Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Долой банальные «обзорки»! Мы предлагаем динамичную экскурсию не только по видовым площадкам Мурманска, но и поездку в живописные места за городской чертой.
Вы узнаете, как город-порт развивался в единстве с суровыми северными сопками и незамерзающими водами залива. Взглянете на геометрию Мурманска с высоты и отыщите следы его истории на берегах Кольского фьорда.
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6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 17:30
Описание экскурсии
Город в огнях
Вы взглянете на Мурманск с самой высокой точки города — памятника «Алёша»: рассмотрите геометрию улиц и красоту перспектив. Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин». С противоположной стороны Кольского фьорда вам откроются панорамные виды акватории, бороздящие воду суда и ледоколы и порт, подсвеченный огнями. В этих видах — сама суть нашего заполярного города!
Погружение в историю
Мурманск появился благодаря незамерзающим даже в лютый мороз водам Кольского фьорда — в порту мы поговорим, как благодаря этому развивался город. Посетим город Кола: осмотрим старинную церковь и останки торгового судна 19 века в поморском селении. Я покажу секретную точку, с которой можно увидеть легендарные ледоколы 20 века. И отведу на высокий берег Кольского фьорда, чтобы вы загадали желание и полюбовались оттуда суровой северной природой.
План маршрута:
Вид на город от памятника «Алёша» — самая популярная точка обзора у мурманчан
Вид на порт у ледокола «Ленин» — краны, ванты и незамерзающая акватория
Видовая площадка в центре города
Город Кола — набережная и вид на залив, старинная церковь и «поморский коч» — ладья для полярного плавания
Посёлок Дровяное — останки деревянного торгового судна конца 19 века
Мыс Абрам — виды Мурманска и порта с высоких берегов Кольского фьорда
Точка ПВО времён Второй мировой: легендарный Як и зенитные установки
Мыс Мишуков и радиомаяк — вид на Кольский залив и советские ледоколы, работавшие в Арктике
Кому подойдёт
Экскурсия не предполагает долгих прогулок и сложных подъёмов, поэтому подходит детям и взрослым всех возрастов, включая пожилых участников.
Организационные детали
Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault или минивэне
Если вашему ребёнку необходимо детское кресло/бустер, сообщите об этом при бронировании
Рекомендуем одеваться теплее — мороз у воды за пределами города ощущается сильнее!
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 913 туристов
Перед вами современный полярник, мурманчанин и гид в одном лице. Все началось с изучения географии полярных стран в университете, далее были наука и разгадка секретов климата земли в прошлом, захватывающие читать дальше
экспедиции в Арктику на борту ледокола, вертолёта, пешком… Мне удалось побывать в Арктике от Мурманска до Певека на Чукотке, увидеть суровую природу, ближе узнать людей Крайнего Севера. Экскурсии в Мурманске начались от желания показать нашу разнообразную природу. Каждый день тура — совершенно другой пейзаж! Моя команда гидов-единомышленников успешно помогает гостям открыть красоты Севера вот уже 7 лет. Полагаю, и вам будет интересно отправиться в путешествие с нами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
20 сен 2024
Экскурсия очень понравилась! Александр – прекрасный рассказчик, по-настоящему влюбленный в свою работу. Открыл для нас Мурманск с совершенно новой и невероятной стороны. Спасибо!
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Ольга
9 мар 2024
Александр, спасибо Вам за интересное позновательное путешествие по берегам Кольского фьорда. Мы увидели город с самых разных красивых сторон, узнали много интересного, получили море впечатлений!!! 💫
А
Алина
29 янв 2024
Спасибо Александру за очень интересную и комфортную обзорную экскурсию. Отличная возможность посмотреть на Мурманск и Кольский залив с разных локаций, где открываются красивые виды.
Мария
17 янв 2024
Я в Мурманске была впервые, хотелось именно обзорную экскурсию по городу и окрестностям на авто - с этим экскурсоводы справились на "отлично". из плюсов выделяю: интересная беседа, невероятно насыщенная прогулка, читать дальше
много приведенных исторических справок, очень веселые и позитивные экскурсоводы (за что отдельное спасибо!), я получила ответы на все свои вопросы (а я та еще почемучка), было сделано много фото мной и меня (за что снова отдельное спасибо экскурсоводам, т. к. я в путешествии была одна). из минусов могу выделить только один - не продумали сан. остановку. но это было не особо критично) на всю экскурсию ушло около 3ч, что было достаточно для ознакомления с окрестностями небольшого городка +Кола и местные достопримечательности. по итогу остались только положительные впечатления от города и беседы.
Марина
7 дек 2023
Максим провел нам чудесную экскурсию. Очень красиво и познавательно!
Н
Надежда
7 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия!!! Долго выбирала между обычными обзорными по городу, но остановилась на этой и не прогадала! Кольский фьорд это что то невероятное! Даже не могла представить, что столько всего неожиданного читать дальше
увижу с противоположных берегов залива - такие виды, вау!, красивейший город, порт, десятки различных кораблей, краны, снежные сопки. Увидела ледоколы!! И не только Ленин, а настоящие, действующие - такой восторг! Очень понравился гид Александр, грамотная речь, познания на высочайшем уровне,ответил на миллион моих вопросов😁узнала много интересного о современной жизни Мурманска и мурманчан. Подсказал, где есть шикарный рыбный магазин, теперь я обладатель свежайших вкусняшек. Сама бы я вряд ли добралась туда! Однозначно рекомендую!