Тур проводится индивидуально для готовых групп от 7 человек с заездом в пятницу и выездом в воскресенье.
Программа тура по дням
Вечер знакомств
16:34 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» №727Щ (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Мценск).
20:09 Встреча с инструктором на ж/д вокзале г. Мценска (на площади у поезда – памятника «База бронепоезда»).
Садимся в микроавтобус и едем в гостевой дом.
21:00 Ужин.
Вечер знакомств, интеллектуальные игры и развлечения.
Лыжный маршрут. Мастер-класс по фаер-шоу. Русская баня
09:30 Завтрак.
11:00 Подбор лыжного снаряжения. Интерактивная программа «Поход за Мудростью».
Лыжный маршрут «Лесная сказка» (8 км).
14:30 Обед.
16:00 Мастер-класс по фаер-шоу.
18:00 Русская баня с дубовыми веничками.
20:00 Ужин.
21:00 Настольные игры и развлечения.
Лазертаг. Катание с горы, соревнования, снежные забавы
09:30 Завтрак.
11:00 Проведение спортивно-тактической игры «Лазертаг».
14:00 Обед.
15:00 Катание с горы на «ватрушках». Лыжная прогулка по желанию. Соревнования по биатлону. Тир. Снежные забавы около дома.
17:30 Выезд на ж/д вокзал г. Мценска.
19:16 Отъезд из г. Мценска на электропоезде «Ласточка» №716Ч (билеты необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Орла» (с удобствами на этаже).
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Взрослые
|19 900
|Дети до 12 лет
|18 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Орла»
Горячее, холодное водоснабжение, бытовая техника, мебель, посуда, постельное белье, махровые полотенца, WiFi - спутниковый интернет, автостоянка под видеонаблюдением.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
- Развлекательная программа
- Прокат инвентаря: лыжи, ватрушки
- Услуги инструктора
- Баня (3 часа)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Мценска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
Как добраться до г. Мценска?
На железнодорожном транспорте:
- Москва — Мценск: 16:34 Электропоезд экспресс №727Щ «Ласточка»;
- Мценск — Москва: 19:16 Электропоезд экспресс №716Ч «Ласточка».
Обратите внимание: номера и время отправления электропоездов указанно по состоянию на октябрь 2025 года. Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД.
На заказном автотранспорте: трансфер Москва – гостевой дом «Орла» – Москва (микроавтобус от 2 до 17 человек). Стоимость по запросу. Необходима предварительная заявка.
На личном автотранспорте: гостевой дом «Орла» располагается в Болховском районе, поселок Перцевский. Координаты: широта: 53°26′52.08″N (53.4478), долгота: 36°10′58.8″E (36.183).
Проверяем, что «Орла» находится в Орловской области, и едем, доверяя навигатору.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще важно знать?
Время в программе указано ориентировочное. Порядок проведения мероприятий может быть изменен.