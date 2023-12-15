Кольский полуостров: охота за северным сиянием

Групповой тур в Мурманске
Это будут самые запоминающиеся выходные в одном из самых северных регионов страны! Ты увидишь полярное сияние, покатаешься в собачьих упряжках, погладишь мохнатые носы оленят.

Посетишь удивительные локации (например, пляж драконьих яиц!), попробуешь местные морепродукты и, конечно, познакомишься в путешествии с замечательными людьми — единомышленниками! В турах с прибытием 3 и 6 января посетим Саамскую деревню с новогодней программой и сделаем множество красивых снимков!
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Кольский полуостров: охота за северным сиянием
Ближайшие даты:
15
дек
16
фев
23
фев
1
мар
8
мар

Что вас ожидает:

Магия Териберки
Магия Териберки
Проникнемся атмосферой поселения, стоящего на самом краю Северного Ледовитого океана
Путешествие в этнопарк
Путешествие в этнопарк
Пообщаемся с милыми пушистыми обитателями Заполярья — хаски и оленями
Северное сияние
Северное сияние
Увидим самое волшебное природное явление. Такие впечатления не забываются!
Вкус Севера
Вкус Севера
Отведаем гребешков, морских ежей и местных блюд из свежей северной рыбы
Тёплая компания
Тёплая компания
Проведём время в кругу таких же любителей приключений и красивых видов
Фото на память
Фото на память
Нас будет сопровождать профессиональный фотограф, который поможет сделать отличные снимки!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Свое знакомство с Заполярьем начинаем в аэропорту Мурманска.

Мы встретимся с командой и гидом, прогуляемся по городу и посетим знаменитый ледокол «Ленин», визитную карточку города.

После ужина попытаем удачи и отправимся на поиски северного сияния! Удачной охоты!

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

Териберка

Насыщенный на события и впечатляющие локации день!

Мы отправляемся на север полуострова, в поселок Териберка, чтоб погулять по кладбищу кораблей, пляжу с «драконьими яйцами» и полюбоваться Северным Ледовитым океаном.

Если из-за погодных условий мы не выезжали на поиски полярного сияния в день 1, то отправимся сегодня вечером!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Хаски-парк

Приготовьте свои ми-ми-метры!

Сегодня будем гладить мохнатые оленьи носы, обнимать северных хаски, кататься в резвых собачьих упряжках и наслаждаться северной природой.

Вечером вас будет ждать обратный рейс из Мурманска, но мы и не думаем прощаться! До новых встреч!

Хаски-паркХаски-паркХаски-паркХаски-парк

Проживание

В туре предусмотрено проживание в уютном отеле «Экспедиция».

Мы ценим отдых, в котором сочетаются яркие впечатления, новые знакомства и домашний комфорт. Для каждой из поездок бронируем проверенные местные отели, идеальные по соотношению цена — сервис — качество.

Поэтому зимние приключения на Кольском полуострове мы проведем в отеле «Экспедиция».

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Отель «Экспедиция»

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Мурманска в первый и последний день тура
  • Перемещение на комфортных микроавтобусах
  • 2-местные номера в комфортном отеле
  • Вкусные завтраки в отеле, обед в этно-парке
  • Забота и поддержка 24/7 до и во время тура
  • Помощь в выборе авиабилетов
  • Сопровождение профессиональным местным гидом, отвечающим за безопасность во время тура
  • Фотосъемка группы
  • Экскурсия в этнопарке
  • Дегустация традиционных блюд
  • Катание на собачьих упряжках
  • Визит на ферму северных оленей
  • Посещение Териберки и Лодейного
  • 1 выезд на охоту за северным сиянием: передвижение, поиск, работа фотографа
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Мурманск и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные активности
Место начала и завершения?
Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурманск имени Николая II
Какая программа запланирована на новогодние туры с 3-5 января и с 6-8 января?

Любители новогодней атмосферы в этот день будут пищать от удовольствия, ведь нам предстоит поездка в Саамскую деревню!

Мы будем общаться с Дедом Морозом, водить хороводы, вкусно кушать северные блюда, а ещё нам расскажут про обычаи народа Саами — коренного населения Кольского полуострова.

Фотограф всё еще с нами, чтобы сделать для тебя сотню атмосферных фотокарточек.

И на этом праздник не заканчивается! Ведь какой северный житель обходится без северного оленя? Никакой!

Мы будем знакомиться с рогатыми и даже кормить их с руки и кататься на настоящей оленьей упряжке!
Знаешь, почему Дед Мороз выбрал этот вид транспорта? Потому что скорость 20 км в час! Это, конечно, не Порш с двумя турбинами, но дух захватывает:)

И на этой уютной, тёплой ноте наше путешествие плавно переходит к концу.

Вечером наш трансфер довезет тебя обратно в аэропорт со всей группой. Осталось только подождать красивые атмосферные фотографии от нашего фотографа.

До скорых встреч!

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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