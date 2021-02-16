1 отзыв оставили туристы

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Мегаполис за Полярным кругом

Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом

5
1 отзыв
Юрий
Юрий – представитель из Мурика
С любовью и интересом мы расскажем вам о нашем городе и крае.

Вы узнаете, что спасает нас во время полярной ночи и что радует в полярный день.

В очень молодом Мурманске убедитесь — здесь есть, на что посмотреть.

Взглянете на залив с высоты у памятника Алёше, посетите мемориал и увидите атомный ледокол.

А попутно поймете, чем людей притягивает Север!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом

Что вас ожидает

Места-символы города
Мы отправимся к гигантскому памятнику Алёше — выше только Родина-мать в Волгограде. С сопки вы полюбуетесь портом и заливом, а я расскажу о названии и истории 📖 монумента. Затем побываем в точке начала Северного Морского пути, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» и расположена единственная набережная Мурманска. В конце вас ждет мемориал, посвященный городу в дни войны, пронзительный и эмоциональный.

Как живет Мурманск и чем дышит Север
Конечно, мы поговорим об истории: кому и зачем понадобился город 🏙️ так далеко за Полярным кругом, почему он такой единственный в мире, что происходило с ним и горожанами в разные эпохи. Я расскажу, чем здесь живут люди, о чем они мечтают. Почему одни влюбляются в строгий Север всей душой, а другие стремятся уехать.

Интересная и рекомендуемая опция — интерактивный получасовой спектакль от наших друзей из Арктического театра, который проходит на улицах города! Действие поможет вам лучше прочувствовать Мурманск и погрузит в его золотую осень.

Организационные детали

  • Я заберу вас у отеля и после экскурсии 🧭 привезу обратно. Транспорт включен в стоимость.
  • Спектакль по желанию и оплачивается дополнительно — 600 руб. с человека. Вам понадобится заряженный смартфон/планшет и наушники.
  • Вместе со спектаклем экскурсия ⛳ займет примерно 4 часа. Значительную часть времени мы проведём на улице, поэтому надо быть готовыми к холоду и снегу. Одевайтесь потеплее.
  • Экскурсию ⛳ можно провести и для большей группы. Доплата за каждого следующего участника — 1600 руб.
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом
Мегаполис за Полярным кругом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову уже более 10 лет. Я и моя команда отвезём вас в самые интересные уголки нашего края — полуостров Рыбачий, Хибины и пр., поделимся захватывающими историями, организуем ваш отдых по высшему стандарту. В вашем распоряжении отличные автомобили — внедорожники и микроавтобусы, палатки и всё необходимое снаряжение.
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1 отзыв оставили туристы

16 фев 2021
Юрий - замечательный знаток своего края и, как человек с высшим теологическим образованием, даёт потрясающее описание макротрендов развития общества, кономики, политики всего Кольского полуострова и Мурманска как его части. Не поворачивается язык назвать "гидом", настоящий этнограф)

Юрий проводит ещё 2 экскурсии

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