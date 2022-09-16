Три дня за полярным кругом

Погулять по побережью Баренцева моря и посмотреть на Мурманск с высоты

Максимальное количество северных впечатлений всего за одни выходные! За три дня вы познакомитесь с самыми популярными местами Кольского полуострова: увидите знаменитую Териберку, прославившуюся благодаря фильму «Левиафан», полюбуетесь видами заброшенных кораблей и «яйцами дракона», а в один из вечеров отправитесь на охоту за северным сиянием.
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Три дня за полярным кругом
Ближайшие даты:
23
сен
30
сен
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях и собачьих упряжках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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