3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333₽ за человека
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
Завтра в 10:00
21 сен в 10:00
34 900₽ за человека
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
16 сен в 10:00
64 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена28 августа 2024НО… Есть несколько замечаний. Во-первых, при знакомстве с городом гидом несколько раз было сказано, что город молодой и достопримечательностей не так много.
- ИИрина13 августа 2024Все было отлично организованно, проживание, питание, гид. Путешествием полностью довольна, получено много положительных впечатлений.
- ККсения13 августа 2024Все очень хорошо организовано, никаких накладок не было. Если едете смотреть на китов надо понимать, что не факт, что вы их увидите, но организатор тут не виноват.
- ССергей26 июля 2024Гид супер
- ААнна4 сентября 2023Прекрасный тур! Фантастическая природа. Получили массу впечатлений! Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.
- ННаталья31 августа 2023Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Долина Славы»
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