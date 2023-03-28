Мы, команда Дикого Севера, предлагаем тебе познакомится с севером ближе.

Мы покажем вам самые интересные места в Териберке и окрестностях: ветряные мельницы, заброшенные корабли,

окружённый красными скалами Батарейский водопад, пляж с «драконьими камнями» и скелет настоящего кита. А еще вы

постоите посреди бескрайней тундры и «на краю земли». Покачаетесь на качелях у моря и сделаете множество сногсшибательных фото.

“Чаепитие у океана"

Мы угостим вас домашними настойками и вареньем из северных ягод: морошки, черники и голубики. А также вкуснейшим

травяным иван-чаем, собранным своими руками. Кроме того, вы попробуете морские деликатесы, которые еще утром были

на дне Баренцева моря: гребешки и морских ежей. Дегустации будут проходить не в закрытых ресторанах, а на природе — в,

‘аутентичной обстановке, соответствующей нашему суровому северному краю.