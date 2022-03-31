Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска в 8:00-9:00. Гид сообщит точное время накануне.
Выезжаем из Мурманска и первая остановка — мемориальный комплекс «Долина Славы».
Долина расположена на правом берегу реки Западная лица, именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск.
Прибытие в поселок Титовка (проезд через КПП, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).
Посещаем водопад на реке Титовка.
Обед, полевая кухня.
Хребет Муста-Тунтури. Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь.
Переезд на полуостров Средний, по западному берегу, посещаем заброшенную артиллерийскую батарею.
Посещение уникального природного памятника на берегу Баренцева моря Два Брата – это останцы, две скалы выветривания.
Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения.
Рядом расположился берег рыжих камней, здесь можно увидеть, что природа лучший скульптор с богатой фантазией, настоящие космические ландшафты.
Прибытие в Бухту Большое озерко, размещение на базе.
Ужин, возможно посещение бани за дополнительную плату.
Завтрак на турбазе «Большое Озерко».
Выезд на самую северную точку Европейской части России — мыс Немецкий, настоящий край света, дальше которого только Северный полюс.
Здесь мы увидим два маяка: старый и новый (действующий).
Посещение мыса Кекурский.
Впечатляющие северные пейзажи моря и чёрных скал, здесь можно насладиться красотой и почувствовать настоящую гармонию с природой.
Ланч (бутерброды, чай).
Выезд на полуостров Средний по восточной части.
Возвращение в Мурманск (ориентировочное время возвращения, в зависимости от погоды и дороги, 21:00-23:00).
Тур предполагает проживание на турбазе «Большое озерко», размещение в коттеджах до 4х человек, душ и туалет находятся в отдельном здании.
Дорогие туристы, вы должны понимать, что Рыбачий это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации – это большое благо.
Туристическая база "Бухта"Большое Озерко" расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.
Турбаза "Бухта"Большое Озеро" на Рыбачьем - это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один - на - один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.
Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).
Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.
Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
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Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
С 22 мая по 23 июля на широте Мурманска господствует полярный день, а это значит, что солнце не опускается за горизонт 24 часа. До 15 августа – белые ночи, солнце уже не светит, но все равно, ночи очень светлые. Средняя температура летом +15.
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