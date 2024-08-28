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Вместе с тем, были рядом с Семеновским озером и не посетили памятник печной трубе - памятник мужеству и стойкости мурманчан. Очень жаль. Во-вторых, в последний день мы с внуком не попали на экскурсию на водопады. Задержались на 2 минуты (при переходе дороги попали на красный сигнал светофора). Гид не позвонил, в чат не написал, чтобы спросить где мы находимся. А мы стояли на подходе к месту встречи у гостиницы. Было обидно.