Организационные детали

Для участия в программе нужен будет QR-код сертификата вакцинированного от Covid-19 или переболевшего — это требуется для заселения во все гостиницы Мурманской области с 30 октября 2021 года.

Порядок экскурсий не жесткий — в зависимости от погоды мы можем поменять достопримечательности местами и сдвинуть программу по времени. Но на саму суть это не повлияет.

Северная погода сурова: одевайтесь по погоде! Советуем брать непромокаемую обувь и одежду и использовать принцип многослойности: чтобы в любой момент можно было снять / надеть дополнительный слой одежды. В зимнее время можно брать горнолыжный костюм.