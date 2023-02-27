2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное Сияние

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки "Курск" (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный и оочень вкусный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Затем едем в хаски-парк, где для нас будет организовано настоящее хаски-сафари!

Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем на упряжке в зиму!

Сказочную заснеженную тундру!

В собачьей упряжке у каждого будет своё уникальное место и своя задача.

Вы удивитесь как легко можно быть на одной волне с хвостатой командой!

Затем едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения Светлана Козейко на основе местных натуральных продуктов создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана - арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за Северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.