Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте

Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии

5
3 отзыва
Программа по дням
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Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии.

Это гастрономическое путешествие, поэтому мы также включили в цену много еды, вина и вкусных мероприятий!
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Саамская деревня
Саамская деревня
Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Свежайшие морепродукты из Баренцева моря, дегустация пива, барбекю-ужин в настоящем чуме, оленина и фермерские продукты, знаменитые ягодные настойки Заполярья
Мастер-класс арктической кухни
Мастер-класс арктической кухни
От бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.

Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229. Все остальные рейсы встречаем за доп. плату.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа "морошка и кедр под снегом" с чашечкой таежного чая.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное Сияние

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки "Курск" (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный и оочень вкусный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Затем едем в хаски-парк, где для нас будет организовано настоящее хаски-сафари!

Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем на упряжке в зиму!

Сказочную заснеженную тундру!

В собачьей упряжке у каждого будет своё уникальное место и своя задача.

Вы удивитесь как легко можно быть на одной волне с хвостатой командой!

Затем едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения Светлана Козейко на основе местных натуральных продуктов создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана - арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за Северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное СияниеМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное СияниеМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное СияниеМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное СияниеМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, хаски-сафари и охота на Северное Сияние
3 день

Край земли, самая северная пивоварня и морепродукты Баренцева моря

Сегодня после завтрака едем на самый край Земли - в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.

Дальше только океан и Северный Полюс!

Териберка - это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит!

Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.

После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.

И идём исследовать окрестности Териберки.

Узнаем историю посёлка, увидим места съемок знаменитого фильма "Левиафан", и, главное, прочувствуем, что мы находимся на самом краю Земли!

Дальше - только Арктика и ни души.

Далее мы на снегоходах поедем к водопаду и посетим каменный пляж, называемый "яйца динозавров".

Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!

Сама прогулка по бескрайним просторам тундры не оставляет никого равнодушным.

После прогулки и экскурсии по Териберке и окрестностям мы заглянем в самую северную пивоварню России, чтобы согреться и продегустировать Заполярное крафтовое пиво!

В сопровождении закусок.

Едем обратно в Мурманск!

Вечером нас будут ждать на ужин в арктическом ресторане (также входит в Гастрономическую карту России!).

Нас ждут блюда из рыбы и морепродуктов Баренцева моря.

Шеф-повар приготовит для нас камчатского краба в хитине с двумя соусами и палтуса "по-мурмански" на гриле.

Блюда подаются в сопровождении минерального белого вина сорта Рислинг, выращенного в регионе Мозель, которое составляет к ним идеальную винную пару!

На десерт нас ждет нежная меренга с кремом из голубого сыра и ягодами.

Наслаждаемся и отдыхаем после насыщенного дня!

Край земли, самая северная пивоварня и морепродукты Баренцева моряКрай земли, самая северная пивоварня и морепродукты Баренцева моряКрай земли, самая северная пивоварня и морепродукты Баренцева моря
4 день

Саамы, олени, северная баня, барбекю-ужин в чуме и северное сияние

Сегодня после завтрака мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова - саамам!

В настоящий момент их осталось около 1500 человек.

Их родной дом - это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник - северный олень!

Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой, жилищами, пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные саамские игры.

А на обед продегустируем традиционную саамскую кухню: уху с мурманским лососем и жаркое из оленины.

Кстати, ночевать мы будем сегодня тоже в гостях у саамов!

Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.

Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!

Всё будем готовить в чуме (жилище саамов).

Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.

Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.

После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.

Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!

Саамы, олени, северная баня, барбекю-ужин в чуме и северное сияниеСаамы, олени, северная баня, барбекю-ужин в чуме и северное сияниеСаамы, олени, северная баня, барбекю-ужин в чуме и северное сияние
5 день

Мурманск и самолёт домой

Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.

Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230. Все остальные рейсы провожаем за доп. плату.

Проживание

Тур предполагает проживание: 3 ночи в Мурманске в гостинице на выбор, 1 ночь в Саамской деревне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Заезд

Стоимость без акции

Двухместное размещение

Стоимость с акцией

«ранее бронирование»

Двухместное размещение

Стоимость без акции

Одноместное размещение

Стоимость с акцией

«ранее бронирование»

Одноместное размещение

1-5 февраля92 000-106 000-
21-25 марта92 000-105 000-
22-26 февраля92 000-106 000-
7-11 марта95 00087 000 до 20 января 2023112 000102 000 до 20 января 2023

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан» 4

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4

Park Inn by Radisson 4

3 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4Park Inn by Radisson 4

Домики в Саамской деревне

1 ночь

Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!

Домики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска и в Саамской деревне
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Прогулка на снегоходах в Териберке
  • Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Хаски-сафари
  • "Охота" на Северное Сияние с профессиональным фотографом
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Трансфер из/в аэропорт за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону) кроме рекомендованных рейсов
  • Доплата за одноместное размещение
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Термобелье и свитер;
  • теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
  • шарф, перчатки и шапочка;
  • удобная зимняя обувь;
  • плавки / купальник и сланцы (для бани).

По желанию:

  • Верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.

Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • теплый свитер, ветровку;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

На каких рейсах лучше прилететь?

Рекомендованные рейсы:

  • Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229;
  • Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.

Все остальные рейсы мы встречаем и провожаем за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
27 фев 2023
Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Ю
17 янв 2023
Отлично организованный тур, гид Константин - супер
А
14 дек 2022
Все было замечально организовано.

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