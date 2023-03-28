Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус

Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе

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Ответы на вопросы
Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе.

Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли, окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы постоите посреди бескрайней тундры и побываете «на краю земли».
Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус
Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус
Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус
Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус
Дегустационные туры по Кольскому полуострову. Попробуй север на вкус
Ближайшие даты:
26
мар
27
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28
мар
29
мар
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе.
Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли,
окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы
постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.

“Чаепитие у океана"

Мы угостим вас домашними настойками и вареньем из северных ягод: морошки, черники и голубики. А также вкуснейшим
травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были
на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в,
‘аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсии проходят на подготовленных минивзнах и внедорожниках
  • Транспорт и дегустации включены в стоимость
Что не входит
  • По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали
  • Уточняйте в личном сообщении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Приезжаем за вами
Завершение: Отвозим в необходимое место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсии проходят на подготовленных минивзнах и внедорожниках
  • Транспорт и дегустации включены в стоимость
  • По запросу мы можем добавить в маршрут хаски парк, оленью ферму, пивоварню, кафе/ресторан. Стоимость и детали
  • Уточняйте в личном сообщении
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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