1 день

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Полуостров Средний. Бухта Большое озерко

Сбор группы в Мурманске. Выезд из Мурманска в 8:00-9:00. Гид сообщит точное время накануне.

Выезжаем из Мурманска и первая остановка — мемориальный комплекс «Долина Славы».

Долина расположена на правом берегу реки Западная лица, именно здесь проходила линия фронта, и здесь была сорвана наступательная операция фашистских войск на Мурманск.

Прибытие в поселок Титовка (проезд через КПП, при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ).

Посещаем водопад на реке Титовка.

Обед, полевая кухня.

Хребет Муста-Тунтури. Именно здесь в первые дни наступления были остановлены фашистские войска и до конца войны их удерживали здесь.

Переезд на полуостров Средний, по западному берегу, посещаем заброшенную артиллерийскую батарею.

Посещение уникального природного памятника на берегу Баренцева моря Два Брата – это останцы, две скалы выветривания.

Это место является древним капищем саамов, здесь саамы совершали обряды и жертвоприношения.

Рядом расположился берег рыжих камней, здесь можно увидеть, что природа лучший скульптор с богатой фантазией, настоящие космические ландшафты.

Прибытие в Бухту Большое озерко, размещение на базе.

Ужин, возможно посещение бани за дополнительную плату.