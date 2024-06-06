1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«На песчаном берегу вы сможете покататься на огромных качелях, наслаждаясь горизонтом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«Кроме того, в программе культовый советский объект — первый в мире атомоход «Ленин» и набережная Морского вокзала»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Небанальный маршрут по берегам Севера»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Посетим старейший город Кола 16 века, с набережной которого открывается прекрасный вид на мурманскую бухту и Кольский залив»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000₽ за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
9 часов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
«Затем побываем у Морского вокзала и в точке начала Северного Морского пути, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» и расположена единственная набережная Мурманска»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
«Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
10 часов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
«Погуляем по берегу, где можно встретить останки китов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 12 чел.
Мини-группа
10 часов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Северный обед на берегу океана»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Мы устроим чаепитие прямо на берегу Северного Ледовитого океана: угостим вас домашними настойками, вареньем и травяным чаем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
«Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова»
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Это мемориальный комплекс на правом берегу р»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«По заснеженным тропам сказочного леса проберëмся до берега реки Ура, где устроим небольшой пикник с видом на ледяной водопад»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45003 150₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из Мурманска в Териберку
Добраться с комфортом из отеля или аэропорта - в знаменитый посёлок на берегу Баренцева моря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарина6 июня 2024Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ККсения3 июня 2024Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
- ННикита3 июня 2024Отличная экскурсия!
- ИИрина1 июня 2024Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
- ААнастасия25 мая 2024Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
- ННина20 мая 2024Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.
- ИИрина19 мая 2024Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
- ЕЕкатерина16 мая 2024Путешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много и интересно о регионе. Успели
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Набережная»
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