Экскурсии по набережной Мурманска

Найдено 20 экскурсий в категории «Набережная» в Мурманске, цены от 3 150 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
177 отзывов
Териберка: экскурсия на край земли, встреча с Арктикой и природой
Исследуйте дикую природу Териберки: морские пейзажи, арктическая фауна и дух истории в каждом камне
Начало: В месте вашего проживания в Мурманске
«На песчаном берегу вы сможете покататься на огромных качелях, наслаждаясь горизонтом»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 15 000 за всё до 19 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«Кроме того, в программе культовый советский объект — первый в мире атомоход «Ленин» и набережная Морского вокзала»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Териберка - в копилку лучших дней
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
798 отзывов
Териберка из Мурманска: путешествие в душу Арктики
Исследуйте душу русской Арктики: Териберка ждет вас с ее пустынными берегами и мощью океана
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Небанальный маршрут по берегам Севера»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Посетим старейший город Кола 16 века, с набережной которого открывается прекрасный вид на мурманскую бухту и Кольский залив»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Путешествие в Териберку в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
324 отзыва
Путешествие в Териберку в мини-группе
«Заболеть» Севером и узнать о природе, истории и жизни поселка на берегу океана
Начало: В удобном вам месте в Мурманске или пригороде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за человека
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
107 отзывов
Из Мурманска в Териберку: день наедине с Севером - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу настоящего Севера: село Териберка ждет вас с его уникальной природой и богатой историей
«Вы окажетесь в затерянном уголке на берегу Северного Ледовитого океана — Териберке»
10 июня в 21:00
11 июня в 09:00
от 19 000 за всё до 16 чел.
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
🚗 На машине
Фотопрогулка
9 часов
27 отзывов
Фото-путешествие в Териберку: за кадрами на край света
Побывать у берега Северного Ледовитого океана и поймать в объектив суровую красоту Арктики
Начало: В г. Мурманск
«Чай на берегу океана и трансфер на комфортабельном автомобиле включены в стоимость»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 000 за человека
Териберка - северный удел
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Начало: Мурманск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 28 000 за всё до 7 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
«Затем побываем у Морского вокзала и в точке начала Северного Морского пути, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» и расположена единственная набережная Мурманска»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
По берегам Кольского фьорда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
По берегам Кольского фьорда
Увидеть завораживающие виды и узнать яркую историю заполярного Мурманска
Начало: У вашего места проживания
«Посетите морской вокзал и набережную — последнее пристанище ледокола «Ленин»»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 14 000 за всё до 6 чел.
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
🚗 На машине
Фотопрогулка
10 часов
6 отзывов
С фотографом - в Дальние Зеленцы: за снимками в жанре постапокалипсиса
Посетить заброшенное село на берегу Баренцева моря и сделать фактурные кадры под низким небом Севера
«Погуляем по берегу, где можно встретить останки китов»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 12 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
105 отзывов
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
Начало: У вашего отеля в Мурманске
«Северный обед на берегу океана»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
5 500 за человека
Териберка, или российский Йотунхейм
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
9 часов
47 отзывов
Териберка, или российский Йотунхейм
Почувствовать дух Арктики на берегу Ледовитого океана и познакомиться с жизнью рыбацкого поселка
Начало: В вашем отеле или аэропорту Мурманска
«Вы можете пообедать в панорамном ресторане на берегу залива, любуясь морем и окружающими величественными сопками»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Гастропутешествие из Мурманска в Териберку
Откройте для себя красоты Териберки и насладитесь уникальными вкусами севера на чаепитии у океана
Начало: У вашего отеля
«Мы устроим чаепитие прямо на берегу Северного Ледовитого океана: угостим вас домашними настойками, вареньем и травяным чаем»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 7 чел.
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
«Терский берег Белого моря — это часть южного побережья Кольского полуострова»
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000 за человека
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
«Это мемориальный комплекс на правом берегу р»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
21 отзыв
Фьорды и великолепие водопадов Кольского берега зимой и летом
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
«По заснеженным тропам сказочного леса проберëмся до берега реки Ура, где устроим небольшой пикник с видом на ледяной водопад»
Расписание: В любой день в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за человека
Стихия воды Кольского полуострова
🚗 На машине
скидка
30%
Мини-группа
4 часа
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие в мини-группе из Мурманска к самым красивым водопадам северных рек
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45003 150 за человека
Трансфер из Мурманска в Териберку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
Трансфер из Мурманска в Териберку
Добраться с комфортом из отеля или аэропорта - в знаменитый посёлок на берегу Баренцева моря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Мы сегодня праздновали мой день рждения на Териберки. Прекрасный гид, увлекательная экскурсия с комфортом! Остались очень довольны!
  • Н
    Никита
    3 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Отличная экскурсия!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Териберка - в копилку лучших дней
    Все прошло замечательно. Отличный экскурсовод Виктор рассказал много интересного про русский север. Териберка прекрасна. Экскурсию советую, маршрут исчерпывающий.
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
    Отличная экскурсия, было учтено желание попасть на ледокол. Объездили весь Мурманск и Кола. Побывали на материке. Информации очень много услышали, все достаточно понятно и интересно.
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно! Очень интересный, эрудированный и прекрасный молодой человек, с котором 4,5 часа пролетели незаметно) Город прекрасен! И люди тоже! ♥️
    Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!Максим прекрасно организовал экскурсию, все прошло замечательно!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
    Путешествие получилось действительно душевным. Небольшая молодая компания, живописные места, потрясающий гид, Владимир, который рассказывал много и интересно о регионе. Успели
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    всё посмотреть в неспешном темпе, насладиться всеми видами, попробовать наивкуснейшую местную кухню. Рекомендую всем, кто хочет почувствовать настоящий дух Севера и насладиться его красотой. Незабываемое путешествие!

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Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Териберка - открыть неистовую красоту Арктики
  2. Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
  3. Териберка - в копилку лучших дней
  4. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  5. Из Мурманска - в закрытый Североморск
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Набережная" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 3 150 до 42 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1759 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Мурманске, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Мурманска. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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