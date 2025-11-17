Мурманск поражает своими полярными днями и ночами. Экскурсия начинается у гостиницы, где вас встретит комфортабельный внедорожник.
Путешествие включает посещение знаковых мест, таких как смотровая площадка с видом на Кольский залив, памятник защитникам советского Заполярья и мемориальный комплекс морякам. Узнайте о знаменитых людях, связанных с городом, и насладитесь арктической кухней. Это отличный шанс познакомиться с историей и культурой Мурманска
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Полярные дни и ночи
- 🏔 Знаковые достопримечательности
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽 Арктическая кухня
- 🗣 Интересные рассказы о городе
Что можно увидеть
- Смотровая площадка
- Памятник защитникам советского Заполярья
- Памятник Ждущей
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
- Фрагмент рубки АПЛ «Курск»
- Площадь Пять углов
- Ледокол «Ленин»
Описание экскурсии
Мы встретимся в самом центре города и проедем на комфортабельном внедорожнике по самым знаковым и видовым местам города, среди которых:
- Смотровая площадка с видом на Кольский залив и город
- Памятник защитникам советского Заполярья
- Памятник Ждущей
- Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»
- Фрагмент рубки АПЛ «Курск»
- Площадь Пять углов
- Ледокол «Ленин» (посетить его вы сможете самостоятельно после окончания экскурсионной программы)
Для маленьких путешественников предусмотрена остановка-сюрприз
На протяжении всего пути вас ждут рассказы об известных людях в истории города, почему у нас всё «самое-самое» и другие интересные подробности местного быта. Вы узнаете:
- Этапы становления самого большого в мире морского города-порта за Полярным кругом
- Где в городе самое высокое в мире здание за Полярным кругом, самый северный плавательный бассейн, ледовый Дворец, каток и железная дорога
- Почему именно у нас бегает самый северный в мире троллейбус
- Чьими именами названы улицы Мурманска
Напоследок заглянем в кафе «Юность»: раньше это был ресторан — и вы сможете «постоять на сцене» и ощутить себя известным музыкантом или певцом. Более того — на этой самой сцене в своё время выступал сам Вилли Токарев (тогда ещё Василий). А если захотите познакомиться с арктической кухней, я подскажу, где можно отведать морского ежа и гребешка.
Организационные детали
- Экскурсия проводится в авто-пешеходном формате
- По договорённости возможно проехать за город и прогуляться к видовым сопкам (летом это не сложный треккинг, зимой прогулка на снегоступах; подробности уточняйте в личных сообщениях)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна

Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 299 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Фотографии от путешественников
И
Игорь
17 ноя 2025
Было очень увлекательно. Геннадий с удовольствием отвечал на наши вопросы, и заразил на любовью к Северу. В результате экскурсия длилась не три, а четыре часа.
В
Виктория
15 ноя 2025
Впервые приехали в Мурманск, взяли экскурсию у Геннадия. Нисколько не пожалели! Экскурсия в автомобиле, при этом ко всем досторимечательностям выходили посмотреть и познакомиться поближе. Гид очень интересно все рассказывал, сумел заинтересовать и влюбить в север, отвечал на все вопросы. Также отдельное спасибо за фотографии. Геннадий сам предлагал нас сфотографировать, выбирал интересные ракурсы, после экскурсии скинул видео с нашими фото🥰
Марина
8 ноя 2025
Провела чудесный день в Мурманске на обзорной экскурсии с Геннадием! Мне повезло, экскурсия получилась индивидуальной. Увидела все основные достопримечательности города, передвигались на автомобиле. Геннадий – замечательный экскурсовод, который рассказывает интересно, душевно и без спешки. Если я еще раз окажусь в Мурманске, обязательно обращусь к нему за новыми впечатлениями! Отдельное спасибо за прекрасные фото и полезные рекомендации!
Н
Наталия
2 ноя 2025
Первый день в Мурманске мы решили начать с обзорной экскурсией и не пожалели. Нас было 3 взрослых и ребёнок 9 лет. Экскурсия началась с центра города, и потом мы постепенно
Елена
2 ноя 2025
Экскурсия полностью соответствовала описанию, нашим ожиданиям, и запросу на первое знакомство с городом.
Понравилось совмещение пешеходного и автомобильного формата.
Помимо увлекательного рассказа о городе были фото локации, и полезные туристические рекомендации. Очень рекомендую экскурсию.
Ю
Юлия
29 окт 2025
Очень понравилось, как Геннадий провёл экскурсию, было очень интересно, содержательно, комфортно) Все знаковые места города посетили, также Геннадий поделился рекомендациями, на что ещё обратить внимание, куда сходить) Приятный бонус — фото и видео 😊 Благодарю за экскурсию, уже посоветовала друзьям)
Е
Елена
28 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Спасибо большое гиду!
Ю
Юлия
26 окт 2025
Замечательная экскурсия! Потрясающий и впечатляющий город Мурманск!
Очень хорошо организована экскурсия, интересно, познавательно, максимум информации и достопримечательностей!
Огромное спасибо Геннадию!
О
Ольга
20 окт 2025
Посетила экскурсию "Мурманск — город полярных дней и ночей". Экскурсовод Геннадий, Огромное спасибо за интересную экскурсию,узнала много фактов, увидела все достопримечательности города. Очень понравилось, получила массу положительных эмоций.
О
Ольга
18 окт 2025
Прекрасная экскурсия для ознакомления с городом. Хороший маршрут, все основные достопримечательности и интересные факты. Одназначно рекомендую!
М
Михаил
17 окт 2025
Сегодня были на экскурсии с Геннадием. Мы ниразу не пожалели, что выбрали именно его. Всё рассказывает очень интересно, без шаблонных текстов из Википедии, с интересом, как будто он это всё рассказывает вам первым! Это достойно уважения, это на самом деле тяжело преподносить материал с таким не поддельным азартом. Однозначно рекомендую!!
Ко всему этому в процессе сделает вам хорошие фото)
Н
Наталия
16 окт 2025
Огромнейшее спасибо Геннадию! Были в Мурманске впервые, и остались в полном восторге, он так красиво и подробно рассказал нам историю города начиная с истоков, отвечал на все вопросы, слушали открыв рты! Еще и пофоткал! Очень нам понравилось, 100 процентов порекомендую каждому, кто приехал, взять эту экскурсию!
С
Сидякина
13 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию! Для меня она была индивидуальная, что очень обрадовало. В процессе задавала интересующие вопросы и мы рассматривали многие объекты через объектив тем, которые меня интересуют. В плане
Юлия
13 окт 2025
Идеальная прогулка по Мурманску с Геннадием! Увидеть всё самое значимое и узнать всё самое интересное? Вам сюда!
Нина
10 окт 2025
Все было просто отлично, несмотря на то, что погода не очень благоприятствовала нам.
Всё успели посмотреть, передвигались от одной достопримечательности к другой на автомобиле гида Геннадия.
Очень познавательно, Геннадий прямо заинтересовал меня и мою попутчицу, так, что захотелось опять приехать в этот заполярный край.
Геннадий, спасибо за ваш энтузиазм, и прекрасную экскурсию.
