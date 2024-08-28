Туры в Долину Славы в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Долина Славы» в Мурманске, цены от 34 333 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
На автобусе
2 отзыва
3 дня
Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
Начало: Ул. Воровского, д. 5/23, 1 этаж, отель «Меридиан»
от 34 333 за человека
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
Завтра в 10:00
21 сен в 10:00
34 900 за человека
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Начало: Россия, Мурманск
16 сен в 10:00
64 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    28 августа 2024
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    НО… Есть несколько замечаний. Во-первых, при знакомстве с городом гидом несколько раз было сказано, что город молодой и достопримечательностей не так много.
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    Вместе с тем, были рядом с Семеновским озером и не посетили памятник печной трубе - памятник мужеству и стойкости мурманчан. Очень жаль. Во-вторых, в последний день мы с внуком не попали на экскурсию на водопады. Задержались на 2 минуты (при переходе дороги попали на красный сигнал светофора). Гид не позвонил, в чат не написал, чтобы спросить где мы находимся. А мы стояли на подходе к месту встречи у гостиницы. Было обидно.

  • И
    Ирина
    13 августа 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Все было отлично организованно, проживание, питание, гид. Путешествием полностью довольна, получено много положительных впечатлений.
  • К
    Ксения
    13 августа 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Все очень хорошо организовано, никаких накладок не было. Если едете смотреть на китов надо понимать, что не факт, что вы их увидите, но организатор тут не виноват.
  • С
    Сергей
    26 июля 2024
    Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
    Гид супер
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Прекрасный тур! Фантастическая природа. Получили массу впечатлений! Замечательные гиды Анатолий и Вячеслав, много рассказывали, показывали.
  • Н
    Наталья
    31 августа 2023
    Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
    Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно.
    Добрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместноДобрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместноДобрый день! Очень понравилась поездка! Всё организовано отлично. Большое спасибо гидам. Все было очень интересно и уместно

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Долина Славы»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Четыре дня на Кольском: Териберка, киты, сияние, саамы и олени
  2. Легендарные полуострова Средний и Рыбачий
  3. Край земли: полуострова Средний и Рыбачий
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Снежная деревня
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Териберский маяк
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Долина Славы" можно забронировать 3 тура от 34 333 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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