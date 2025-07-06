Участники смогут увидеть водопад на реке Лавна, посетить военный мемориал в Долине Славы и полюбоваться бурным Мельничным каскадом. Водопад Подушки удивит своей скоростью течения.
Это идеальный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальные водопады
- 🚗 Включённый транспорт
- 🌲 Прогулка по северному лесу
- 🕊 Военный мемориал
- 💧 Живописные пейзажи
Что можно увидеть
- Водопад на реке Лавна
- Долина Славы
- Мельничный каскад
- Водопад Подушки
- Водопад Прощание славянки
- Пороги Прорыв и Эдик
Описание экскурсии
Водопад на реке Лавна. Чтобы добраться до него, нам нужно будет пройти буквально 15-20 минут по сказочному северному лесу вдоль небольшой речушки. Вы окажетесь в царстве дикой природы и отдохнёте от шума города.
Долина Славы. Мы осмотрим военный мемориал на правом берегу реки Западная Лица, посвящённый Великой Отечественной войне.
Мельничный каскад. Это красивый и бурный каскад, состоящий из трёх порогов. Вы увидите, как стремительный поток воды летит с огромной скоростью, с шумом натыкаясь на подводные камни.
Водопад Подушки. Он не может похвастается высотой, но удивит вас скоростью течения.
Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик. Это не самые большие водопады страны, но точно одни из самых живописных!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- При желании можем добавить в программу поездку в Печенгский монастырь. Доплата — 2000 ₽ за чел.
Максим, спасибо за пикник около водопада🙏 Всё было вкусно и с душой!
Однозначно рекомендую заказать у ребят экскурсию - не пожалеете! А мы приедем еще раз и снова попросим отвезти нас по уже новым местам!
Сегодня каталась по невероятно потрясающим по своей живописности местам.
Встретили у отеля в удобное для меня время!
Гид Максим отличный проводник, постоянно держит на контроле перемещения и следит за безопастностью.