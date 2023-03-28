Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе
Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе.
Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и побываете «на краю земли».
Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и побываете «на краю земли».
Ближайшие даты:
26
мар
мар
27
мар
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28
мар
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30
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мар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе.
Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли,
окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы
постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.
“Чаепитие у океана"
Мы угостим вас домашними настойками и вареньем из северных ягод: морошки, черники и голубики. А также вкуснейшим
травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были
на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в,
‘аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсии проходят на подготовленных минивзнах и внедорожниках
- Транспорт и дегустации включены в стоимость
- Что не входит
- По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали
- Уточняйте в личном сообщении
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Приезжаем за вамиЗавершение: Отвозим в необходимое место
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсии проходят на подготовленных минивзнах и внедорожниках
- Транспорт и дегустации включены в стоимость
- По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали
- Уточняйте в личном сообщении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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