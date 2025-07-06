Путешествие из Мурманска к водопадам Кольского полуострова предлагает уникальную возможность насладиться красотой северной природы. Участники смогут увидеть водопад на реке Лавна, посетить военный мемориал в Долине Славы и полюбоваться бурным Мельничным каскадом. Водопад Подушки удивит своей скоростью течения. Это идеальный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными видами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 9000 ₽ за человека, если вас больше

от 27 000 ₽ за 1–3 человек или 9000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Водопад на реке Лавна. Чтобы добраться до него, нам нужно будет пройти буквально 15-20 минут по сказочному северному лесу вдоль небольшой речушки. Вы окажетесь в царстве дикой природы и отдохнёте от шума города.

Долина Славы. Мы осмотрим военный мемориал на правом берегу реки Западная Лица, посвящённый Великой Отечественной войне.

Мельничный каскад. Это красивый и бурный каскад, состоящий из трёх порогов. Вы увидите, как стремительный поток воды летит с огромной скоростью, с шумом натыкаясь на подводные камни.

Водопад Подушки. Он не может похвастается высотой, но удивит вас скоростью течения.

Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик. Это не самые большие водопады страны, но точно одни из самых живописных!

Организационные детали