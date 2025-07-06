Мои заказы

Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова

Комфортное путешествие к водопадам Кольского полуострова. Откройте для себя уникальные пейзажи и насладитесь природой в любое время суток
Путешествие из Мурманска к водопадам Кольского полуострова предлагает уникальную возможность насладиться красотой северной природы.

Участники смогут увидеть водопад на реке Лавна, посетить военный мемориал в Долине Славы и полюбоваться бурным Мельничным каскадом. Водопад Подушки удивит своей скоростью течения.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться живописными видами
5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные водопады
  • 🚗 Включённый транспорт
  • 🌲 Прогулка по северному лесу
  • 🕊 Военный мемориал
  • 💧 Живописные пейзажи
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова© Яна
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова© Яна
Из Мурманска - к водопадам Кольского полуострова© Яна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Водопад на реке Лавна
  • Долина Славы
  • Мельничный каскад
  • Водопад Подушки
  • Водопад Прощание славянки
  • Пороги Прорыв и Эдик

Описание экскурсии

Водопад на реке Лавна. Чтобы добраться до него, нам нужно будет пройти буквально 15-20 минут по сказочному северному лесу вдоль небольшой речушки. Вы окажетесь в царстве дикой природы и отдохнёте от шума города.

Долина Славы. Мы осмотрим военный мемориал на правом берегу реки Западная Лица, посвящённый Великой Отечественной войне.

Мельничный каскад. Это красивый и бурный каскад, состоящий из трёх порогов. Вы увидите, как стремительный поток воды летит с огромной скоростью, с шумом натыкаясь на подводные камни.

Водопад Подушки. Он не может похвастается высотой, но удивит вас скоростью течения.

Кроме того, мы покажем вам водопад Прощание славянки и два небольших порога: Прорыв и Эдик. Это не самые большие водопады страны, но точно одни из самых живописных!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • При желании можем добавить в программу поездку в Печенгский монастырь. Доплата — 2000 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 373 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Яна, я представляю дружную команду гидов в Мурманске. Мы любим свой край и наших гостей. Путешественники не хотят с нами расставаться и советуют друзьям. Ждём вас в гости.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Марина
Марина
6 июл 2025
Поездка по красоте превзошла все наши ожидания!!! Природа восхитительная!
Максим, спасибо за пикник около водопада🙏 Всё было вкусно и с душой!
Поездка по красоте превзошла все наши ожидания!!! Природа восхитительная!
Никита
Никита
28 мая 2025
Всё прошло отлично. Получил массу удовольствия. Были учтены все мои пожелания. Рекомендую. Не пожалеете
Елена
Елена
15 сен 2024
Красивейшие водопады, природа Кольского прекрасна! Отличная организация поездки, спасибо гиду Максиму!
Красивейшие водопады, природа Кольского прекрасна! Отличная организация поездки, спасибо гиду Максиму!
Татьяна
Татьяна
8 авг 2024
Брали индивидуальную экскурсию. Все понравилось. Водопады и природа вокруг - красота. У воды можно ловить дзен))). Спасибо гиду Максиму за хорошо проведённое время. Отдельное спасибо за пикник у водопада и подарок. Ездили на комфортной машине.
Брали индивидуальную экскурсию. Все понравилось. Водопады и природа вокруг - красота. У воды можно ловить дзен))).
Д
Дмитрий
28 июл 2024
Очень интересная и насыщенная экскурсия. Красивые водопады и места воинской славы. Отличный, эрудированный экскурсовод. Более того, ребята помогли с организацией самостоятельной экскурсии на следующий день, за что им огромное спасибо! Очень рекомендую
Дарья
Дарья
15 июл 2024
Нам понравилось! Организация экскурсии отличная: комфортная машина, у нас был гид Максим, все нам рассказал о регионе, ответил на вопросы, познакомил с природой Кольского полуострова. Особо хочется подчеркнуть, что экскурсия прошла на хорошей, чистейшей машине👍
Нам понравилось! Организация экскурсии отличная: комфортная машина, у нас был гид Максим, все нам рассказал о
Сергей
Сергей
1 июл 2024
Спасибо гиду Максиму за отличную компанию! Узнал много всего нового не только про водопады (точнее, далеко не только про водопады), а также о Мурманской области, особенностях жизни в этом регионе,
читать дальше

о других прекрасных её достопримечательностях. Поездка прошла спокойно и гладко. 9 часов это максимальное время на экскурсию, с учетом физической формы, возможных пробок и тп. Мы передвигались довольно динамично, при этом не сильно спеша, и нам хватило 7 часов, чтобы выехать из города, всё посмотреть, сделать перекус и вернуться обратно в Мурманск. Однозначно рекомендую экскурсию для тех, кто хочет съездить на водопады с комфортом, не подстраиваясь под других людей!

Спасибо гиду Максиму за отличную компанию! Узнал много всего нового не только про водопады (точнее, далеко не только про водопады), а также о Мурманской области, особенностях жизни в этом регионе,
С
Сергей
2 апр 2024
Было невероятно интересно посмотреть на красоты родного края вместе с Максимом! Он показал и рассказал нам про водопады, сохранившиеся детали Великой Отечественной войны и жизнь на Кольском полуострове.
Однозначно рекомендую заказать у ребят экскурсию - не пожалеете! А мы приедем еще раз и снова попросим отвезти нас по уже новым местам!
Диана
Диана
3 окт 2023
Добрый день!
Сегодня каталась по невероятно потрясающим по своей живописности местам.
Встретили у отеля в удобное для меня время!
Гид Максим отличный проводник, постоянно держит на контроле перемещения и следит за безопастностью. Подбирает
читать дальше

наиболее удобные маршруты.
З - забота! Во всех внештатных ситуациях готов поддержать и оказать помощь и поддержку!!! Это не пустые слова, поверьте. Было и ЧП) куда ж без них)

В целом, места, которые я посетила запомнятся мне на долго, особенно мельничный каскад!!
Когда стоишь на огромном камне, а под тобой, на небольшом расстоянии кипит, бурлит шумный поток, чувства про что переполняют! После длительного созерцания, когда я уже продолжила маршрут, поняла что глаза горят, тело и дух наполнены энергией. Ощущения, что энергия прямо с кончиков пальцев искрит!)
Невероятные ощущения!!
Просто нельзя уехать, не увидев этой суровой мощи!
Отдельно хочу сказать, что полюбоваться водопадами можно во многих местах,
Но мельничный каскад занимает теперь для меня топовое, лидирующее положение!
В первую очередь за разрушенный остов каменного строения, возможно мельницы, из-за чего и получил название - Мельничного.
Спускаясь вниз, вдоль порогов можно увидеть, как из руин здания мощным
и сильным потоком несётся часть реки.
Пока смотрела, поняла, что это так символично. Стихия всегда возмет своё)

Вся экскурсия созерцательно - прогулочного типа.
Тропинки в октябре часто пересекают ручьи, через которые нужно перебираться по бревнышкам, камням или искать альтернативный обход.
Обувь точно трекинговая должна быть!
Я не хочу выкладывать всё фото, но несколько добавлю.
Лично для меня эта поездка стала ярче, чем Териберка.

П. С. Кстати, надеюсь Максим не будет на меня ругаться) но во время поездки он тестил возможности квадрокоптера! И снимал фото и видео, и со мной в частности. Я над этими его работами верещу неистово и в голос. Очень рекомендую попробовать договориться на эту доп опцию лично с гидом.
Вы просто не представляете разницу, между ракурсами.

Всем хорошего отдыха! И МАКСИМум эмоций!)
А тут они будут однозначно!)

Добрый день!
Наташа
Наташа
19 сен 2023
Замечательная поездка, очень красивые места, Очень рада, что посетила водопады и Долину славы, это отложило в памяти неизгладимые СПАСИБО!
С
Сергей
17 сен 2023
Рекомендую!!!! Отличный маршрут, отличный гид Максим!!!! Спасибо!!!!
Мария
Мария
5 июл 2023
Максим - профессиональный экскурсовод, предусматривающий все мелочи. Поездка в 8 часов пролетела как 8 минут, 8 чудесных минут! Спасибо огромное!!!
Максим
Максим
27 июн 2023
Пока еще на эмоциях, хотелось бы выразить слова благодарности организатору Яне, а так же ее команде. Гид Александр тоже не остается без внимания. Рассказал про быт горожан, угостил настойками и
читать дальше

вареньем собственного приготовления из местных ягод. Показал, рассказал и даже отвез в аэропорт(хотя это СОВСЕМ не по пути). По пути в аэропорт заехали в Колу на набережную. Еще нам сегодня повезло с погодой, гуляли в футболках, хотя еще вчера были дожди. Всем рекомендую команду Дикого Севера. Ребята молодцы.

Пока еще на эмоциях, хотелось бы выразить слова благодарности организатору Яне, а так же ее команде. Гид Александр тоже не остается без внимания. Рассказал про быт горожан, угостил настойками и

Входит в следующие категории Мурманска

