Вы поживете на берегу Баренцева моря в Териберке, отправитесь на морскую прогулку в Северный Ледовитый океан и погуляете по Мурманску.
А поскольку Вы отправляетесь в гастрономическое путешествие, то будет еще много еды в лучших ресторанах, вина и вкусных мероприятий!
июн
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.
Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа «морошка и кедр под снегом» с чашечкой таежного чая.
Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны
Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле.
И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка!
Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье — через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.
Мы посетим Абрам-мыс — поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.
Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.
Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.
Едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.
Возвращаемся в отель, отдыхаем!
Самая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабы
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения. В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!
Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана. Дальше только океан и Северный Полюс!
Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан. Путь небыстрый, но он того стоит! Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
Добравшись до Териберки, мы пообедаем в ресторане с видом на океан. Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.
Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря. С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.
Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!
Немного отдохнув в номере, идем гулять и знакомиться со старой Териберкой, качаться на знаменитых качелях, слушать шум волн Северного Ледовитого океана.
Мы пройдемся по местам съемок фильма «Левиафан» и увидим выброшенный на мель корабль.
После прогулки по Териберке для нас будет организована северная баня.
Греемся, отдыхаем и собираемся на ужин!
Нас будут ждать в авторском ресторане нордической свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря. Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в отель на берегу моря, отдыхаем!
Выход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яиц
Сегодняшний завтрак проходит в ресторане отеля с панорамным видом на океан! Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
После завтрака мы отправляемся в путешествие на корабле в Северный Ледовитый океан!
Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.
У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота! Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.
После прогулки отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Териберки. Нам подадут сморреброд с северными креветками и нежную оленину с кремом из печеной моркови с можжевельником.
На десерт — брауни с сахарной клюквой, соленой карамелью и пудрой из подосиновиков. Наслаждаемся! После обеда нас ждет прогулка до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц!
Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа. Затем мы увидим одну из самых красивых локаций Териберки — Батарейский водопад.
Из одноименного озера он впадает в Северный Ледовитый океан. Водопад впечатляет не гигантскими размерами, а, скорее, необычным «оформлением»: струи воды с двух сторон окружены живописными красными скалами.
После прогулки у нас будет время немного отдохнуть в отеле и подготовиться к заключительному ужину. Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин.
На закуску шеф-повар подаст нам морских ежей и запеченные модиолусы с сыром и хлебной крошкой. Основное блюдо — гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундук.
А на десерт — нежное лакомство с карамелью и северными ягодами.
После ужина возвращаемся в наш отель на берегу моря.
Териберка, Мурманск и самолёт домой
Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.
Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
У вас будет время, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.
Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.
Проживание
Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске, 2 ночи в Териберке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура и размещения:
|Даты тура
|Действие акции
|Двухместное размещение по акции
|Одноместное размещение по акции
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|11–15 июня
|—
|—
|—
|105 000
|122 000
|8–12 июля
|—
|—
|—
|105 000
|122 000
|10–14 августа
|до 30.04
|98 000
|115 000
|105 000
|122 000
|10–14 сентября
|до 31.05
|95 000
|110 000
|102 000
|118 000
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель «Меридиан» предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Отель «Азимут»
«AZIMUT Отель Мурманск» находится в центре. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, легкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи.
Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай. Также в отеле можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40–50 минут.
Как и все представители сети «AZIMUT», этот отель работает по SMART-концепции. Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
Отель «Cedar Grass»
Отель «Cedar Grass Teriberka» расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.
Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска, в экоотеле «Cedar Grass» в с. Териберка на берегу Северного Ледовитого океана
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
- Встреча и проводы в аэропорт для рекомендованных рейсов
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Морская прогулка с выходом в открытый океан
- Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Встреча и проводы в аэропорт для рейсов, отличных от рекомендованных
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Мы едем на крайний север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +4… +8°C, на перевалах и в тундре еще лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику крайнего севера и Заполярья.
Обязательно взять с собой:
- удобную теплую обувь;
- теплые носки для прогулки в Териберке;
- удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
Какие рейсы рекомендованы?
Москва — Мурманск:
- а/к S7 Airlines, S7-1229, 12:15–14:55;
- а/к Аэрофлот, SU-1324, 15:10–17:45.
Санкт-Петербург — Мурманск:
- а/к Аэрофлот SU‑6395 14:20–16:10.
Мурманск — Москва:
- а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:50–18:25;
- а/к Аэрофлот, SU 1325, 18:45–21:25.
Мурманск — Санкт-Петербург:
- а/к Аэрофлот,SU‑6396 18:00–20:05.
Встреча другого рейса и трансфер в аэропорт к другому рейсу — 2 000 руб. за легковое авто до 3 человек.
Встреча на ж/д вокзале и трансфер на ж/д вокзал — 1 000 руб. за легковое авто до 3 человек.
Какие условия акции раннего бронирования?
На тур действует акция раннего бронирования.
Стоимость тура по акции на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Действие акции
|Двухместное размещение по акции
|Одноместное размещение по акции
|11–15 июня
|—
|—
|—
|8–12 июля
|—
|—
|—
|10–14 августа
|до 30.04
|98 000
|115 000
|10–14 сентября
|до 31.05
|95 000
|110 000
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!