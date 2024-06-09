Одно из главных сокровищ Кольского полуострова — водопады. Мы отвезём вас туда, где первобытные стихии воды и камня создают поистине удивительные творения. Покажем скрытые уголки нетронутой природы, где бушуют горные потоки, сливаясь в норовистые каскады. Устроим пикник возле одного из них и насладимся красотой Кольского заполярья.

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Время начала: 10:00, 14:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Живописная набережная Колы

Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс

Водопад на реке Лавна

Водопад на реке Ура

Водопад на реке Большая Лавна

В одной из локаций мы организуем лёгкий пикник с видом на водопад.

Пешая прогулка до водопадов занимает 15-30 минут и может быть затруднительна для людей пожилого возраста, а также людей, имеющих травмы.

Организационные детали