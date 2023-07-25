Приглашаем Вас в уникальное путешествие на полуостров Рыбачий и Средний под Волшебством Северного сияния! На Край мира вдали от цивилизации, в земли самых ожесточенных боев ВОВ, таинственных древних легенд и мощной природной энергетики. Рыбачий – одно из самых красивых мест Кольского полуострова. Попасть сюда можно только летом и осенью, зимой он не доступен для посещения.
Северное сияние – одно из самых захватывающих природных феноменов, а Кольский полуостров – самое комфортное место России для его наблюдения. Тур проводится в любые даты при группе от 3х человек, стоимость рассчитывается индивидуально.
Ближайшие даты:
7 июл
21 июл
4 авг
Что вас ожидает:
Необычные природные ландшафты
Увидим Северный ледовитый океан и разноцветную тундру
Комфортная поездка
Нам не надо будет проходить большие расстояния пешком, все перемещения осуществляются с комфортом на джипах
Рыбачий
Попасть сюда можно только летом и осенью, зимой он не доступен для посещения
Программа тура по дням
1 день
Перешеек между материком и полуостровом Средний
Выезд в 16:00.
Трансфер группы из г. Мурманска до перешейка между материком и полуостровом Средний.
Время в пути 5-6 часов.
Обед в кафе п. Титовка.
Прибытие.
Устройство лагеря на берегу.
Ужин.
2 день
Скалы "Два брата", Айновы острова, берег "Рыжих камней", мысы Немецкий и Кекурский
Проезд к скалам «Два брата» и виды на Айновы острова по живописному побережью Варангер Фьорда, а также к берегу «Рыжих камней», осмотр достопримечательностей, фотографирование.
Проезд к бывшему военному аэродрому Пуманки.
Осмотр.
Обед.
Проезд через перешеек между Средним и Рыбачим на полуостров Рыбачий до мыса Немецкий и мыса Кекурский.
Организация стоянки.
Ужин на берегу Баренцева моря, либо по погодным условиям – у не менее живописных озер у мыса Кекурский.
3 день
Мыс Кекурский, проезд к губе Скорбеевской
Завтрак.
Осмотр мыса Кекурский, проезд к губе Скорбеевской.
Обед на берегу океана.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения - 23:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двух-, трехместных палатках.
Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
Спальник
Инструктор
Автотранспортные переезды
Групповая аптечка
Что не входит
Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Коврик под спальник (надо при заказе тура бронировать, если нет своего) кружка, миска, ложка, нож, средства от комаров, тёплая одежда и обувь, сменная одежда и обувь, из обуви лучше всего подойдут трекинговые ботинки.
В тур обязательно с собой взять паспорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Михаил
25 июля 2023
Несмотря на мрачную погоду, все прошло просто замечательно. Поехали все запланированные места. Я увидел суровое северное лето.
Т
Татьяна
27 июня 2023
Здравствуйте, это путешествие то что нужно каждому, феерично! Знакомые с севером почерпнут впечатлений от Рыбачего. Я до сих пор там, это любовь 🥰
И
Инна
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
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