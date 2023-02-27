Арктические каникулы под северным сиянием

Добро пожаловать на Кольский север, в Город-Герой Мурманск

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Добро пожаловать на Кольский север, в Город-Герой Мурманск! В нашей программе мы устроим охоту на северное сияние, отправимся в Териберку на край земли к побережью Баренцева моря, познакомимся с историей Города-Героя, отправимся на экскурсию в саамскую деревню, где покатаемся на северных оленях и многое другое. Проведите 4 дня на русском севере под присмотром наших опытных гидов!
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Арктические каникулы под северным сиянием
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Жизнь народа Кольского полуострова
Жизнь народа Кольского полуострова
Окунемся в образ жизни саамов – северные олени, хаски и национальные блюда
Арктическая тундра
Арктическая тундра
Сделаем великолепные фотографии на краю земли
Северное сияние
Северное сияние
Вживую увидим это невероятное природное явление

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 18:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу и поужинать перед выездом в тур на северное сияние.

Рекомендуем в первый день посетить такие рестораны как «Тундра», «Царская Охота» или «Терраса», в которых вы можете попробовать деликатесы арктической кухни.

Тур на северное сияние состоится в первый день при благоприятных погодных условиях. Организатор накануне проинформирует о дате и времени начала тура.

Выезд в тур на северное сияние при благоприятных погодных условиях.

Длительность тура 3-5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00 - 21:30. Точное время и место сборов сообщит координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо и само сияние.
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы делаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Вам будет предложен горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00 – 02:00 ночи.

Прибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сияниемПрибытие в Мурманск, охота за северным сиянием
2 день

Саамская деревня

08:00 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

08:15 отправление в саамскую деревню.

Длительность в пути составляет приблизительно 2 часа.

10:30 начало программы.

Мы увидим национальные постройки саамов: чумы, куваксы.

Познакомимся с представителями животного мира Кольского полуострова - оленями, енотами, хаски, лисами, песцами и кроликами.

Каждый сможет загадать желание у заговоренных идолов, приготовьте с собой монетки (5 штук), чтобы задобрить северных богов.

После погружения в жизнь саамов, мы узнаем, как же они развлекались.

Поиграем в «саамский футбол», «перетягивание шеста», «олени и волки», «метание няртала на рога оленя», «метание ивовых колец».

Впереди нас ждет катание на настоящей оленьей упряжке.

Также мы устроим покатушки на банане, закрепленным за снегоходом — держитесь покрепче, скорость будет приличной!

После насыщенной программы пора пообедать!

Традиционный саамский обед с ухой, котлета из оленины или рыба с гарниром, традиционный саамский напиток из местных трав «пакула», вкуснейший ловозерский хлеб.

После обеда устраиваем фотосессию в одеждах саами на территории деревни (по желанию гостей).

Возьмите с собой наличные деньги, чтобы приобрести сувениры и морковку для местных кроликов.

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 16:00-17:00.

Свободное время.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревня
3 день

Экскурсия в Териберку

08:45 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут».

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

09:00 отправление в Териберку.

Длительность трансфера составляет 2,5 часа с учетом остановок.

Расстояние до Териберки 130 километров.

Программа нашего тура в Териберке:

По пути мы сделаем две остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, замерзшими озерами и северными просторами.

Прибытие в Териберку, и первое место — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей («кладбище кораблей»).

При наличии достаточного снежного покрова, мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца динозавров») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом. Длительность экскурсии составляет приблизительно 1 час.

На каждой локации у вас будет достаточно времени, чтобы сделать красивые фотографии на краю земли.

Отправление в «старую» Териберку.

Комплексный обед в одном из местных кафе (включено в стоимость).

Возвращение в Мурманск.

Приблизительное время возвращения 17:00-18:00. Свободное время.

Экскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в ТериберкуЭкскурсия в Териберку
4 день

Экскурсия по Мурманску

09:15 сбор гостей на парковке гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска).

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2-ом этаже.

После экскурсии мы возвращаемся обратно к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.

09:30 отправление на обзорную экскурсию.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:

Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».

Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны - «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включено в стоимость).

Это наша завершающая экскурсия.

В крайний день тура вы можете планировать вылет на время после 19:00.

*порядок экскурсионных дней может меняться.

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Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб. /чел:

Формат тура

Стоимость тура

двухместное

Стоимость тура

одноместное

Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)26 500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки34 900 41 500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки. Стандарт с предоставлением доп. места (евро-раскладушка) 39 000 взрослый/ 37 500 ребенок49 500

Стоимость тура на заезд 3 марта, руб. /чел:

Формат тура

Стоимость тура

двухместное

Стоимость тура

одноместное

Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)27 900
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки36 300 42 900
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки40 40050 900

Стоимость тура в праздничные даты (23 февраля и 8 марта):

Формат тураСтоимость тура руб. /чел.
Тур без проживания (самостоятельное размещение в Мурманске)29 000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* + завтраки, двухместное / одноместное размещение37 500 / 45 500
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* + завтраки, двухместное / одноместное размещение43 900 / 56 000

Скидка для детей от 6 до 13 лет составляет 600 рублей (на праздничные даты (23 февраля и 8 марта) на детей не распространяется).

В гостиницах с проживанием указаны завтраки «шведский стол».

Доплата за предоставление дополнительного места для ребенка*:

  • 3* — 1500 руб. /сутки
  • 4* — 2000 руб. /сутки

Есть возможность предоставления размещения в более комфортных номерах до 4-х людей. Стоимость по запросу.

Варианты проживания

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4

Конгресс-отель «Меридиан» 4

3 ночи

Конгресс-отель Меридиан расположен в самом центре Мурманска. В шаговой доступности - главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола Ленин, стоящая на приколе в городской бухте.

Выбирайте любой тип размещения - стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты или номера для семей и больших компаний. В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа. Все постояльцы могут пользоваться бесплатным интернетом, прямой телефонной связью со всеми странами мира, а также международными TV-каналами.

Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4Конгресс-отель «Меридиан» 4

Бутик Отель «Ренессанс»

3 ночи

Бутик-Отель "Ренессанс" – отель на 15 номеров с роскошным классическим интерьером и изысканным дизайном. Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади "Пять Углов"."Ренессанс" предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня по доступной цене.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном. Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»Бутик Отель «Ренессанс»

Отель «Гларус» 3

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка. Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2 выезда в тур на северное сияние
  • Питание, указанное в программе (обеды во время дневных экскурсий)
  • Экскурсия в Териберку
  • Экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин» (кроме заезда 03.03, т. к. посещение в этот день невозможно)
  • Экскурсия в саамскую деревню
  • Размещение, при выборе тарифа с проживанием (+завтраки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
  • Ужины
  • Сувенирная продукция
  • Трансферы из/в аэропорт в одну сторону:дневной тариф 2 500/машинаночной тариф 00:00 - 06:00 3 000/машина.
  • Дневной тариф 2 500/машина
  • Ночной тариф 00:00 - 06:00 3 000/машина
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • высокая зимняя обувь без каблуков;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • зимние штаны и куртка.
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки для детей?

Скидка на праздничные даты (23 февраля и 8 марта) на детей не распространяется.

Для детей 6-13 лет скидка предусмотрена на экскурсионную часть тура. Проживание оплачивается дополнительно.

Скидка для детей от 6 до 13 лет составляет 600 рублей.

Есть ли гарантия увидеть северное сияние?
  • Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено. Третий выезд можно докупить за 3500 рублей с человека (детский и взрослый тариф).
Когда состоится второй выезд на северное сияние?

Второй выезд запланирован на 2 или 3 день, в зависимости, насколько благоприятными будут условия в это день. Эта информация будет известна в день экскурсии в районе 19:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
27 фев 2023
Поездка очень понравилась и тур в целом!
Все было организовано хорошо!
Очень понравилось, один из лучших туров в которых я когда либо была!
Спасибо вам большое!
Поездка очень понравилась и тур в целом!Поездка очень понравилась и тур в целом!Поездка очень понравилась и тур в целом!Поездка очень понравилась и тур в целом!
Л
27 фев 2023
Поездка прошла просто на отлично! Все безумно понравилось, Териберка просто восхитительна, виды завораживают. Отдельное спасибо хотелось сказать нашим гидам Алене (северное сияние) и Евгении, очень приятные девушки всегда готовые помочь, и ответить на любые вопросы.
С
22 фев 2023
Тур превзошел ожидания, Мурманск понравился! Териберка великолепна! С погодой повезло, было не холодно! Однако северного сияния не удалось увидеть во всей красе, будет повод вернуться в другое время года!
Всем рекомендую побывать за полярным кругом, увидеть настоящую тундру, китов (если повезёт), и конечно же поохотиться на северное сияние!

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