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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»
Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска и начнем небольшую экскурсию по Мурманску с посещения памятника Защитникам Советского Заполярья, больше известный, как «памятник Алеше», а также мемориал-маяк и рубку погибшей подводной лодки «Курск».
Мы пообедаем в ресторане (не включено в стоимость).
В 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.
После посещения ледокола отправляемся в Териберку (время в пути 2,5 часа).
Здесь мы заселимся в отель и поужинаем (не включен в стоимость).
Программа для заезда 10–12 мая:
Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска, переедем в город.
На небольшом рибе отправимся на прогулку по Кольскому заливу.
Отсюда мы сможем увидеть город Мурманск, порт, столицу Северного флота Североморск и ощутить всю мощь скал и соседствующих тут же портов и городов (прогулка продлится 2 часа).
Вернувшись на пристань мы отправимся в ресторан для обеда (не включено в стоимость).
Далее в 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.
После посещения ледокола мы заселимся в отель «Меридиан» в самом центре Мурманска и поужинаем в ресторане (не включен в стоимость).
Морская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по Териберке
После завтрака в отеле, в 10 утра мы отправимся на судно для морской прогулки и поиска морских обитателей.
Здесь, кроме китов, можно встретить тюленей и малых полосатиков, а в июле здесь нередко появляются касатки.
Прогулка продлится 3 часа.
В 13:00 мы вернемся к причалу Триберки.
Мы пообедаем (не включен в стоимость) и отправимся на экскурсию по Териберке.
Посетим песчаный пляж, покатаемся на гигантских качелях с видом на море.
Также вы посетите природный парк «Териберка», знаменитый «Пляж драконьих яиц» и красивый Батарейский водопад, впадающий в море.
В районе 20:00 вы отправитесь на ужин (не включен в стоимость).
Особенности программы для заезда 10–12 мая:
После завтрака в отеле «Меридиан» отправляемся в Териберку (время в пути 2,5 часа).
Морская прогулка начнется на 2 часа позже — в 12:00, завершится в 15:00.
Второй выход в море на поиски китов
После завтрака в отеле, вы выселяетесь из отеля и вновь отправитесь на причал, где вас будет ждать судно.
Повторим выход в море и попытку увидеть китов!
В 14:00 мы пообедаем в ресторане на берегу моря (не включен в стоимость) и, попрощавшись с Баренцевым морем, отправимся в обратный путь, в Мурманск.
Мы доставим Вас, по Вашему желанию, в аэропорт или в отель.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Стоимость
|10–12 мая
|59 200
|остальные даты
|53 750
Одноместное размещение возможно с доплатой.
Варианты проживания
Отель «Cedar»
Отель «Cedar Grass» расположен в селе Териберка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.
Просторные номера с видом на море. Есть большой шкаф для одежды, плоский телевизор и холодильник. Ванная комната с душевой кабиной и круглосуточной подачей горячей воды. Есть чистое белье и сменные тапочки.
Гостям сервируется континентальный завтрак и «шведский стол». Есть общая кухня с необходимыми принадлежностями для приготовления пищи. На территории работает ресторан за завтрак, обед и ужин. Есть место для проведения пикника. По запросу можно составить отдельное диетическое меню.
Для деловых людей работает конференц-зал с услугами факса и ксерокопирования.
В шаговой доступности расположен песчаный пляж и море. В ночное время на небе можно наблюдать северное сияние. Недалеко от отеля есть ресторан, кинотеатр и торговый центр. До основной инфраструктуры города добираться 10 мин. на автобусе.
Отель «Меридиан»
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Плата за посещение ООПТ Териберка
- Трансферы по программе
- Фрахт судна
- Работа гидов
- Проживание в отеле
- Завтраки в отеле
- Посещение ледокола «Ленин»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.