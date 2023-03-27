Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Всего за три дня мы посетим все самые знаменитые места Кольского полуострова! Нас ожидает знакомство с Мурманском — самым крупным городом за Полярным кругом, посещение атомного ледокола и два выхода на судне в Баренцево море, и, конечно, мы побываем в Териберке, поражающей бескрайними просторами тундры.
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Ближайшие даты:
10
мая
7
июн
21
июн
5
июл
19
июл

Что вас ожидает:

Два выхода в море
Два выхода в море
Соверним две морские прогулки, что увеличит наши шансы встретить китов
Знакомство с Териберкой
Знакомство с Териберкой
Отправимся на экскурсию по Териберке и увидим красивый Батарейский водопад
Ледокол «Ленин»
Ледокол «Ленин»
Посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин»

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»

Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска и начнем небольшую экскурсию по Мурманску с посещения памятника Защитникам Советского Заполярья, больше известный, как «памятник Алеше», а также мемориал-маяк и рубку погибшей подводной лодки «Курск».

Мы пообедаем в ресторане (не включено в стоимость).

В 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.

После посещения ледокола отправляемся в Териберку (время в пути 2,5 часа).

Здесь мы заселимся в отель и поужинаем (не включен в стоимость).


Программа для заезда 10–12 мая:

Мы встретим вас в аэропорту города-героя Мурманска, переедем в город.

На небольшом рибе отправимся на прогулку по Кольскому заливу.

Отсюда мы сможем увидеть город Мурманск, порт, столицу Северного флота Североморск и ощутить всю мощь скал и соседствующих тут же портов и городов (прогулка продлится 2 часа).

Вернувшись на пристань мы отправимся в ресторан для обеда (не включено в стоимость).

Далее в 16:30 мы посетим первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Внимание! Росатом предупредил нас, что в мае и июне атомоход вероятно может быть закрыт на ремонт и часть (или полностью) экспозиции будет недоступна.

После посещения ледокола мы заселимся в отель «Меридиан» в самом центре Мурманска и поужинаем в ресторане (не включен в стоимость).

Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу / прогулка по Кольскому заливу. Атомный ледокол «Ленин»
2 день

Морская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по Териберке

После завтрака в отеле, в 10 утра мы отправимся на судно для морской прогулки и поиска морских обитателей.

Здесь, кроме китов, можно встретить тюленей и малых полосатиков, а в июле здесь нередко появляются касатки.

Прогулка продлится 3 часа.

В 13:00 мы вернемся к причалу Триберки.

Мы пообедаем (не включен в стоимость) и отправимся на экскурсию по Териберке.

Посетим песчаный пляж, покатаемся на гигантских качелях с видом на море.

Также вы посетите природный парк «Териберка», знаменитый «Пляж драконьих яиц» и красивый Батарейский водопад, впадающий в море.

В районе 20:00 вы отправитесь на ужин (не включен в стоимость).


Особенности программы для заезда 10–12 мая:

После завтрака в отеле «Меридиан» отправляемся в Териберку (время в пути 2,5 часа).

Морская прогулка начнется на 2 часа позже — в 12:00, завершится в 15:00.

Морская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по ТериберкеМорская прогулка и поиски морских обитателей. Экскурсия по Териберке
3 день

Второй выход в море на поиски китов

После завтрака в отеле, вы выселяетесь из отеля и вновь отправитесь на причал, где вас будет ждать судно.

Повторим выход в море и попытку увидеть китов!

В 14:00 мы пообедаем в ресторане на берегу моря (не включен в стоимость) и, попрощавшись с Баренцевым морем, отправимся в обратный путь, в Мурманск.

Мы доставим Вас, по Вашему желанию, в аэропорт или в отель.

Второй выход в море на поиски китовВторой выход в море на поиски китовВторой выход в море на поиски китовВторой выход в море на поиски китовВторой выход в море на поиски китовВторой выход в море на поиски китов

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураСтоимость
10–12 мая59 200
остальные даты53 750

Одноместное размещение возможно с доплатой.

Варианты проживания

Отель «Cedar»

2 ночи

Отель «Cedar Grass» расположен в селе Териберка. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации.

Просторные номера с видом на море. Есть большой шкаф для одежды, плоский телевизор и холодильник. Ванная комната с душевой кабиной и круглосуточной подачей горячей воды. Есть чистое белье и сменные тапочки.

Гостям сервируется континентальный завтрак и «шведский стол». Есть общая кухня с необходимыми принадлежностями для приготовления пищи. На территории работает ресторан за завтрак, обед и ужин. Есть место для проведения пикника. По запросу можно составить отдельное диетическое меню.

Для деловых людей работает конференц-зал с услугами факса и ксерокопирования.

В шаговой доступности расположен песчаный пляж и море. В ночное время на небе можно наблюдать северное сияние. Недалеко от отеля есть ресторан, кинотеатр и торговый центр. До основной инфраструктуры города добираться 10 мин. на автобусе.

Отель «Cedar»Отель «Cedar»Отель «Cedar»Отель «Cedar»Отель «Cedar»

Отель «Меридиан»

2 ночи

Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.

Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.

Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.

Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»Отель «Меридиан»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Плата за посещение ООПТ Териберка
  • Трансферы по программе
  • Фрахт судна
  • Работа гидов
  • Проживание в отеле
  • Завтраки в отеле
  • Посещение ледокола «Ленин»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
К
27 мар 2023
Несомненно, что морская прогулка - лучшее, что есть в этом туре. На север нужно съездить. Впечатления от северного сияния, посещения атомного ледокола "Ленин" и от морской прогулки по Баренцову морю самые положительные.
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
А
6 сен 2023
Все объяснили, согласовали.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Все турыЛедокол ЛенинПопулярные места3-дневные турыНа автобусе

Похожие туры из Мурманска

Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
57 900 за человека
Кольский полуостров. Навстречу китам
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Кольский полуостров. Навстречу китам
Мурманск
3 мая
10 мая
17 мая
24 мая
от 30 900 за человека
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
В поисках китов и косаток на Кольский полуостров
Мурманск
10 мая
31 мая
14 июня
6 сен
от 29 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска
All Airlines
ХорошоТам