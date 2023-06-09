Насладиться природой Заполярья в комфортном путешествии к самым красивым водопадам региона
Вы увидите три водопада, заглянете в старинный город Кола и побываете в крайней точке Русского Севера — на мысе Абрам. А мы поделимся интересными фактами о природе любимого края.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Набережная Колы. Мы прогуляемся по живописной набережной старинного города и посмотрим на слияние двух рек: Кола и Тулома.
Водопад на реке Лавна. Он поразит вас своей полноводностью несмотря на небольшую высоту. А также идиллическими видами: каскады и пороги расположены в окружении живописных лесов.
Мыс Абрам. Это крайняя точка Русского Севера. С неё открываются шикарные панорамы Мурманска и Кольского залива.
Водопад на реке Ура. Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж. Я расскажу, по какому принципу в реке производится лов семги.
Маяк Мишуково. Вы увидите радиолокационный маяк и сделаете необычные фото на его фоне.
Водопад на реке Большая Лавна. Мы спустимся к реке, полюбуемся водопадом и попьём чистой воды из родника.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- От парковки до каждого водопада нужно прогуляться пешком около 20-30 минут
- На обед мы остановимся в кафе на реке Ура. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.