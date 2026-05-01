Описание тура
Погрузитесь в активный отдых на праздничные выходные: Вас ждёт яркое велопутешествие по живописным берегам реки Зуша, ночи в уютном глэмпинге и тёплые вечера у костра.
За несколько дней вы проедете по местам воинской славы, прикоснётесь к древним городам и усадьбам, а также откроете для себя скрытые природные жемчужины Орловского края. Это идеальное сочетание приключений, природы и истории, которое зарядит эмоциями и вдохновением.
Программа тура по дням
Мценск и встреча группы
16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 727.
Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки. Билеты необходимо покупать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.
С 19:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.
20:11 Встреча с инструктором на ж/д-вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).
Переезд на берег реки, в глэмпинг.
21:30 Поздний ужин.
Вечер знакомств у костра.
Экскурсия на городище Новосиль. Военно-мемориальный комплекс «Вяжи»
09:00 Завтрак в кафе.
10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в путь (30 км).
12:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».
Наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал. Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь более восьмидесяти лет назад.
14:30 Прибытие в глэмпинг. Обед в кафе глэмпинга.
16:00 Прогулка по древнему городу Новосиль. Посещение краеведческого музея.
Мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.
Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.
И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи – мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников. Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII вв.
19:00 Ужин в кафе глэмпинга.
20:00 Игры и развлечения у костра.
Усадьба Шатиловых, старинное село Голунь
09:00 Завтрак в кафе кемпинга.
10:30 Переезд на автотранспорте до усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.
Усадьба Шатиловых в деревне Моховое — это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.
Экскурсия по памятнику архитектуры XIX века: дом, его подвалы и парк.
Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру. А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.
Обзорная экскурсия по дому-музею и посещение старинных подвалов.
Экскурсия в рукотворный Шатиловский лес XIX века.
13:00 Обед в походных условиях.
14:00 Начало велопутешествия.
Отправляемся в путь (30 км).
Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь — родовое имение Голицыных. По преданию название произошло от слова «гол» — река в долине, ведь именно здесь сливаются реки Раковка и Зуша. Но первоначально это село называли — Галунъ, и означало оно открытое безлесное место.
В конце XVI века село Голунь купил князь М. М. Голицын. Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.
Только конный двор хорошо сохранился до наших дней, и является единственной постройкой подобного рода, уцелевшей на территории Орловщины. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.
18:00 Возвращение в лагерь.
19:00 Ужин в кафе.
20:00 Игры и развлечения у костра.
Источник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Отъезд
09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.
10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).
Посещение источника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
Наш веломаршрут пройдет вдоль высокого берега реки Зуша, откуда совершают свои полеты парапланеристы. Она извилисто петляет среди высоких склонов, холмов и лесов, создавая неповторимые пейзажи.
На своем пути можно встретить серую цаплю и зимородка, занесенных в красную книгу, белые лилии.
Живописная дорога приведет нас в деревню Шейно, в которой из-под горы бьет мощный ключ и питает святой водой открытую купель, а далее он впадает в реку Пшевка.
Есть предположение, что вода пробилась в этот источник из Вознесенского монастыря, находящегося в д. Кресты, в 5 км от источника. Монастырь был основан учеником Кукши-Авраамием в начале 12-го столетия. Им же был освящен и источник на реке Пшевке в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.
Вода здесь отличается особой чистотой, без примесей, с большим содержанием серебра и очень холодная. А обустроил родник, оставив после себя добрую память, местный житель Алексей Хвостов. Паломники украсили святое место иконами и вышитыми полотенцами.
15:00 Возвращение в лагерь. Обед в глэмпинге.
17:30 Отъезд из лагеря на ж/д-вокзал г. Мценска.
19:09 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №726 «Ласточка»).
Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
30 апреля – 3 мая
8 мая – 11 мая
11 июня – 14 июня
Эко-домик с удобствами в номере (наверху склона) №1,2,3,4,5
(2-3-4-местное размещение)
|Взрослый на основном месте
35 900
|35 900
|35 900
|Одноместное размещение
|45 900
|45 900
|45 900
Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере (наверху склона, 2–3-местное размещение)
|Взрослый
|32 900
|32 900
|32 900
|Одноместное размещение
|41 900
|41 900
|41 900
Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне, 2-местное размещение)
|Взрослый
|27 900
|27 900
|29 900
|Одноместное размещение
|29 900
|29 900
|35 900
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2–3-местное размещение)
|Взрослый
|27 900
|27 900
|27 900
|Одноместное размещение
|29 900
|29 900
|29 900
Варианты проживания
Глэмпинг «Сплав стихий»
Глэмпинг «Сплав стихий» располагается в городе Новосиль Орловской области.
Гостям предлагается размещение в уютных шатрах, оснащенных спальными местами и туалетной комнатой с водонагревателем. Из шатра открывается вид на реку. На территории глэмпинга есть кафе с трехразовым питанием. Для хранения продуктов есть холодильник.
Варианты размещения:
Эко-домик с удобствами в номере, наверху склона (2-3-4-местное размещение) – в домике имеется: большая терраса с 2-мя креслами и видом на реку, ортопедические матрасы на кроватях, раздельные душевая и санузел с теплым полом, шампунь, гель для душа, мыло, гигиенический набор, микроволновка, холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, набор полотенец, фен, керамические обогреватели, климатическая система, вешалки для одежды кресло-мешок, диван-кровать, Wifi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от до ж/д вокзала г. Мценска
- Комплексное питание по программе
- Проживание в выбранной категории размещения
- Прокат инвентаря (велосипеды TREK 3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
- Развлекательная программа
- Экскурсионная программа
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Продукты, не указанные в меню
- Дополнительные услуги
- Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- футболка синтетическая ("Сoolmax") – 2 штуки;
- велошорты или лосины;
- рубашка с длинным рукавом, легкая (для защиты от солнца, пригодится тем, кто легко обгорает);
- куртка-ветровка и плащ-дождевик (лёгкая ветрозащитная куртка, с капюшоном. Если куртка может выдержать многочасовой дождь – дополнительно дождевик можно не брать);
- термобелье или кофта (флис);
- головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф;
- солнцезащитный крем (коэффициент защиты не менее 25)
- солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
- велоперчатки;
- треккинговые носки – 2 пары;
- гамаши (при дождливой погоде);
- обувь на маршруте (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга);
- запасная пара обуви (на случай плохой погоды или для того, чтобы переобуться в лагере).
В лагере:
- рюкзак или спортивная сумка;
- пенка-сидушка (пенка для сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
- сменный комплект одежды: штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе теплый свитер и теплая куртка (в зависимости от погоды);
- сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга);
- фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
- купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
- индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
- мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
- по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Wi-Fi в общественных зонах глэмпинга.
Сотовая связь устойчивая, отсутствие связи на 20% маршрута.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа?
Время в программе указано ориентировочное.
Порядок проведения мероприятий может быть изменен.