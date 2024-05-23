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Авторский тур
3 дня
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
«По погоде — гоняемся за северным сиянием, за доп»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«После ужина вы сможете самостоятельно прогуляться по пляжу, а в сезон мы будем ловить северное сияние»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
«В нашем туре мы отправимся на охоту за северным сиянием, побываем в Териберке на побережье океана, познакомимся с северным оленем, прокатимся на упряжках с хаски по хвойному лесу, устроим экскурсию по городу Мурманску»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
«А особое впечатление произведет охота на северное сияние»
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под волшебством Северного сияния»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
«Териберка — это место, в которое хочется возвращаться, гулять по прибрежным скалам, слушая шум прибоя, наблюдать северное сияние и думая о вечном»
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Кольский полуостров — самое доступное место в мире, где можно посмотреть Северное сияние»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«А еще, при благоприятных погодных условиях, Вы насладитесь красотой северного сияния»
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«А ещё вы сможете понаблюдать за китами, поискать драконов на драконьем пляже, увидеть место, где снимали «Левиафан», и кладбище кораблей, покататься по тундре и поохотиться за северным сиянием»
31 дек в 10:00
от 109 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Мы навестим саамов — коренных жителей Кольского полуострова, попробуем их национальные блюда и покормим оленей, познакомимся с арктической кухней и поохотимся за северным сиянием»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
«А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние»
26 окт в 10:00
62 000₽ за человека
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
7 дек в 10:00
от 109000102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
3 ноя в 10:00
от 98 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня за Полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности, охота за северным сиянием, а также путешествие в Териберку и Саамскую деревню»
Сегодня в 10:00
6 сен в 10:00
от 24 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волшебный праздник за полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«22:30 Отправление на охоту за северным сиянием»
29 дек в 10:00
от 36 950₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«Северное сияние — уникальный природный феномен, сполохи света в ночном небе»
1 янв в 10:00
от 72 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Начало: Россия, Мурманск
«А видели северное сияние, находясь под теплым одеялом в своем гостиничном номере»
45 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Одну ночь мы будем жить в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом), а следующие две ночи — в комфортной 4-звёздочной гостинице в центре Мурманска — бутик-отеле «Ренессанс»»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
«Северное сияние на Кольском полуострове можно увидеть, начиная с сентября»
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«И вдруг в нужный сезон посчастливится застать северное сияние»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«После, пообедав в ресторане арктической кухни, поедем в Териберку, вглядываясь по дороге в небо, чтобы не упустить северное сияние»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
«Северное сияние… Ленты жёлтого, изумрудного и сапфирового оттенка опоясывают небо в своем невероятном танце, переплетаясь, и рассыпаясь будто миллиардами искрящихся драгоценных камней»
2 дек в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Попробуем застать северное сияние и полюбоваться разноцветными всполохами на ночном небе»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Будем ловить дзен у Батарейского водопада, качаться на гигантских качелях, наслаждаться северным сиянием и знакомиться с северными оленями и хаски»
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Из Мурманска поедем в знаменитую Териберку, где будем ловить северное сияние, гулять по живописным пляжам вдоль Баренцева моря, знакомиться с северными оленями и хаски и наблюдать за обитателями северных вод»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
- ММаксим5 марта 2024Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ЕЕлена25 февраля 2024Добрый день! Сам по себе тур замечательный, природа чудесная и замечательный гид Олег. Не понравилось1- вторая охота на северное сияние.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Северное сияние»
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