Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня

Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню

Авторский тур
Какая Арктика на вкус? За 4 дня путешествия по Кольскому полуострову мы попробуем самые вкусные и необычные блюда — насладимся гребешками териберского берега и поедим только что выловленные креветки.

А еще будем ловить северное сияние, знакомиться с саамской культурой и увидим Хибинские горы.
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для участия в программе нужен будет QR-код сертификата вакцинированного от Covid-19 или переболевшего — это требуется для заселения во все гостиницы Мурманской области с 30 октября 2021 года.

Порядок экскурсий не жесткий — в зависимости от погоды мы можем поменять достопримечательности местами и сдвинуть программу по времени. Но на саму суть это не повлияет.

Северная погода сурова: одевайтесь по погоде! Советуем брать непромокаемую обувь и одежду и использовать принцип многослойности: чтобы в любой момент можно было снять / надеть дополнительный слой одежды. В зимнее время можно брать горнолыжный костюм.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск - мы обязательно вас встретим и отвезем в гостиницу
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18 часов
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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