горячим чаем, знакомство. За нами были закреплены были два инструктора. С Гришей вы соскучитесь) Второй день. Зарядка, смесь ОФП, цигуна и дыхание, на берегу реки можно походить по дамбе, помочить ножки. Из активности в этот день у нас были сапы. Группы разные, кто-то брал чисто велосипеды, кто-то только сапы, на любой вкус. Инструктор всех поставил стоя, и к концу маршрута никто не отставал, все новички шли вровень со всеми. Был перекус чай с вкусняшками и фрукты. Далее у нас был мастер-класс по фаер-шоу. Я думала, что я и огонь не совместимые вещи, но под чутким руководством Григория, все крутили довольно тяжелую палку на конце которой горел огонь, как профи. Далее у нас была походная баня. Вот тогда можно залезть в реку Зушу без содрогания))). На третий день у нас был музей и велосипеды. Погода была дождливая, но нам это было только на руку, потому что местность очень холмистая и на солнышке мы бы зажарились. Зная мой уровень (новичок) инструктор подобрал простой маршрут по асфальту, правда его периодически не было, но это уже другой вопрос. Мы прошли 35 км, все справились. Велосипеды даются в прокат, они в хорошем состоянии, главное понять как переключать мощность и скорость. Инструктор следил, чтобы никто не отставал, а профи объяснил маршрут, чтобы все могли пройти с комфортной скоростью. Обед подстраивается под группу, всегда горячее и вкусное. Перед отъездом мы искупались. Если нагрузки мало, то можно добрать любую активность. При нас была группа - отмечала корпоратив, но лично мне это не мешало. Территория довольно большая, звук дамбы глушил громкие звуки. А после активностей, я засыпала, положив голову на подушку.

  • Ю
    Юрий
    18 июня 2024
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10. Сам кемпинг очень хороший:
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    чистая и интересная территория, уютные домики и шатры. В домиках и шатрах есть всё необходимое и даже больше, чем ожидаешь. Спать было уютно и тепло. Хозяева приветливые, кормят вкусно и обильно. По утрам мы делали зарядку на свежем воздухе с инструктором Гришей (привет ему!). Время заезда и выезда удобное. Инструкторы по байдаркам приветливые и профессиональные, всё было организовано на высшем уровне. На второй день сплава, из-за дождя, нас оперативно сняли с маршрута и прислали дополнительный трансфер. Очень рекомендую приезжать сюда с семьёй!

    Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10Наша туристическая поездка на байдарках в кемпинг оказалась превосходной во всех отношениях! Оценка 10 из 10
  • М
    Мария
    13 августа 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им очень понравилось. А мои
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    дочки-подростки очень требовательны, им угодить очень непросто! Но тент со всеми удобствами и байдарки им реально понравились! Это был их и мой первый сплав, я немного волновалась, что без мужчины мне не справиться, но оказавшись с младшим (9летним сыном) в одной лодке, поняла, что в любом случае приплыву, так как течение несет самостоятельно. И опытный инструктор рассказал мне, как правильно держать весло и грести. Так что мы даже и не были последними. И сын был в восторге, он тоже научился немного грести.

    Все очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, имВсе очень продуманно, организованно и красиво! Спасибо за замечательно проведенное время с моими тремя детьми, им
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
    все очень понравилось! Еда вкусная, люди приветливые, само место очень красивое. Инструкторы классные. советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мценску в категории «Сплавы и рафтинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Мценске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Сплав на SUP-бордах в Орловской области
  2. Недельный мультиактивный тур в Орловскую область: велопутешествие и сплав
  3. Природа зовет. Комбинированный отдых в Орловской области
  4. Сплав на байдарках в Орловской области с проживанием в глэмпинге
Сколько стоит тур в Мценске в августе 2024
Сейчас в Мценске в категории "Сплавы и рафтинг" можно забронировать 4 тура от 11 900 до 20 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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