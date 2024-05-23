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Очевидно не было открытого неба и покататься на автобусе 3 часа, потому что заплатили, глупо. Лучше честно сказать, что вам не повезло и дать выбор хочешь ехать при 0 шансах или нет. А в итоге разочарование и ещё и все не выспались. При организации тура был задан вопрос об аллергии на продукты, но вы не уточнили для чего это вам. В результате не имея никакой аллергии пару раз остались слегка голодными, так как в питание не входит лук и вся еда приготовленная с луком, также молочные соусы не входят в рацион. Но почему-то все считают, что залить прекрасную рыбу молочным соусом это правильно. Вообще соус подавать надо отдельно, что бы не возникало проблем. Необходимо более точно задавать вопросы, что бы не оставалось неприятного осадка от отдыха.