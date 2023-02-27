На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.
Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229. Все остальные рейсы встречаем за доп. плату.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа "морошка и кедр под снегом" с чашечкой таежного чая.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!
Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки "Курск" (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.
Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный и оочень вкусный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России.
Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
Затем едем в хаски-парк, где для нас будет организовано настоящее хаски-сафари!
Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем на упряжке в зиму!
Сказочную заснеженную тундру!
В собачьей упряжке у каждого будет своё уникальное место и своя задача.
Вы удивитесь как легко можно быть на одной волне с хвостатой командой!
Затем едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения Светлана Козейко на основе местных натуральных продуктов создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана - арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.
Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за Северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.
Сегодня после завтрака едем на самый край Земли - в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс!
Териберка - это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.
И идём исследовать окрестности Териберки.
Узнаем историю посёлка, увидим места съемок знаменитого фильма "Левиафан", и, главное, прочувствуем, что мы находимся на самом краю Земли!
Дальше - только Арктика и ни души.
Далее мы на снегоходах поедем к водопаду и посетим каменный пляж, называемый "яйца динозавров".
Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!
Сама прогулка по бескрайним просторам тундры не оставляет никого равнодушным.
После прогулки и экскурсии по Териберке и окрестностям мы заглянем в самую северную пивоварню России, чтобы согреться и продегустировать Заполярное крафтовое пиво!
В сопровождении закусок.
Едем обратно в Мурманск!
Вечером нас будут ждать на ужин в арктическом ресторане (также входит в Гастрономическую карту России!).
Нас ждут блюда из рыбы и морепродуктов Баренцева моря.
Шеф-повар приготовит для нас камчатского краба в хитине с двумя соусами и палтуса "по-мурмански" на гриле.
Блюда подаются в сопровождении минерального белого вина сорта Рислинг, выращенного в регионе Мозель, которое составляет к ним идеальную винную пару!
На десерт нас ждет нежная меренга с кремом из голубого сыра и ягодами.
Наслаждаемся и отдыхаем после насыщенного дня!
Сегодня после завтрака мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова - саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом - это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник - северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой, жилищами, пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные саамские игры.
А на обед продегустируем традиционную саамскую кухню: уху с мурманским лососем и жаркое из оленины.
Кстати, ночевать мы будем сегодня тоже в гостях у саамов!
Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!
Всё будем готовить в чуме (жилище саамов).
Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.
Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.
После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.
Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!
Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230. Все остальные рейсы провожаем за доп. плату.
Тур предполагает проживание: 3 ночи в Мурманске в гостинице на выбор, 1 ночь в Саамской деревне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Заезд
Стоимость без акции
Двухместное размещение
Стоимость с акцией
«ранее бронирование»
Двухместное размещение
Стоимость без акции
Одноместное размещение
Стоимость с акцией
«ранее бронирование»
Одноместное размещение
|1-5 февраля
|92 000
|-
|106 000
|-
|21-25 марта
|92 000
|-
|105 000
|-
|22-26 февраля
|92 000
|-
|106 000
|-
|7-11 марта
|95 000
|87 000 до 20 января 2023
|112 000
|102 000 до 20 января 2023
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!
По желанию:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.
Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Рекомендованные рейсы:
Все остальные рейсы мы встречаем и провожаем за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону).