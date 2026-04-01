Зимние забавы на выходные в Орловской области

Это яркий тур для любителей приключений и активного отдыха. Выходные будут насыщены играми и развлечениями, мастер-классами и лыжными прогулками. Отдых подарит вам много радости и надолго оставит яркие впечатления. Вы сможете подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.

Тур проводится индивидуально для готовых групп от 7 человек с заездом в пятницу и выездом в воскресенье.
Программа тура по дням

1 день

Вечер знакомств

16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №727Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).

20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).

Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом.

21:00 Ужин.

Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.

2 день

Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня

09:30 Завтрак.

11:00 Подбор лыжного снаряжения. Интерактивная программа «Поход за Мудростью».

Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).

14:30 Обед.

16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.

18:00 Русская баня с дубовыми веничками.

20:00 Ужин.

21:00 Настольные игры и развлечения.

3 день

Лазертаг. Катание с горы, соревнования, снежные забавы

09:30 Завтрак.

11:00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазертаг».

14:00 Обед.

15:00 Катание с горы на «ватрушках». Лыжная прогулка по желанию. Соревнования по биатлону. Тир. Снежные забавы около дома.

17:30 Выезд на ж/д вокзал г. Мценска.

19:16 Отъезд из г. Мценска на электропоезде «Ласточка» №716Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Орла» (с удобствами на этаже).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Взрослые19 900
Дети до 12 лет18 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Орла»

2 ночи

Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
  • Развлекательная программа
  • Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
  • Услуги инструктора
  • Баня (3 часа)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Орловская область, Мценск
Как добраться до г. Мценска?

На железнодорожном транспорте:

  • Москва — Мценск: 16:34 Электропоезд экспресс №727Щ «Ласточка»;
  • Мценск — Москва: 19:16 Электропоезд экспресс №716Ч «Ласточка».

Обратите внимание: номера и время отправления электропоездов указанно по состоянию на октябрь 2025 года. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.

На заказном автотранспорте: трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 2 до 17 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.

На личном автотранспорте: гостевой дом «Орла» располагается в Болховском районе, поселок Перцевский. Координаты: широта: 53°26′52.08″N (53.4478), долгота: 36°10′58.8″E (36.183).

Проверяем, что «Орла» находится в Орловской области, и едем, доверяя навигатору.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что еще важно знать?

Время в программе указано ориентировочное. Порядок проведения мероприятий может быть изменен.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
