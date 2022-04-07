Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка

Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам

Авторский тур
Путешествие-знакомство с Русским Севером.

Всего за одни выходные изучим Териберку, ставшую знаменитой в год выхода фильма «Левиафан», которому она послужила декорацией.

Погуляем по берегу Баренцева моря где-то песчаному, а где-то покрытому ровными круглыми камнями.

Гид расскажет историю самого крупного города в мире, построенного за полярным кругом, увидим памятники и другие достопримечательности.

Насладимся простором, бодрящим воздухом и пустынностью мест, попробуем морские деликатесы и успеем влюбиться в этот суровый, но притягательный край.
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск, и мы вас встретим
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🌓2-дневные туры🧳Авторские туры🏖Пляжи

Еще несколько похожих предложений в Мурманске

Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Авторский тур
Артур
Нет отзывов
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Мурманск и Териберка - северный край России, наполненный манящей красотой и очень богатой историей
36 000 за 1 человека
Мурманск - Столица Арктики
2.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
М-ТУР
4
12 отзывов
Мурманск - Столица Арктики
Вас ждет увлекательная экскурсия в столицу Заполярья - все самое главное о Мурманске за два часа
от 6 300 за 1-3 чел.
Териберка - путешествие на край севера
8 часов
🚶 Пешая
❄️ На снегоходах
Мини-группа
Надежда
4.8
10 отзывов
Териберка - путешествие на край севера
За Полярным кругом на берегу Северного Ледовитого океана находится небольшое село Териберка
5 000 за 1 человека
Мурманск - как он есть
10 часов
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
Мурманск - как он есть
Обзорная экскурсия по Мурманску с выходом в залив
6 000 за 1 человека
Мурманск столица - Арктики
4 часа
Индивидуальная
Надежда
5
3 отзыва
Мурманск столица - Арктики
Мы приглашаем вас интересно провести время на обзорной экскурсии по Мурманску
от 5 500 за 1-4 чел.
Териберка - белоснежная тундра, Баренцево море, арктическая кухня
11 часов
❄️ На снегоходах
Мини-группа
Артур
5
1 отзыв
Териберка - белоснежная тундра, Баренцево море, арктическая кухня
Узнать историю Териберки и местного населения, увидеть завораживающую снежную тундру, воцариться на троне из Игры
4 500 за 1 человека
Мегаполис за Полярным кругом
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Юрий
5
3 отзыва
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
6 500 за 1-4 чел.
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
4 часа
Индивидуальная
Мила
5
12 отзывов
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
В 1915 году за Полярным кругом появился город Мурманск
6 500 за 1-3 чел.
Териберка - ворота в Арктику
10 часов
Мини-группа
Лидия
5
1 отзыв
Териберка - ворота в Арктику
Вы соберете коллекцию из природных шедевров Кольского полуострова: по пути из Мурманска откроете первозданные пейзажи
4 000 за 1 человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
11 часов
Мини-группа
Александр
5
19 отзывов
Путешествие в Териберку в мини-группе
На окраине Мурманской области находится небольшое село Териберка
5 000 за 1 человека
Знакомство с Мурманском
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Элеонора
5
1 отзыв
Знакомство с Мурманском
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите город таким
от 9 000 за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Элеонора
Нет отзывов
Обзорная экскурсия «Мурманские истории»
Обзорная экскурсия по Мурманску с посещением легендарного северного флота
от 2 500 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ