1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Места-символы города

Мы отправимся к гигантскому памятнику Алёше — выше только Родина-мать в Волгограде. С сопки вы полюбуетесь портом и заливом, а я расскажу о названии и истории 📖 монумента. Затем побываем в точке начала Северного Морского пути, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» и расположена единственная набережная Мурманска. В конце вас ждет мемориал, посвященный городу в дни войны, пронзительный и эмоциональный.

Как живет Мурманск и чем дышит Север

Конечно, мы поговорим об истории: кому и зачем понадобился город 🏙️ так далеко за Полярным кругом, почему он такой единственный в мире, что происходило с ним и горожанами в разные эпохи. Я расскажу, чем здесь живут люди, о чем они мечтают. Почему одни влюбляются в строгий Север всей душой, а другие стремятся уехать.

Интересная и рекомендуемая опция — интерактивный получасовой спектакль от наших друзей из Арктического театра, который проходит на улицах города! Действие поможет вам лучше прочувствовать Мурманск и погрузит в его золотую осень.

Организационные детали