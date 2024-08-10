читать дальше

шатры, домики. Для меня большой плюс, что территория обработана и нет комаров. Комфортные туалеты и душевые кабинки, в домиках свои. Питание трехразовое, вкусное, соответствующее физической нагрузке, хорошие порции. Первый день были байдарки. Наш инструктор Дима, спасибо огромное, я так не летала на байдарке никогда))). Но и мне погрести давал) У нас была хорошая скорость, поэтому мы останавливались и купались. Вода холодная в Зуше, не для всех. Вечером костер с горячим чаем, знакомство. За нами были закреплены были два инструктора. С Гришей вы соскучитесь) Второй день. Зарядка, смесь ОФП, цигуна и дыхание, на берегу реки можно походить по дамбе, помочить ножки. Из активности в этот день у нас были сапы. Группы разные, кто-то брал чисто велосипеды, кто-то только сапы, на любой вкус. Инструктор всех поставил стоя, и к концу маршрута никто не отставал, все новички шли вровень со всеми. Был перекус чай с вкусняшками и фрукты. Далее у нас был мастер-класс по фаер-шоу. Я думала, что я и огонь не совместимые вещи, но под чутким руководством Григория, все крутили довольно тяжелую палку на конце которой горел огонь, как профи. Далее у нас была походная баня. Вот тогда можно залезть в реку Зушу без содрогания))). На третий день у нас был музей и велосипеды. Погода была дождливая, но нам это было только на руку, потому что местность очень холмистая и на солнышке мы бы зажарились. Зная мой уровень (новичок) инструктор подобрал простой маршрут по асфальту, правда его периодически не было, но это уже другой вопрос. Мы прошли 35 км, все справились. Велосипеды даются в прокат, они в хорошем состоянии, главное понять как переключать мощность и скорость. Инструктор следил, чтобы никто не отставал, а профи объяснил маршрут, чтобы все могли пройти с комфортной скоростью. Обед подстраивается под группу, всегда горячее и вкусное. Перед отъездом мы искупались. Если нагрузки мало, то можно добрать любую активность. При нас была группа - отмечала корпоратив, но лично мне это не мешало. Территория довольно большая, звук дамбы глушил громкие звуки. А после активностей, я засыпала, положив голову на подушку.