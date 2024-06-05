1 чел.
По популярности
скидка
35%
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Териберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
«Кладбище кораблей: здесь вы узнаете о рыболовном промысле Териберки, рассмотрите деревянно-металлические остовы парусно-моторных лодок — будто скелеты морских животных, на которых действуют море и время»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
137008 905₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Териберка: волшебство Ледовитого океана
Исследуйте тайны Териберки и вдохните свежесть Ледовитого океана в небольшой группе единомышленников
Начало: От места вашего проживания
«По пути в природный парк мы осмотрим атмосферное кладбище кораблей»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
50004 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
Природа Заполярья и встреча с китами - это Териберка
В мини-группе отправиться в легендарный посёлок на краю земли и увидеть морских гигантов
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
113009 605₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка и море: путешествие на севере за день
Исследуйте уникальную Териберку и насладитесь морской прогулкой, вдыхая дух Русского Севера
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам все визитные карточки Териберки и окрестностей: кладбище кораблей, водопад Малого Батарейского озера и каменные «яйца драконов»»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
89008 010₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«Кладбище кораблей прошлого века»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«В нашей программе самые яркие и интересные достопримечательности:— Кладбище кораблей, где вы увидите знаменитые скелеты, скопившиеся в Териберской бухте, и узнаете о прошлом рыбацкого посёлка»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
скидка
20%
Групповая
12 часов
Киты и тюлени Териберки: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Баренцева моря и встречайте его удивительных обитателей во время путешествия в Териберку
Начало: На площади Пяти углов
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
110008 800₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
««Кладбище кораблей» и скелет из «Левиафана»: вы рассмотрите судна, уничтожаемые волнами, и проникнетесь мрачной эстетикой Териберки»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
«А еще вас ждет кладбище кораблей, старые хижины и гаражи для лодок — здесь точно понравится любителям эстетики покинутых мест»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Териберку - с юмором, легендами и хаски
Дружеское путешествие на край земли с нескучными историями
«И конечно, не обойдем стороной must-see места Териберки: дикий водопад, кладбище кораблей и пляж драконьих яиц»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Дыхание Севера: групповая экскурсия в Териберку
Побывать на краю земли и исследовать красивейшие уголки рыбацкого поселка в мини-группе
Начало: В Мурманске
«Посетим кладбище кораблей, нашедших последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где приютилось выброшенное на берег рыболовецкое судно»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
«У кладбища кораблей поговорим о левиафановских местах Териберки, съемках фильма, подарившего поселку новую жизнь, и прошлом быте рыбацкой деревушки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
«Прибыв в Териберку, мы отправимся к одной из самых тиражируемых фототочек — кладбищу кораблей»
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: водопады, скалы и фьорды
Посетить северное село за Полярным кругом и насладиться инопланетными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Посетите кладбище Кораблей и покатаетесь на самых северных качелях страны»
Расписание: ежедневно в 08:30
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск: путешествие к сердцу Арктики
Исследуйте Мурманск в индивидуальной экскурсии, открывая его историю, культуру и захватывающие пейзажи
Начало: По договорённости
«Побываем в музее памяти и на кладбище кораблей»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Водопад среди скал, космический пляж с «яйцами динозавра», кладбище кораблей места, съемок фильма «Левиафан» — окрестности Териберки станут нашими декорациями для фотографий с северным характером»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Курс на Север: экскурсия в Териберку
Погрузитесь в мир Крайнего Севера на один день. Путешествие по тундре, водопады, яйца дракона и рыбацкие села ждут вас
Начало: У вашего отеля или отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка - вечное сияние чистого Севера
Погрузиться в суровый мир Заполярья и познакомиться с жизнью прославленного поморского села
Начало: У места вашего проживания или на Площади 5 углов (...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
8 часов
За китами в Териберку! Поездка в мини-группе
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«В самой Териберке мы посетим песчаный пляж с арт-объектами «трон» и «качели», увидим выброшенное на берег рыбацкое судно, кладбище кораблей и скелет кита из фильма «Левиафан»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1200010 800₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
В Териберку - с шаманом под звуки варгана
Исследовать необычные природные места и почерпнуть силы у Севера
Начало: В Мурманске
«Длинный песчаный пляж выведет нас к выброшенной штормом рыбацкой шхуне — а другие остовы увидите на кладбище кораблей»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Териберка - «маленький северный рай»
Открыть фантастические локации, услышать о древних народах и проникнуться атмосферой Арктики
«А еще одно место для необычных снимков — кладбище кораблей»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 13 501₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Земля саами: путешествие в Териберку и к великим сейдам Севера
Открыть места силы Кольского полуострова, побывать на краю земли и погрузиться в мир саамских легенд
Начало: Отель Азимут
«Вы побываете на краю земли, пройдете по берегу Баренцева моря, отыщете кладбище кораблей и узнаете об истории северного поселения»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 10 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Свидание с суровой Териберкой (групповая экскурсия)
Отправиться на край света к красотам Лапландии, знаменитому пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«В Териберке нас ждёт кладбище кораблей, где вы сделаете атмосферные фото рядом со скелетами рыболовецких судов прошлого века»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Из Мурманска в Териберку: ретрит в место силы
Увидеть чудеса Крайнего Севера, расслабиться под дыхание океана и поверить в волшебство
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
«Мы прогуляемся по песчаным и каменным пляжам, впечатлимся водопадом, увидим «кладбище кораблей»»
19 июня в 08:30
22 июня в 08:30
23 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«почувствуете себя вдали от цивилизации на кладбище кораблей»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Незабываемая Териберка
Познакомиться с поморским поселком на самом краю земли и открыть обезоруживающие пейзажи Арктики
Начало: по договоренности
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
от 17 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
11 часов
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
«Увлекательное путешествие к берегу Северного Ледовитого океана — скелет Левиафана, кладбище кораблей, водопад Малого батарейского озера, пляж Яйца драконов, завораживающая тундра, северные олени и хаски»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 50004 500₽ за человека
Фотопрогулка
11 часов
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Вы увидите Кладбище кораблей с заброшенными рыболовецкими судами и живописный Батарейский водопад, который зимой превращается в ледопад»
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
9 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в Териберку
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно в 9.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Териберка: самый лучший день в жизни
Начало: Место встречи, адрес проживания в г. Мурманске
Расписание: Каждый день с 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Териберка - ворота Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 17 540₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Териберка и киты на краю земли
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«Посмотрим на Батарейский водопад, пройдёмся по пляжу Яйца дракона и по кладбищу кораблей, где снимали «Левиафана»»
Расписание: Группы формируются до 09:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка: незабываемые выходные
Начало: Место вашего проживания
«Мы с вами побываем на Баренцевом море и Каменном пляже, увидим Кладбище кораблей и Батарейский водопад, а также выясним, как живётся за Полярным кругом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Териберка за 1 день: посёлок, китовое сафари и дегустация морепродуктов
Встретиться с горбатыми китами, увидеть скелет из «Левиафана» и погулять по пляжу с круглыми камнями
Начало: У места вашего проживания
«Побываете на кладбище кораблей и на пляже с круглыми камнями «Яйца дракона»»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
«кладбище кораблей: остовы брошенных промысловых судов, отслуживших местным рыбакам верой и правдой»
14 900₽ за человека
Мини-группа
13 часов
За сиянием - на край земли
Побывать в Териберке, полюбоваться северными пейзажами и увидеть чудо природы
Начало: На улице Воровского
«В самой Териберке посетим главные достопримечательности: Кладбище кораблей, водопад Батарейский, пляж драконьих яиц, трон Посейдона, качели с видом на Баренцево море, огромный скелет чудо-рыбы, выброшенный на берег корабль и песчаный пляж»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
13 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББогдан5 июня 2024Прекрасно провел день в этом небольшом авто путешествии с гидом Владимиром. Профессионализм, знания и чувство такта выше всех похвал. Браво, маестро!
- ККристина5 июня 2024Очень Крутая экскурсия, 5 из 5. Жаль китов не увидели, но есть повод вернуться. И отдельное спасибо нашему гиду Владу, все рассказал, показал. Советую всем.
- ДДарья5 июня 2024Было интересно. Китов не видели, но в целом программа активная и нам понравилась.
- ЕЕкатерина5 июня 2024С самого начала бронирования все было на высшем уровне. Изначально отвечают на все вопросы. Прислушиваются к пожеланиям. За день до экскурсии прописывают
- ООлег5 июня 2024Доброго всем дня или ночи! Был с семьёй на данной экскурсии. Сразу скажу, что очень понравилось. Бывает так, что в России
- ЕЕкатерина4 июня 2024Всем доброго дня! Были на экскурсии в Териберку с гидом Артёмом. Самые лучшие впечатления, эмоции и высокая оценка его работы.
- ААлександра4 июня 2024Экскурсия состоялась 28.05.2024. Гид Александр заехал за всеми участниками домой (это большой плюс, что не нужно так рано утром куда-
- ЕЕкатерина3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Александр очень хороший организатор, всем рекомендую)
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
- ИИван3 июня 2024Все понравилось. Гид - молодец. Отличная экскурсия. Красивое и интересное место. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кладбище кораблей»
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