Коренной мурманчанин в нескольких поколениях. Люблю и хорошо знаю Север. Уже несколько лет являюсь профессиональным гидом по Мурманской области. Активно интересуюсь историей Мурмана. С радостью знакомлю гостей как с прошлыми, так и современными реалиями нашего края, интересными фактами, самыми красивыми местами и достопримечательностями. Практикую индивидуальный подход, ориентируясь на интересы и запросы гостей; не гружу лишним, но всегда рад рассказать чуть больше, при искреннем интересе.