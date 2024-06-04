Э Эльмира Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!

Д Дмитрий Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.

А Анна Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!

А Алия «Порт приписки - Север»: легендарные корабли Мурманска Огромное спасибо Алексею за экскурсию! Сыну 10 лет очень понравилось! Интересный и объемный материал, красивые локации. Очень рекомендую!

И Илья Мурманск - главный город Заполярья читать дальше как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние) Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа

Я Яна Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!

А Алексей Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.

Е Екатерина Знакомьтесь, Мурманск Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!

М Марина Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Спасибо всей команде и гиду Никите! Сама я точно столько не увидела и не услышала бы об этом суровом крае. За такие виды на город со всех ракурсов спасибо! Успехов и процветания вам!