Любители новогодней атмосферы в этот день будут пищать от удовольствия, ведь нам предстоит поездка в Саамскую деревню!

Мы будем общаться с Дедом Морозом, водить хороводы, вкусно кушать северные блюда, а ещё нам расскажут про обычаи народа Саами — коренного населения Кольского полуострова.

Фотограф всё еще с нами, чтобы сделать для тебя сотню атмосферных фотокарточек.

И на этом праздник не заканчивается! Ведь какой северный житель обходится без северного оленя? Никакой!

Мы будем знакомиться с рогатыми и даже кормить их с руки и кататься на настоящей оленьей упряжке!

Знаешь, почему Дед Мороз выбрал этот вид транспорта? Потому что скорость 20 км в час! Это, конечно, не Порш с двумя турбинами, но дух захватывает:)

И на этой уютной, тёплой ноте наше путешествие плавно переходит к концу.

Вечером наш трансфер довезет тебя обратно в аэропорт со всей группой. Осталось только подождать красивые атмосферные фотографии от нашего фотографа.

До скорых встреч!