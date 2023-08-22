Гастрономический тур на Кольский полуостров летом

Групповой тур в Мурманске
4.7
3 отзыва
Действует акция раннего бронирования, подробнее в разделе «Проживание».В этом путешествии Вас ждет знакомство с Кольским полуостровом.

Вы поживете на берегу Баренцева моря в Териберке, отправитесь на морскую прогулку в Северный Ледовитый океан и погуляете по Мурманску.

А поскольку Вы отправляетесь в гастрономическое путешествие, то будет еще много еды в лучших ресторанах, вина и вкусных мероприятий!
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Гастрономический тур на Кольский полуостров летом
Ближайшие даты:
11
июн
8
июл
10
авг
10
сен

Что вас ожидает:

Отдых «под ключ»
Отдых «под ключ»
Приедете в Мурманск и будете просто наслаждаться, потому что мы уже обо всем позаботились
Лучшие блюда авторской кухни Заполярья
Лучшие блюда авторской кухни Заполярья
Попробуете сыровяленую оленину с горчичным кремом, арктическую уху на крабовом «молоке», морского ежа с морошковым соусом
Путешествие на край Земли
Путешествие на край Земли
Покачаетесь на знаменитых качелях Териберки и погуляете по побережью Северного Ледовитого океана
Самая северная пивоварня
Самая северная пивоварня
Побываете в пивоварне и познакомитесь со всеми этапами пивоварения, а после экскурсии Вас пригласят на дегустацию
Знаменитые ягодные настойки Заполярья
Знаменитые ягодные настойки Заполярья
Попробуете напиток придающий силу, который у нас всегда при себе
Морская прогулка и рыбалка
Морская прогулка и рыбалка
Отправитесь в путешествие на корабле, закинете удочку и, если повезет, встретите морских обитателей

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.

Рекомендованный рейс: Москва-Мурманск, S7 Airlines, S7 1229.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа «морошка и кедр под снегом» с чашечкой таежного чая.

Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка!

Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье — через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс — поселок, который вошел в состав Мурманска. В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой. Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — арктический бланманже с северной черникой и малиной, который подается с таёжным чаем.

Возвращаемся в отель, отдыхаем!

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны
3 день

Самая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабы

Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!

На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения. В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!

Затем мы едем на самый край Земли — в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана. Дальше только океан и Северный Полюс!

Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан. Путь небыстрый, но он того стоит! Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

Добравшись до Териберки, мы пообедаем в ресторане с видом на океан. Нам подадут морскую уху и стейк из мурманской трески на гриле.

Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря. С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.

Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!

Немного отдохнув в номере, идем гулять и знакомиться со старой Териберкой, качаться на знаменитых качелях, слушать шум волн Северного Ледовитого океана.

Мы пройдемся по местам съемок фильма «Левиафан» и увидим выброшенный на мель корабль.

После прогулки по Териберке для нас будет организована северная баня.

Греемся, отдыхаем и собираемся на ужин!

Нас будут ждать в авторском ресторане нордической свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря. Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!

После ужина возвращаемся в отель на берегу моря, отдыхаем!

Самая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабыСамая северная пивоварня, край земли, гребешки и камчатские крабы
4 день

Выход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яиц

Сегодняшний завтрак проходит в ресторане отеля с панорамным видом на океан! Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.

После завтрака мы отправляемся в путешествие на корабле в Северный Ледовитый океан!

Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.

У териберского побережья можно встретить тюленей, морских котиков, касаток, дельфинов, китов, а самым везучим посчастливится лицезреть даже кашалота! Охотясь, дельфины и косатки загоняют мойву к берегу, поэтому у нас будет шанс понаблюдать за этими хищниками во время погони.

После прогулки отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Териберки. Нам подадут сморреброд с северными креветками и нежную оленину с кремом из печеной моркови с можжевельником.

На десерт — брауни с сахарной клюквой, соленой карамелью и пудрой из подосиновиков. Наслаждаемся! После обеда нас ждет прогулка до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц!

Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа. Затем мы увидим одну из самых красивых локаций Териберки — Батарейский водопад.

Из одноименного озера он впадает в Северный Ледовитый океан. Водопад впечатляет не гигантскими размерами, а, скорее, необычным «оформлением»: струи воды с двух сторон окружены живописными красными скалами.

После прогулки у нас будет время немного отдохнуть в отеле и подготовиться к заключительному ужину. Нас будут ждать в красивом ресторане северной кухни, где нам предстоит попробовать четыре курса в сопровождении гармоничных вин.

На закуску шеф-повар подаст нам морских ежей и запеченные модиолусы с сыром и хлебной крошкой. Основное блюдо — гребешки унаги с кремом из цветной капусты и фундук.

А на десерт — нежное лакомство с карамелью и северными ягодами.

После ужина возвращаемся в наш отель на берегу моря.

Выход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яицВыход на корабле в Северный Ледовитый океан, водопад и пляж драконьих яиц
5 день

Териберка, Мурманск и самолёт домой

Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.

Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.

У вас будет время, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.

Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.

Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

Рекомендованный рейс: Мурманск-Москва, S7 Airlines, S7 1230.

Териберка, Мурманск и самолёт домойТериберка, Мурманск и самолёт домойТериберка, Мурманск и самолёт домой

Проживание

Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске, 2 ночи в Териберке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от дат тура и размещения:

Даты тураДействие акцииДвухместное размещение по акцииОдноместное размещение по акцииДвухместное размещениеОдноместное размещение
11–15 июня105 000122 000
8–12 июля105 000122 000
10–14 августадо 30.0498 000115 000105 000122 000
10–14 сентябрядо 31.0595 000110 000102 000118 000

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан»

2 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель «Меридиан» предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»

Отель «Азимут»

2 ночи

«AZIMUT Отель Мурманск» находится в центре. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.

Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная мебель, телевизор, холодильник, сейф, мини-бар и телефон.

В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак «шведский стол». С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, легкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи.

Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай. Также в отеле можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40–50 минут.

Как и все представители сети «AZIMUT», этот отель работает по SMART-концепции. Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»Отель «Азимут»

Отель «Cedar Grass»

2 ночи

Отель «Cedar Grass Teriberka» расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.

Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска, в экоотеле «Cedar Grass» в с. Териберка на берегу Северного Ледовитого океана
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
  • Встреча и проводы в аэропорт для рекомендованных рейсов
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Морская прогулка с выходом в открытый океан
  • Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Встреча и проводы в аэропорт для рейсов, отличных от рекомендованных
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы едем на крайний север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +4… +8°C, на перевалах и в тундре еще лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику крайнего севера и Заполярья.

Обязательно взять с собой:

  • удобную теплую обувь;
  • теплые носки для прогулки в Териберке;
  • удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном, шапку, пригодятся перчатки;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Какие рейсы рекомендованы?

Москва — Мурманск:

  • а/к S7 Airlines, S7-1229, 12:15–14:55;
  • а/к Аэрофлот, SU-1324, 15:10–17:45.

Санкт-Петербург — Мурманск:

  • а/к Аэрофлот SU‑6395 14:20–16:10.

Мурманск — Москва:

  • а/к S7 Airlines, S7-1230, 15:50–18:25;
  • а/к Аэрофлот, SU 1325, 18:45–21:25.

Мурманск — Санкт-Петербург:

  • а/к Аэрофлот,SU‑6396 18:00–20:05.

Встреча другого рейса и трансфер в аэропорт к другому рейсу — 2 000 руб. за легковое авто до 3 человек.

Встреча на ж/д вокзале и трансфер на ж/д вокзал — 1 000 руб. за легковое авто до 3 человек.

Какие условия акции раннего бронирования?

На тур действует акция раннего бронирования.

Стоимость тура по акции на 1 человека, руб:

Даты тураДействие акцииДвухместное размещение по акцииОдноместное размещение по акции
11–15 июня
8–12 июля
10–14 августадо 30.0498 000115 000
10–14 сентябрядо 31.0595 000110 000
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
22 авг 2023
Тур замечательный! Познавательный, позитивный и вкусный!
Д
22 авг 2023
Тур хороший. Понравился Мурманск и Териберка. Деревня саамов - не очень. Наше с супругой мнение - лучше сделать две ночевки в Териберке вместо саамов. Народу толпы, бедные звери в клетках(
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дмитрий!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
Д
21 авг 2023
Очень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всяких подвал и отличная организация и сопровождение по туру. Самые яркие впечатления.
Очень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всякихОчень советую всем, кто не бывал в этих краях. Чудесная природа, приятная компания, кухня вне всяких

Тур входит в следующие категории Мурманска

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