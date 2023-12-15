Посетишь удивительные локации (например, пляж драконьих яиц!), попробуешь местные морепродукты и, конечно, познакомишься в путешествии с замечательными людьми — единомышленниками! В турах с прибытием 3 и 6 января посетим Саамскую деревню с новогодней программой и сделаем множество красивых снимков!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство
Свое знакомство с Заполярьем начинаем в аэропорту Мурманска.
Мы встретимся с командой и гидом, прогуляемся по городу и посетим знаменитый ледокол «Ленин», визитную карточку города.
После ужина попытаем удачи и отправимся на поиски северного сияния! Удачной охоты!
Териберка
Насыщенный на события и впечатляющие локации день!
Мы отправляемся на север полуострова, в поселок Териберка, чтоб погулять по кладбищу кораблей, пляжу с «драконьими яйцами» и полюбоваться Северным Ледовитым океаном.
Если из-за погодных условий мы не выезжали на поиски полярного сияния в день 1, то отправимся сегодня вечером!
Хаски-парк
Приготовьте свои ми-ми-метры!
Сегодня будем гладить мохнатые оленьи носы, обнимать северных хаски, кататься в резвых собачьих упряжках и наслаждаться северной природой.
Вечером вас будет ждать обратный рейс из Мурманска, но мы и не думаем прощаться! До новых встреч!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в уютном отеле «Экспедиция».
Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.
Поэтому зимние приключения на Кольском полуострове мы проведем в отеле «Экспедиция».
Варианты проживания
Отель «Экспедиция»
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер из/в аэропорт Мурманска в первый и последний день тура
- Перемещение на комфортных микроавтобусах
- 2-местные номера в комфортном отеле
- Вкусные завтраки в отеле, обед в этно-парке
- Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
- Помощь в выборе авиабилетов
- Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
- Фотосъемка группы
- Экскурсия в этнопарке
- Дегустация традиционных блюд
- Катание на собачьих упряжках
- Визит на ферму северных оленей
- Посещение Териберки и Лодейного
- 1 выезд на охоту за северным сиянием: передвижение, поиск, работа фотографа
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Мурманск и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные активности
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
- Какая программа запланирована на новогодние туры с 3-5 января и с 6-8 января?
Любители новогодней атмосферы в этот день будут пищать от удовольствия, ведь нам предстоит поездка в Саамскую деревню!
Мы будем общаться с Дедом Морозом, водить хороводы, вкусно кушать северные блюда, а ещё нам расскажут про обычаи народа Саами — коренного населения Кольского полуострова.
Фотограф всё еще с нами, чтобы сделать для тебя сотню атмосферных фотокарточек.
И на этом праздник не заканчивается! Ведь какой северный житель обходится без северного оленя? Никакой!
Мы будем знакомиться с рогатыми и даже кормить их с руки и кататься на настоящей оленьей упряжке!
Знаешь, почему Дед Мороз выбрал этот вид транспорта? Потому что скорость 20 км в час! Это, конечно, не Порш с двумя турбинами, но дух захватывает:)
И на этой уютной, тёплой ноте наше путешествие плавно переходит к концу.
Вечером наш трансфер довезет тебя обратно в аэропорт со всей группой. Осталось только подождать красивые атмосферные фотографии от нашего фотографа.
До скорых встреч!
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору