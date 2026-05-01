2 день

Экскурсия на городище Новосиль. Военно-мемориальный комплекс «Вяжи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:30 Перед началом велопутешествия руководитель похода проводит инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в путь (30 км).

12:00 Посещение военно-мемориального комплекса «Вяжи».

Наше велопутешествие будет проходить по местам, где летом 1943 года началась стратегическая наступательная операция Красной Армии «Кутузов», которая стала первой в серии наступательных операций советских войск, осуществленных в центральной части и на южном крыле советско-германского фронта, вследствие чего наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

На месте кровопролитных боев в поселке Вяжи-Заверх был открыт мемориал. Остановившись на высоком берегу реки Зуша, мы сможем представить себе события, происходившие здесь более восьмидесяти лет назад.

14:30 Прибытие в глэмпинг. Обед в кафе глэмпинга.

16:00 Прогулка по древнему городу Новосиль. Посещение краеведческого музея.

Мы совершим путешествие в прошлое, осмотрев древнее городище в Новосиле. На высоком берегу реки Зуши следы земляного вала. В 12 веке этот город считался одним из крупных и укрепленных пунктов Руси того времени.

Краеведы утверждают, что Новосиль основан кочующими хазарами в 874 году, и является одним из древнейших городов России.

И только в 1155 году в исторически достоверном источнике – летописи – мы находим первое упоминание о Новосиле, связанное с пребыванием жены великого князя Киевского Юрия Долгорукова, Ольги Гречанки, которая укрывалась в нем от постоянных набегов на Киев иноплеменников. Культурный слой в городище составляет до 1,5 м, и содержит отложения XII-XIII вв.

19:00 Ужин в кафе глэмпинга.

20:00 Игры и развлечения у костра.

