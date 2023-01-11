Вы приедете на Кольский в разгар полярного дня, побываете в легендарной Териберке, познакомитесь с коренным населением Заполярья, встретите северных оленей и ласковых синеглазых хаски.
июн
июн
июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Экскурсия по городу, ледокол «Ленин»
Прибытие в аэропорт Мурманск.
Встреча водителем с табличкой и перевозка в гостиницу «Меридиан» в центре Мурманска.
Заселение.
Обед рекомендуется в ресторане гостиницы.
После обеда встреча с гидом и выезд на 4-х часовую экскурсию по городу, включая экскурсию в порт и на первый атомный ледокол «Ленин».
В порту есть небольшое кафе, где можно отведать морских деликатесов.
Посещение магазина с морепродуктами.
Питание: обед. Завтрак и ужин самостоятельно.
Териберка
Завтрак.
В 09:00 встреча с гидом, выезд из гостиницы.
В рукотворном «каменном лесу» каждый может построить свою «счастливую пирамидку».
Прибытие в Териберку в 12:00.
Первое упоминание о Териберке относится к XVI веку.
К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников – становище.
Здесь был снят знаменитый фильм «Левиафан», объекты из которого все еще можно увидеть: деревянные ступени, ведущие к воде от дома главного героя, мост, кладбище кораблей.
Обед в ресторане.
После обеда мы выедем на берег Баренцева моря.
Морское побережье сложено фьордами, с которых срывается в море сверкающий брызгами водопад, а берег одной из бухт усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца.
Летом здесь великое множество маленьких и ярких полярных цветов, а в сентябре ягодники и лишайники окрашивают берег в невероятные цвета осени.
Мы совершим прогулку к водопаду и далее – на одну из прибрежных сопок, на вершине которой со времен Отечественной войны сохранились артиллерийские орудия, охранявшие подходы к берегу.
В 16:00 посадка в автобус и возвращение в Мурманск.
Ночлег в гостинице «Меридиан».
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Саамская деревня
Завтрак.
В 08:30 встреча с гидом и выезд в Саамскую деревню.
Хозяин деревни расскажет вам об истории, культуре и эпосе саами.
Вы познакомитесь с жителями фермы: енотами, песцами, кроликами, собаками Хаски, лосем Валентином и, конечно, северными оленями.
Вы можете покормить и погладить животных, сфотографироваться с ними.
Можно загадать желание, стоя перед одним из 9-ти саамских оберегов – деревянных истуканов, символизирующих природные стихии.
По заповедной тропе вы пройдете к загадочному озеру, возникшему на месте падения метеорита.
Затем вас ждут саамские игры: метание няртала (аркана), игра в саамь пал (саамский мяч), «волки-олени» и другие.
Вместо оленьей упряжки, вы сможете прокатиться на летнем средстве передвижения современных саами – квадрациклах.
Желающие могут переодеться в национальную одежду и сфотографироваться у чума или рядом с оленями, приобрести сувениры и магические обереги ручной работы.
По обычаям гостеприимства саамского народа, вас угостят обедом из традиционных блюд: семужьей ухой, оленьим мясом и ягодной ватрушкой с саамским чаем Пакула.
В 13:30, посадка в автобус и перевозка в аэропорт Мурманска.
Прибытие в аэропорт в 15:00 – 15:30.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение с завтраками
- Перевозка аэропорт Мурманск – город Мурманск
- Перевозка Мурманск – Териберка – Мурманск
- Перевозка Мурманск – Саамская Деревня – аэропорт Мурманск
- Экскурсия по побережью Баренцева моря и селу Териберка с обедом в ресторане
- Программа в Саамской деревне с обедом из национальных саамских блюд
- 4-х часовая экскурсия по Мурманску включая посещение первого атомного ледокола «Ленин»
- Услуги гидов и экскурсоводов по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Завтрак в первый день и ужины
- Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и об удобстве туристов.
Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает
Условия проживания и питания - хорошие.
Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов.
Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!