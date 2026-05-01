Праздничный велотур в Орловской области

Описание тура

Погрузитесь в активный отдых на праздничные выходные: Вас ждёт яркое велопутешествие по живописным берегам реки Зуша, ночи в уютном глэмпинге и тёплые вечера у костра.

За несколько дней вы проедете по местам воинской славы, прикоснётесь к древним городам и усадьбам, а также откроете для себя скрытые природные жемчужины Орловского края. Это идеальное сочетание приключений, природы и истории, которое зарядит эмоциями и вдохновением.

Программа тура по дням

1 день

Мценск и встреча группы

16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 727.

Билеты поступают в продажу за 90 дней до даты поездки. Билеты необходимо покупать самостоятельно заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск.

С 19:00 заезд в глэмпинг на личном автотранспорте.

20:11 Встреча с инструктором на ж/д-вокзале г. Мценска (на площади у поезда-памятника «База бронепоезда»).

Переезд на берег реки, в глэмпинг.

21:30 Поздний ужин.

Вечер знакомств у костра.

2 день

Экскурсия на городище Новосиль. Военно-мемориальный комплекс «Вяжи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

12:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

Наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал. Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь более восьмидесяти лет назад.

14:30 Прибытие в глэмпинг. Обед в кафе глэмпинга.

16:00 Прогулка по древнему городу Новосиль. Посещение краеведческого музея.

Мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи – мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников. Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII вв.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Игры и развлечения у костра.

3 день

Усадьба Шатиловых, старинное село Голунь

09:00 Завтрак в кафе кемпинга.

10:30 Переезд на автотранспорте до усадьбы Шатиловых в деревне Моховое.

Усадьба Шатиловых в деревне Моховое — это памятник архитектуры, истории и культуры местного значения.

Экскурсия по памятнику архитектуры XIX века: дом, его подвалы и парк.

Сейчас в усадьбе действует опытная станция, где культивируют полезные виды растений, чьи семена идут на продажу по всему миру. А из роз, что растут тут в изобилии, местные умельцы варят невероятное варенье, в каждой баночке которого сохраняется нежность летнего солнца Средней полосы России.

Обзорная экскурсия по дому-музею и посещение старинных подвалов.

Экскурсия в рукотворный Шатиловский лес XIX века.

13:00 Обед в походных условиях.

14:00 Начало велопутешествия.

Отправляемся в путь (30 км).

Во время нашего путешествие мы проедем через старинное село Голунь — родовое имение Голицыных. По преданию название произошло от слова «гол» — река в долине, ведь именно здесь сливаются реки Раковка и Зуша. Но первоначально это село называли — Галунъ, и означало оно открытое безлесное место.

В конце XVI века село Голунь купил князь М. М. Голицын. Усадьба включала в себя главный дом, выполненный в стиле классицизма, два флигеля, регулярный парк, сад и конный двор.

Только конный двор хорошо сохранился до наших дней, и является единственной постройкой подобного рода, уцелевшей на территории Орловщины. Еловая тенистая аллея, чудом сохранившаяся даже в годы войны, которая вела от усадебного дома к храму, хороша и сегодня.

18:00 Возвращение в лагерь.

19:00 Ужин в кафе.

20:00 Игры и развлечения у костра.

4 день

Источник Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. Отъезд

09:00 Завтрак в кафе глэмпинга.

10:30 Выходим на веломаршрут (30 км).

Посещение источника Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Наш веломаршрут пройдет вдоль высокого берега реки Зуша, откуда совершают свои полеты парапланеристы. Она извилисто петляет среди высоких склонов, холмов и лесов, создавая неповторимые пейзажи.

На своем пути можно встретить серую цаплю и зимородка, занесенных в красную книгу, белые лилии.

Живописная дорога приведет нас в деревню Шейно, в которой из-под горы бьет мощный ключ и питает святой водой открытую купель, а далее он впадает в реку Пшевка.

Есть предположение, что вода пробилась в этот источник из Вознесенского монастыря, находящегося в д. Кресты, в 5 км от источника. Монастырь был основан учеником Кукши-Авраамием в начале 12-го столетия. Им же был освящен и источник на реке Пшевке в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы.

Вода здесь отличается особой чистотой, без примесей, с большим содержанием серебра и очень холодная. А обустроил родник, оставив после себя добрую память, местный житель Алексей Хвостов. Паломники украсили святое место иконами и вышитыми полотенцами.

15:00 Возвращение в лагерь. Обед в глэмпинге.

17:30 Отъезд из лагеря на ж/д-вокзал г. Мценска.

19:09 Отъезд из г. Мценск электропоездом экспресс в Москву (поезд №726 «Ласточка»).

Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

22:48 Прибытие в Москву на Курский вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание на выбор в глэмпинге или в палаточном лагере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение
30 апреля – 3 мая
8 мая – 11 мая
11 июня – 14 июня
Эко-домик с удобствами в номере (наверху склона) №1,2,3,4,5
(2-3-4-местное размещение)
Взрослый на основном месте
35 900
35 90035 900
Одноместное размещение45 90045 90045 900
Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере (наверху склона, 2–3-местное размещение)
Взрослый 32 90032 90032 900
Одноместное размещение41 90041 90041 900
Шатёр «Призма» без удобств в номере (на склоне, 2-местное размещение)
Взрослый27 90027 90029 900
Одноместное размещение29 90029 90035 900
Палатка кемпинговая TRAMP LAIR (2–3-местное размещение)
Взрослый27 90027 90027 900
Одноместное размещение29 90029 90029 900

Варианты проживания

Глэмпинг «Сплав стихий»

3 ночи

Глэмпинг «Сплав стихий» располагается в городе Новосиль Орловской области.

Гостям предлагается размещение в уютных шатрах, оснащенных спальными местами и туалетной комнатой с водонагревателем. Из шатра открывается вид на реку. На территории глэмпинга есть кафе с трехразовым питанием. Для хранения продуктов есть холодильник.

Варианты размещения:

Эко-домик с удобствами в номере, наверху склона (2-3-4-местное размещение) – в домике имеется: большая терраса с 2-мя креслами и видом на реку, ортопедические матрасы на кроватях, раздельные душевая и санузел с теплым полом, шампунь, гель для душа, мыло, гигиенический набор, микроволновка, холодильник, чайник, посуда и столовые приборы, набор полотенец, фен, керамические обогреватели, климатическая система, вешалки для одежды кресло-мешок, диван-кровать, Wifi.

Шатёр «ЮГ» с удобствами в номере, наверху склона № 6, 7, 8, 9 – в шатре возможно 2–3-местное размещение: могут быть установлены как 2 или 3 односпальные раздельные, либо как одна большая двухспальная, доп. место – односпальная кровать, раскладывающееся кресло или диван. В шатре имеется все необходимое для комфортного отдыха: ортопедические матрасы, душ и санузел, шампунь, гель для душа, мыло, микроволновка, набор полотенец, фен, чайник, холодильник, обогреватель, посуда и столовые приборы, электропростыни с подогревом, тепловая пушка, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды, кресло-мешок.
Шатёр «Призма» без удобств в номере, на склоне (2-местное размещение) – расположен у реки Зуша и представляет собой каркасно-тентовую конструкцию, установленную на деревянном подиуме и имеет открытую террасу. Вход в каждый шатер индивидуальный. В шатре имеются: ортопедические матрасы на кроватях, набор полотенец, электропростыни с подогревом, розетки для зарядки техники, вешалки для одежды. Санитарный блок с душевыми и туалетами находиться на территории кемпинга. В круглосуточном доступе кафе, в котором можно воспользоваться чайником с горячей водой и холодильником.
Кемпинг – большая ухоженная территория для размещения палаточного городка вместимостью до 100 палаток. Кемпинг оснащен санитарным блоком с душевыми и туалетами.
Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от г. Мценска до начала маршрута, трансфер от до ж/д вокзала г. Мценска
  • Комплексное питание по программе
  • Проживание в выбранной категории размещения
  • Прокат инвентаря (велосипеды TREK 3700, GT, Author, велошлемы. При размещении в палатках: палатки, спальные мешки, туристические коврики)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсионная программа
  • Услуги инструктора
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Продукты, не указанные в меню
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительное снаряжение
Место начала и завершения?
Орловская область, Мценск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • футболка синтетическая ("Сoolmax") – 2 штуки;
  • велошорты или лосины;
  • рубашка с длинным рукавом, легкая (для защиты от солнца, пригодится тем, кто легко обгорает);
  • куртка-ветровка и плащ-дождевик (лёгкая ветрозащитная куртка, с капюшоном. Если куртка может выдержать многочасовой дождь – дополнительно дождевик можно не брать);
  • термобелье или кофта (флис);
  • головной убор (светлый, для защиты от солнца) – панама, бандана, кепка, бафф;
  • солнцезащитный крем (коэффициент защиты не менее 25)
  • солнцезащитные очки (по погоде и желанию)
  • велоперчатки;
  • треккинговые носки – 2 пары;
  • гамаши (при дождливой погоде);
  • обувь на маршруте (кеды, кроссовки или ботинки для легкого треккинга);
  • запасная пара обуви (на случай плохой погоды или для того, чтобы переобуться в лагере).

В лагере:

  • рюкзак или спортивная сумка;
  • пенка-сидушка (пенка для сидения на земле, чтобы было сухо, тепло и штаны были чистыми);
  • сменный комплект одежды: штаны и кофта, пара футболок, шорты (в зависимости от погоды), несколько пар запасных носков, в том числе теплый свитер и теплая куртка (в зависимости от погоды);
  • сменная удобная обувь для бивуака (кеды, кроссовки или ботинки для легкого трекинга);
  • фонарик (лучше налобный) + запасной комплект батареек;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, шампунь, полотенце, туалетная бумага);
  • купальные принадлежности: купальник/плавки (в том числе для бани);
  • индивидуальная аптечка (необходимые индивидуальные лекарства лично для вас);
  • мази и репелленты от кровососущих насекомых и клещей;
  • по желанию: рыболовные снасти, фото-видео аппаратура, надувной матрас, надувная подушка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Будет ли сотовая связь на маршруте?

Wi-Fi в общественных зонах глэмпинга.
Сотовая связь устойчивая, отсутствие связи на 20% маршрута.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа?

Время в программе указано ориентировочное.

Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

