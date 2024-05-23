Охота за северным сиянием из Мурманска

Найдено 34 тура в категории «Северное сияние» в Мурманске, цены от 15 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
«По погоде — гоняемся за северным сиянием, за доп»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«После ужина вы сможете самостоятельно прогуляться по пляжу, а в сезон мы будем ловить северное сияние»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктические каникулы под северным сиянием
Начало: г. Мурманск
«В нашем туре мы отправимся на охоту за северным сиянием, побываем в Териберке на побережье океана, познакомимся с северным оленем, прокатимся на упряжках с хаски по хвойному лесу, устроим экскурсию по городу Мурманску»
12 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 46 900 за человека
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
«А особое впечатление произведет охота на северное сияние»
13 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 66 000 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Нас ждет путешествие в легендарную Териберку, в Хибинские горы со снегоходным заездом (подходит для новичков), экскурсия в топовый хаски-парк Северо-Запада «Лесная Елань», и, конечно же, охота за северным сиянием с фотосъемкой»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
Начало: Россия, Мурманск
«Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под волшебством Северного сияния»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
36 300 за человека
В Териберку осенью
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
В Териберку осенью
Начало: г. Мурманск
«Териберка — это место, в которое хочется возвращаться, гулять по прибрежным скалам, слушая шум прибоя, наблюдать северное сияние и думая о вечном»
27 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
35 800 за человека
Новогодние каникулы в Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800 за человека
Северное сияние и киты на Баренцевом море
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Северное сияние и киты на Баренцевом море
Начало: Мурманск
«Кольский полуостров — самое доступное место в мире, где можно посмотреть Северное сияние»
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
от 45 000 за человека
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
Начало: Мурманская область, Кольский район, аэропорт Мурма...
«А еще, при благоприятных погодных условиях, Вы насладитесь красотой северного сияния»
5 фев в 10:00
25 фев в 10:00
от 77 600 за человека
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год с северным сиянием и китами
Начало: Мурманск
«А ещё вы сможете понаблюдать за китами, поискать драконов на драконьем пляже, увидеть место, где снимали «Левиафан», и кладбище кораблей, покататься по тундре и поохотиться за северным сиянием»
31 дек в 10:00
от 109 000 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«Мы навестим саамов — коренных жителей Кольского полуострова, попробуем их национальные блюда и покормим оленей, познакомимся с арктической кухней и поохотимся за северным сиянием»
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
«А по возвращении на базу, после ужина, снова будем ждать северное сияние»
26 окт в 10:00
62 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
🚌 На автобусе
скидка
6%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском в декабре»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
7 дек в 10:00
от 109000102 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Северное сияние на Кольском осенью»
Начало: Россия, Мурманск
«Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием»
3 ноя в 10:00
от 98 000 за человека
Три дня за Полярным кругом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня за Полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности, охота за северным сиянием, а также путешествие в Териберку и Саамскую деревню»
Сегодня в 10:00
6 сен в 10:00
от 24 950 за человека
Волшебный праздник за полярным кругом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебный праздник за полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«22:30 Отправление на охоту за северным сиянием»
29 дек в 10:00
от 36 950 за человека
Северное сияние на 69 параллели
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Северное сияние на 69 параллели
Начало: г. Мурманск
«Северное сияние — уникальный природный феномен, сполохи света в ночном небе»
1 янв в 10:00
от 72 000 за человека
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Охота на северное сияние. Осенний тур по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
61 600 за человека
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Сказочное Заполярье: эксклюзивный комфорт
Начало: Россия, Мурманск
«А видели северное сияние, находясь под теплым одеялом в своем гостиничном номере»
45 000 за человека
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
Териберка, Огни Имандры и столица Русской Арктики с проживанием в купольном отеле
Поймать северное сияние, пострелять из лука и побывать в самом большом чуме в России
Начало: Аэропорт Мурманска, на прилёт можно выбирать любой...
«Одну ночь мы будем жить в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» (купол или зеркальный дом), а следующие две ночи — в комфортной 4-звёздочной гостинице в центре Мурманска — бутик-отеле «Ренессанс»»
20 июня в 08:00
15 авг в 08:00
54 888 за человека
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
«Северное сияние на Кольском полуострове можно увидеть, начиная с сентября»
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500 за человека
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Териберка без Левиафана: пронзительная самобытность и лаконичные пейзажи
Полюбоваться своенравной северной природой, увидеть «яйца дракона» и измерить уровень своей удачи
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов или другое место в це...
«И вдруг в нужный сезон посчастливится застать северное сияние»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
29 900 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«После, пообедав в ресторане арктической кухни, поедем в Териберку, вглядываясь по дороге в небо, чтобы не упустить северное сияние»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
На поиски китов и северного сияния в Териберку
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
«Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное»
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500 за человека
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
«Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов»
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000 за человека
За северным сиянием на выходные
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием на выходные
Начало: Россия, Мурманская область, Кольский район, аэропо...
«Северное сияние… Ленты жёлтого, изумрудного и сапфирового оттенка опоясывают небо в своем невероятном танце, переплетаясь, и рассыпаясь будто миллиардами искрящихся драгоценных камней»
2 дек в 10:00
35 000 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Попробуем застать северное сияние и полюбоваться разноцветными всполохами на ночном небе»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Будем ловить дзен у Батарейского водопада, качаться на гигантских качелях, наслаждаться северным сиянием и знакомиться с северными оленями и хаски»
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Из Мурманска поедем в знаменитую Териберку, где будем ловить северное сияние, гулять по живописным пляжам вдоль Баренцева моря, знакомиться с северными оленями и хаски и наблюдать за обитателями северных вод»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
    читать дальше

    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Уютный глэмпинг и северное сияние на полуостровах Среднем и Рыбачьем
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
    читать дальше

    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам) Невозможно не влюбиться в Кольский полуостров) потрясающие виды, ощущения и впечатления!
    Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)Очень красивые и интересные места, великолепные гиды, которые любят свой край и эту любовь передают вам)
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Тур на Кольский полуостров за северным сиянием
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
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    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Интересный тур, для начального знакомства с севером вполне подойдёт. Жаль, что с природными явлениями не совсем повезло увидеть, хотелось бы программу, которая меньше зависит от погодных условий.
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Е
    Елена
    25 февраля 2024
    Арктические каникулы под северным сиянием
    Добрый день! Сам по себе тур замечательный, природа чудесная и замечательный гид Олег. Не понравилось1- вторая охота на северное сияние.
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    Очевидно не было открытого неба и покататься на автобусе 3 часа, потому что заплатили, глупо. Лучше честно сказать, что вам не повезло и дать выбор хочешь ехать при 0 шансах или нет. А в итоге разочарование и ещё и все не выспались. При организации тура был задан вопрос об аллергии на продукты, но вы не уточнили для чего это вам. В результате не имея никакой аллергии пару раз остались слегка голодными, так как в питание не входит лук и вся еда приготовленная с луком, также молочные соусы не входят в рацион. Но почему-то все считают, что залить прекрасную рыбу молочным соусом это правильно. Вообще соус подавать надо отдельно, что бы не возникало проблем. Необходимо более точно задавать вопросы, что бы не оставалось неприятного осадка от отдыха.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Северное сияние»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 34
  1. Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
  2. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  3. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  4. Арктические каникулы под северным сиянием
  5. Навстречу северному сиянию на Кольском полуострове
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Северное сияние" можно забронировать 34 тура от 15 900 до 109 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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