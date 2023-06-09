Кольский полуостров — это не только Северное сияние и Териберка, но и живописные лесные водопады. Мы отправимся к ним на подготовленном автомобиле, в мини-группе до 7 человек. Вы увидите три водопада, заглянете в старинный город Кола и побываете в крайней точке Русского Севера — на мысе Абрам. А мы поделимся интересными фактами о природе любимого края.

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Описание

Что вас ожидает

Набережная Колы. Мы прогуляемся по живописной набережной старинного города и посмотрим на слияние двух рек: Кола и Тулома.

Водопад на реке Лавна. Он поразит вас своей полноводностью несмотря на небольшую высоту. А также идиллическими видами: каскады и пороги расположены в окружении живописных лесов.

Мыс Абрам. Это крайняя точка Русского Севера. С неё открываются шикарные панорамы Мурманска и Кольского залива.

Водопад на реке Ура. Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж. Я расскажу, по какому принципу в реке производится лов семги.

Маяк Мишуково. Вы увидите радиолокационный маяк и сделаете необычные фото на его фоне.

Водопад на реке Большая Лавна. Мы спустимся к реке, полюбуемся водопадом и попьём чистой воды из родника.

Организационные детали