Долой банальные «обзорки»! Мы предлагаем динамичную экскурсию не только по видовым площадкам Мурманска, но и поездку в живописные места за городской чертой. Вы узнаете, как город-порт развивался в единстве с суровыми северными сопками и незамерзающими водами залива. Взглянете на геометрию Мурманска с высоты и отыщите следы его истории на берегах Кольского фьорда.

за 1-4 человека или 3500 ₽ за человека, если вас больше

от 14 000 ₽ за 1-4 человека или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Город в огнях

Вы взглянете на Мурманск с самой высокой точки города — памятника «Алёша»: рассмотрите геометрию улиц и красоту перспектив. Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин». С противоположной стороны Кольского фьорда вам откроются панорамные виды акватории, бороздящие воду суда и ледоколы и порт, подсвеченный огнями. В этих видах — сама суть нашего заполярного города!

Погружение в историю

Мурманск появился благодаря незамерзающим даже в лютый мороз водам Кольского фьорда — в порту мы поговорим, как благодаря этому развивался город. Посетим город Кола: осмотрим старинную церковь и останки торгового судна 19 века в поморском селении. Я покажу секретную точку, с которой можно увидеть легендарные ледоколы 20 века. И отведу на высокий берег Кольского фьорда, чтобы вы загадали желание и полюбовались оттуда суровой северной природой.

План маршрута:

Вид на город от памятника «Алёша» — самая популярная точка обзора у мурманчан

Вид на порт у ледокола «Ленин» — краны, ванты и незамерзающая акватория

Видовая площадка в центре города

Город Кола — набережная и вид на залив, старинная церковь и «поморский коч» — ладья для полярного плавания

Посёлок Дровяное — останки деревянного торгового судна конца 19 века

Мыс Абрам — виды Мурманска и порта с высоких берегов Кольского фьорда

Точка ПВО времён Второй мировой: легендарный Як и зенитные установки

Мыс Мишуков и радиомаяк — вид на Кольский залив и советские ледоколы, работавшие в Арктике

Кому подойдёт

Экскурсия не предполагает долгих прогулок и сложных подъёмов, поэтому подходит детям и взрослым всех возрастов, включая пожилых участников.

Организационные детали