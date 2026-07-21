Кольский полуостров — это не только Северное сияние и Териберка, но и живописные лесные водопады. Мы отправимся к ним на подготовленном автомобиле в мини-группе до 10 человек. Вы увидите три водопада, побываете в крайней точке Русского Севера — на мысе Абрам. А мы поделимся интересными фактами о природе любимого края.
Описание экскурсии
Водопад на реке Лавна. Он поразит вас своей полноводностью несмотря на небольшую высоту. А также идиллическими видами: каскады и пороги расположены в окружении живописных лесов.
Мыс Абрам. Это крайняя точка Русского Севера. С неё открываются шикарные панорамы Мурманска и Кольского залива.
Водопад на реке Ура. Мы не только увидим водопад, но и заглянем на симпатичный песчаный пляж. Я расскажу, по какому принципу в реке производится лов семги.
Маяк Мишуково. Вы увидите радиолокационный маяк и сделаете необычные фото на его фоне.
Водопад на реке Малая Лавна. Мы спустимся к реке и полюбуемся водопадом.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с мая по сентябрь
- Транспорт включён в стоимость
- От парковки до каждого водопада нужно прогуляться пешком около 20-30 минут
- С собой вы можете взять перекус и термос с чаем
- Рекомендуем надевать удобную трекинговую обувь. В летний период пригодятся солнцезащитные очки и солнцезащитный крем, а также репелленты
- Весной и после дождей подход к некоторым водопадам может быть затруднён. В целях безопасности посмотрим на них со стороны
- Прогулка к водопадам может быть затруднительна для людей пожилого возраста, а также людей, имеющих травмы и т. д.
- С вами будет один из гидов из нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания или общий сбор от отеля Меридиан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7125 туристов
Привет! Мы — команда аттестованных гидов, которая сделает ваше путешествие на Север захватывающим и необыкновенным. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и прочувствуете всю магию края. Мы работаем более 10 лет, постоянно совершенствуемся и делаем всё для вашего удобства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия на водопады оставила самые приятные впечатления! Отдельное спасибо гиду Артему — очень интересный рассказчик, который увлекательно и с юмором рассказывал о местных достопримечательностях, истории и природе. Благодаря ему поездка
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Ездили с гидом Артемом. Все очень понравилось, хорошо организовано, Артем интересно рассказывал обо всем, очень красивые локации. Отдельное спасибо Артему за видеосьемку.
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Замечательная экскурсия! У нас был гид Артём 👍 Прекрасный гид,вот на всех бы экскурсиях такого гида. Ёмко,по делу,интересно,просто. На первой экскурсии с другим гидом я не узнала ничего ни про город,ни про саамов,но Артём все компенсировал. Приятный,коммуникабельный,фотографировал кому необходимо было,и помогал нам. Я довольна местами,видами и гидом. Спасибо
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Побывали на экскурсии к водопадом и другим местам Кольского полуострова.
Ездили с гидом Виталием, остались очень довольны! Отдельное спасибо за различные остановки у дополнительных красивых мест)
Рекомендую!
Ездили с гидом Виталием, остались очень довольны! Отдельное спасибо за различные остановки у дополнительных красивых мест)
Рекомендую!
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Спасибо вам большое! Мы в восторге) гид прекрасен, отвечал на все вопросы и интересно рассказывал. Мы очень рекомендуем! Природные красоты
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Сегодня были на экскурсии с Виталием,семья из пяти человек,двое из которых дети 7 и 11 лет. Рекомендуем к посещению,однозначно. Экскурсия подойдет как вариант увидеть природу русского Заполярья в щадящем режиме.
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