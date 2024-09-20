По берегам Кольского фьорда

Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Долой банальные «обзорки»! Мы предлагаем динамичную экскурсию не только по видовым площадкам Мурманска, но и поездку в живописные места за городской чертой.

Вы узнаете, как город-порт развивался в единстве с суровыми северными сопками и незамерзающими водами залива. Взглянете на геометрию Мурманска с высоты и отыщите следы его истории на берегах Кольского фьорда.
5
6 отзывов
По берегам Кольского фьорда
По берегам Кольского фьорда
По берегам Кольского фьорда
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 17:30

Описание экскурсии

Город в огнях

Вы взглянете на Мурманск с самой высокой точки города — памятника «Алёша»: рассмотрите геометрию улиц и красоту перспектив. Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин». С противоположной стороны Кольского фьорда вам откроются панорамные виды акватории, бороздящие воду суда и ледоколы и порт, подсвеченный огнями. В этих видах — сама суть нашего заполярного города!

Погружение в историю

Мурманск появился благодаря незамерзающим даже в лютый мороз водам Кольского фьорда — в порту мы поговорим, как благодаря этому развивался город. Посетим город Кола: осмотрим старинную церковь и останки торгового судна 19 века в поморском селении. Я покажу секретную точку, с которой можно увидеть легендарные ледоколы 20 века. И отведу на высокий берег Кольского фьорда, чтобы вы загадали желание и полюбовались оттуда суровой северной природой.

План маршрута:

  • Вид на город от памятника «Алёша» — самая популярная точка обзора у мурманчан
  • Вид на порт у ледокола «Ленин» — краны, ванты и незамерзающая акватория
  • Видовая площадка в центре города
  • Город Кола — набережная и вид на залив, старинная церковь и «поморский коч» — ладья для полярного плавания
  • Посёлок Дровяное — останки деревянного торгового судна конца 19 века
  • Мыс Абрам — виды Мурманска и порта с высоких берегов Кольского фьорда
  • Точка ПВО времён Второй мировой: легендарный Як и зенитные установки
  • Мыс Мишуков и радиомаяк — вид на Кольский залив и советские ледоколы, работавшие в Арктике

Кому подойдёт

Экскурсия не предполагает долгих прогулок и сложных подъёмов, поэтому подходит детям и взрослым всех возрастов, включая пожилых участников.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault или минивэне
  • Если вашему ребёнку необходимо детское кресло/бустер, сообщите об этом при бронировании
  • Рекомендуем одеваться теплее — мороз у воды за пределами города ощущается сильнее!
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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1
Александр
20 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Александр – прекрасный рассказчик, по-настоящему влюбленный в свою работу. Открыл для нас Мурманск с совершенно новой и невероятной стороны. Спасибо!
О
9 мар 2024
Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.
Мы увидели город с самых разных красивых сторон, узнали много интересного, получили море впечатлений!!! 💫
Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда.
А
29 янв 2024
Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский залив с разных локаций, где открываются красивые виды.
Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и КольскийСпасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский
Мария
17 янв 2024
Я в Мурманске была впервые, хотелось именно обзорную экскурсию по городу и окрестностям на авто - с этим экскурсоводы справились на "отлично". из плюсов выделяю: интересная беседа, невероятно насыщенная прогулка,
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много приведенных исторических справок, очень веселые и позитивные экскурсоводы (за что отдельное спасибо!), я получила ответы на все свои вопросы (а я та еще почемучка), было сделано много фото мной и меня (за что снова отдельное спасибо экскурсоводам, т. к. я в путешествии была одна).
из минусов могу выделить только один - не продумали сан. остановку. но это было не особо критично)
на всю экскурсию ушло около 3ч, что было достаточно для ознакомления с окрестностями небольшого городка +Кола и местные достопримечательности.
по итогу остались только положительные впечатления от города и беседы.

Марина
7 дек 2023
Максим провел нам чудесную экскурсию. Очень красиво и познавательно!
Н
7 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия!!!
Долго выбирала между обычными обзорными по городу, но остановилась на этой и не прогадала! Кольский фьорд это что то невероятное! Даже не могла представить, что столько всего неожиданного
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увижу с противоположных берегов залива - такие виды, вау!, красивейший город, порт, десятки различных кораблей, краны, снежные сопки.
Увидела ледоколы!! И не только Ленин, а настоящие, действующие - такой восторг!
Очень понравился гид Александр, грамотная речь, познания на высочайшем уровне,ответил на миллион моих вопросов😁узнала много интересного о современной жизни Мурманска и мурманчан.
Подсказал, где есть шикарный рыбный магазин, теперь я обладатель свежайших вкусняшек. Сама бы я вряд ли добралась туда!
Однозначно рекомендую!

Очень понравилась экскурсия!!!

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