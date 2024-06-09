Одно из главных сокровищ Кольского полуострова — водопады. Мы отвезём вас туда, где первобытные стихии воды и камня создают поистине удивительные творения. Покажем скрытые уголки нетронутой природы, где бушуют горные потоки, сливаясь в норовистые каскады. Устроим пикник возле одного из них и насладимся красотой Кольского заполярья.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Живописная набережная Колы
- Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс
- Водопад на реке Лавна
- Водопад на реке Ура
- Водопад на реке Большая Лавна
В одной из локаций мы организуем лёгкий пикник с видом на водопад.
Пешая прогулка до водопадов занимает 15-30 минут и может быть затруднительна для людей пожилого возраста, а также людей, имеющих травмы.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai Starex, Renault Duster, Toyota Fortuner или Hover, услуги гида, пикник
- Поездка возможна с детьми от 5 лет. Если есть необходимость в детском кресле, сообщите заранее
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1150 туристов
Мы занимаемся проведением экскурсий в Мурманской области более восьми лет. Всегда с трепетом относимся к нашим гостям и выкладываемся на 100%! Путешествие в Териберку, охота за Северным сиянием, поездки на острова Средний и Рыбачий, а также другие популярные и менее известные направления мы рады предложить гостям Кольского. Приезжайте в гости — и мы сделаем ваши дни на Севере незабываемыми.Задать вопрос
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