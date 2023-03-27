1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»

Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска и начнем небольшую экскурсию по Мурманску с посещения памятника Защитникам Советского Заполярья, больше известный, как «памятник Алеше», а также мемориал-маяк и рубку погибшей подводной лодки «Курск».

Мы пообедаем в ресторане (не включено в стоимость).

В 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.

После посещения ледокола отправляемся в Териберку (время в пути 2,5 часа).

Здесь мы заселимся в отель и поужинаем (не включен в стоимость).



Программа для заезда 10–12 мая:

Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска, переедем в город.

На небольшом рибе отправимся на прогулку по Кольскому заливу.

Отсюда мы сможем увидеть город Мурманск, порт, столицу Северного флота Североморск и ощутить всю мощь скал и соседствующих тут же портов и городов (прогулка продлится 2 часа).

Вернувшись на пристань мы отправимся в ресторан для обеда (не включено в стоимость).

Далее в 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.

После посещения ледокола мы заселимся в отель «Меридиан» в самом центре Мурманска и поужинаем в ресторане (не включен в стоимость).