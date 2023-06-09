Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе

Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона

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Кольский полуостров — это не только Северное сияние и Териберка, но и живописные лесные водопады. Мы отправимся к ним на подготовленном автомобиле, в мини-группе до 7 человек.

Вы увидите три водопада, заглянете в старинный город Кола и побываете в крайней точке Русского Севера — на мысе Абрам. А мы поделимся интересными фактами о природе любимого края.
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Водопады Кольского полуострова: из Мурманска в мини-группе
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Набережная Колы. Мы прогуляемся по живописной набережной старинного города и посмотрим на слияние двух рек: Кола и Тулома.

Водопад на реке Лавна. Он поразит вас своей полноводностью несмотря на небольшую высоту. А также идиллическими видами: каскады и пороги расположены в окружении живописных лесов.

Мыс Абрам. Это крайняя точка Русского Севера. С неё открываются шикарные панорамы Мурманска и Кольского залива.

Водопад на реке Ура. Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж. Я расскажу, по какому принципу в реке производится лов семги.

Маяк Мишуково. Вы увидите радиолокационный маяк и сделаете необычные фото на его фоне.

Водопад на реке Большая Лавна. Мы спустимся к реке, полюбуемся водопадом и попьём чистой воды из родника.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Транспорт включён в стоимость
  • От парковки до каждого водопада нужно прогуляться пешком около 20-30 минут
  • На обед мы остановимся в кафе на реке Ура. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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