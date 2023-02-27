Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.
Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.
Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.
Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.
Длительность тура 3-5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.
Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.
08:00 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
08:15 отправление в саамскую деревню.
Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.
10:30 начало программы.
Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.
Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова - оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.
Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов.
После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.
Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».
Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке.
Также мы устроим покатушки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!
После насыщенной программы пора пообедать!
Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.
После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).
Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 16:00-17:00.
Свободное время.
08:45 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
09:00 отправление в Териберку.
Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок.
Расстояние до Териберки 130 километров.
Программа нашего тура в Териберке:
По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.
Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).
При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.
На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли.
Отправление в «старую» Териберку.
Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).
Возвращение в Мурманск.
Приблизительное время возвращения 17:00-18:00. Свободное время.
09:15 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска).
Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.
После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
09:30 отправление на обзорную экскурсию.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).
Это наша завершающая экскурсия.
В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.
*порядок экскурсионных дней может меняться.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб. /чел:
|Формат тура
Стоимость тура
двухместное
Стоимость тура
одноместное
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|26 500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
|34 900
|41 500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки. Стандарт с предоставлением доп. места (евро-раскладушка)
|39 000 взрослый/ 37 500 ребенок
|49 500
Стоимость тура на заезд 3 марта, руб. /чел:
|Формат тура
Стоимость тура
двухместное
Стоимость тура
одноместное
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|27 900
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки
|36 300
|42 900
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки
|40 400
|50 900
Стоимость тура в праздничные даты (23 февраля и 8 марта):
|Формат тура
|Стоимость тура руб. /чел.
|Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)
|29 000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|37 500 / 45 500
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение
|43 900 / 56 000
Скидка для детей от 6 до 13 лет составляет 600 рублей (на праздничные даты (23 февраля и 8 марта) на детей не распространяется).
В гостиницах с проживанием указаны завтраки «шведский стол».
Доплата за предоставление дополнительного места для ребенка*:
Есть возможность предоставления размещения в более комфортных номерах до 4-х людей. Стоимость по запросу.
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска. В шаговой доступности - главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.
Выбирайте любой тип размещения - стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты или номера для семей и больших компаний. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа. Все постояльцы могут пользоваться бесплатным интернетом, прямой телефонной связью со всеми странами мира, а также международными TV-каналами.
Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Скидка на праздничные даты (23 февраля и 8 марта) на детей не распространяется.
Для детей 6-13 лет скидка предусмотрена на экскурсионную часть тура. Проживание оплачивается дополнительно.
Скидка для детей от 6 до 13 лет составляет 600 рублей.
Второй выезд запланирован на 2 или 3 день, в зависимости, насколько благоприятными будут условия в это день. Эта информация будет известна в день экскурсии в районе 19:00 часов.