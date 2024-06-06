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🚗 На машине 🛻 На квадроциклах ❄️ На снегоходах Индивидуальная 9 часов 16 отзывов Териберка - северный удел Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли Начало: Мурманск от 28 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Мегаполис за Полярным кругом Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом «Затем побываем у Морского вокзала и в точке начала Северного Морского пути, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» и расположена единственная набережная Мурманска» 8 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 5 отзывов По берегам Кольского фьорда Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска Начало: У вашего места проживания «Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин»» от 14 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 10 часов 6 отзывов С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера «Погуляем по берегу, где можно встретить останки китов» от 42 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 105 отзывов Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню Начало: У вашего отеля в Мурманске «Северный обед на берегу океана» Расписание: ежедневно в 09:30 5 500 ₽ за человека

🚗 На машине ❄️ На снегоходах Индивидуальная 9 часов 47 отзывов Териберка, или российский Йотунхейм Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска «Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками» от 26 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 11 отзывов Гастропутешествие из Мурманска в Териберку Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана Начало: У вашего отеля «Мы устроим чаепитие прямо на берегу Северного Ледовитого океана: угостим вас домашними настойками, вареньем и травяным чаем» от 25 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Мини-группа 13 часов 1 отзыв Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке Начало: В Мурманске «Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова» Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00 26 000 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы Начало: Мурманск «Это мемориальный комплекс на правом берегу р» от 42 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов 21 отзыв Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска «По заснеженным тропам сказочного леса проберëмся до берега реки Ура, где устроим небольшой пикник с видом на ледяной водопад» Расписание: В любой день в любое время 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине 30% скидка Мини-группа 4 часа Стихия воды Кольского полуострова Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек Начало: В Мурманске Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00 4500 3 150 ₽ за человека