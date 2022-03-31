Легендарные полуострова Средний и Рыбачий

Один из самых популярных летних туров по Кольскому полуострову

5
3 отзыва
Один из самых популярных летних туров по Кольскому полуострову.

У вас есть возможность посетить самую северную европейскую точку России, побывать в местах боевых действий времем ВОВ, насладиться местными скалистыми пейзажами, почувствовать дыхание Арктики и Северного Ледовитого океана. Насладитесь севером в нашем туре на полуострова Средний и Рыбачий.
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
30
июл
6
авг
13
авг
20
авг
27
авг
10
сен
17
сен
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

Мемориальный комплекс «Долина Славы»
Мемориальный комплекс «Долина Славы»
Именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск
Природный памятник Два Брата
Природный памятник Два Брата
Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения
Мыс Немецкий
Мыс Немецкий
Настоящий край света, дальше которого только Северный полюс
Мыс Кекурский
Мыс Кекурский
Впечатляющие северные пейзажи моря и чёрных скал, здесь можно насладиться красотой и почувствовать настоящую гармонию с природой
Хребет Муста-Тунтури
Хребет Муста-Тунтури
Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь

Программа тура по дням

1 день

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озерко

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска в 8:00-9:00. Гид сообщит точное время накануне.

Выезжаем из Мурманска и первая остановка — мемориальный комплекс «Долина Славы».

Долина расположена на правом берегу реки Западная лица, именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск.

Прибытие в поселок Титовка (проезд через КПП, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).

Посещаем водопад на реке Титовка.

Обед, полевая кухня.

Хребет Муста-Тунтури. Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь.

Переезд на полуостров Средний, по западному берегу, посещаем заброшенную артиллерийскую батарею.

Посещение уникального природного памятника на берегу Баренцева моря Два Брата – это останцы, две скалы выветривания.

Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения.

Рядом расположился берег рыжих камней, здесь можно увидеть, что природа лучший скульптор с богатой фантазией, настоящие космические ландшафты.

Прибытие в Бухту Большое озерко, размещение на базе.

Ужин, возможно посещение бани за дополнительную плату.

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озеркоМемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озерко
2 день

Мыс Немецкий. Мыс Кекурский. Отъезд

Завтрак на турбазе «Большое Озерко».

Выезд на самую северную точку Европейской части России — мыс Немецкий, настоящий край света, дальше которого только Северный полюс.

Здесь мы увидим два маяка: старый и новый (действующий).

Посещение мыса Кекурский.

Впечатляющие северные пейзажи моря и чёрных скал, здесь можно насладиться красотой и почувствовать настоящую гармонию с природой.

Ланч (бутерброды, чай).

Выезд на полуостров Средний по восточной части.

Возвращение в Мурманск (ориентировочное время возвращения, в зависимости от погоды и дороги, 21:00-23:00).

Мыс Немецкий. Мыс Кекурский. ОтъездМыс Немецкий. Мыс Кекурский. ОтъездМыс Немецкий. Мыс Кекурский. ОтъездМыс Немецкий. Мыс Кекурский. Отъезд

Проживание

Тур предполагает проживание на турбазе «Большое озерко», размещение в коттеджах до 4х человек, душ и туалет находятся в отдельном здании.

Дорогие туристы, вы должны понимать, что Рыбачий это отдаленное место, где размещение на базе и минимальные коммуникации – это большое благо.

Варианты проживания

Турбаза «Большое Озерко»

1 ночь

Туристическая база "Бухта"Большое Озерко" расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области.

Турбаза "Бухта"Большое Озеро" на Рыбачьем - это место для тех, кто хочет отдохнуть на Краю земли, оказаться один - на - один с живописной природой самой северной оконечности Северо-Запада России.

Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек).

Домики: все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки.

Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.

Турбаза «Большое Озерко»Турбаза «Большое Озерко»Турбаза «Большое Озерко»Турбаза «Большое Озерко»Турбаза «Большое Озерко»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Разрешение на въезд в природоохранную зону
  • Питание 1 день: полевой обед и ужин, 2 день: завтрак + ланч (чай и сытные бутерброды)
  • Проживание 1 ночь на т/б «Большое озерко» (в коттеджах до 4х человек в номере)
  • Сопровождение гида-инструктора
  • Трансферы (в группе до 7-ми человек)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Дополнительное питание
  • Проживание и питание в Мурманске
  • Трансфер из/в аэропорт
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • пенка для сидения на природе.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОДЕЖДЕ:

  • теплая непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • крем от комаров;
  • шапка, шарф, перчатки (на усмотрение туристов);
  • удобная утепленная (для осени) обувь для треккинга;
  • солнцезащитные очки;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия погоды будут во время тура?

С 22 мая по 23 июля на широте Мурманска господствует полярный день, а это значит, что солнце не опускается за горизонт 24 часа. До 15 августа – белые ночи, солнце уже не светит, но все равно, ночи очень светлые. Средняя температура летом +15.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Полноприводный Hyundai Starex.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
31 мар 2022
организатор С У П Е Р… спасибо
А
23 мар 2022
Понятный дружественный информативный интерфейс Внимательные понимающие менеджеры. Чёткая и быстрая организация даже не смотря на праздничные дни. Кароч - респект и уважуха!!!
М
14 мар 2022
Спасибо координатору тура Екатерине, нашим гидам Павлу, Светлане, фотографу Антону и всем водителям, сопровождавшим нашу группу в этом туре! Всё чётко спланировано, организовано, учтены все запросы! Вы лучшие!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🌓2-дневные туры🧳Экскурсионные турыМыс Кекурский🗽Популярные места

Похожие туры в Мурманске

Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
2 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту
Мурманск, проспект Ленина 82
16 июля
18 000 за 1 человека
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края
Мурманск, Ленинградская улица, 20 / 3
26 июля
31 000 за 1 человека
Джип тур на Рыбачий
3 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Джип тур на Рыбачий
Полуостров Рыбачий - это по-настоящему самый север и край земли! Мыс Немецкий Самая северная точка европейской части
Из места вашего проживания
от 18 000 за 1 человека
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
Мурманск, площадь «Пять Углов», 8:00
16 июля
30 июля
13 авг
18 000 за 1 человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
2 дня
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Мурманск, 9:00
11 июля
15 июля
18 июля
25 июля
78 000 за 1 человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (3 дня)
3 дня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
Нет отзывов
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (3 дня)
Мы забираем туристов по адресу их проживания
24 000 за 1 человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (2 дня)
2 дня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
Нет отзывов
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (2 дня)
Мы забираем туристов по адресу их проживания
18 000 за 1 человека
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
1 отзыв
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Провести несколько дней наедине с суровой и вдохновляющей природой русского севера
г. Мурманск
8 июля
15 июля
22 июля
29 июля
59 990 за 1 человека
Варзуга и Кузомень из Мурманска
1 день 16 часов
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Варзуга и Кузомень из Мурманска
В ходе тура мы посетим самое древнее поморское село на Кольском полуострове - Варзуга. Увидим северную пустыню
Площадь 5 углов. Парковка у отеля меридиан. Центр
40 000 за 1 человека
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Артур
Артур
Нет отзывов
Путешествие по Кольскому на снегоходах. 3 дня незабываемых впечатлений
Сказочный тур на двоих по Кольскому полуострову с уникальным северным сиянием, потрясающей Арктической кухней
Мурманск, площадь 5 углов
69 900 за 1 человека
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
1 день
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
Нет отзывов
Снегоходный тур «Арктическое путешествие»
Уникальный тур по живописный местам самой мощной подземной ГЭС. Вы узнаете историю создания уникального объекта. Посетим
пгт. Верхнетуломск, гостиница «Уют»
13 000 за 1 человека
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
4 отзыва
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Преодолеть перевал Муста Тунтури и остаться наедине с магической природой Русского Севера
Завтра
7 июля
8 июля
9 июля
22 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
ХОРОШО
🧭
ТАМ