Мурманск и Кола: главные города Кольского залива

Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда

Вы познакомитесь с главными и малоизвестными достопримечательностями Мурманска, крупнейшего города мира за Полярным кругом, и соседней Колы, некогда самого северного в Российской империи.

С лучших смотровых площадок откроете незабываемые ракурсы залива.

Посетите старейший храм полуострова.

Услышите историю поморов и саамов.

А также узнаете, чем знаменита Русская Лапландия.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива

Что вас ожидает

Символы неофициальной столицы Восточной Лапландии

  • Начнем с самого сердца Мурманска — центральной площади Пять Углов. Вы увидите место рождения города и узнаете о первых этапах его заселения. Послушаете рассказы об особенностях северной портовой жизни. И проследите важные вехи в истории региональной столицы в контексте общероссийской.
  • Вы познакомитесь с памятником жертвам интервенции; знаковым мемориалом памяти моряков, погибших в мирное время, а у рубки «Курска» вспомним о трагедии в истории российского подводного флота.
  • У легендарного «Алеши» поговорим о катастрофических последствиях войны и трудном восстановлении Мурманска. А возле романтичной скульптуры «Ждущая» вы сможете сделать атмосферное фото окрестностей — здесь открывается один из самых красивых видов на город.
  • Кроме того, в программе культовый советский объект — первый в мире атомоход «Ленин» и набережная Морского вокзала. Новый и старый храмы, а также Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь.

Старинная и нетуристическая Кола

  • Недалеко от Мурманска вы посетите место, куда почти не заглядывают путешественники. А зря! Это один из самых первых городов залива, когда-то он был известным торговым центром, а в 18 веке считался самым северным городом Российской империи.
  • Кола находится в конце фьорда, на его стрелке с двумя важнейшими реками Мурмана — Кола и Тулома. Вы посетите старейший храм полуострова и увидите древний деревянный памятник — Поклонный крест.
  • Я расскажу о коренных жителях Кольского Заполярья, поморах и саамах.
  • После вы проедете по Кольскому мосту, покинете полуостров и взглянете на Мурманск уже с материка.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, на котором мы перемещаемся между объектами программы. Во время остановок будьте готовы к небольшим прогулкам
  • У меня всегда приготовлен для гостей термос с горячим чаем
  • Я заберу вас из любой точки в пределах города или аэропорта и после экскурсии отвезу в удобное вам место
  • Никаких обязательных дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Артем
Артем
Коренной мурманчанин в нескольких поколениях. Люблю и хорошо знаю Север. Уже несколько лет являюсь профессиональным гидом по Мурманской области. Активно интересуюсь историей Мурмана. С радостью знакомлю гостей как с прошлыми, так и современными реалиями нашего края, интересными фактами, самыми красивыми местами и достопримечательностями. Практикую индивидуальный подход, ориентируясь на интересы и запросы гостей; не гружу лишним, но всегда рад рассказать чуть больше, при искреннем интересе.
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