Мурманск поражает своими полярными днями и ночами. Экскурсия начинается у гостиницы, где вас встретит комфортабельный внедорожник. Путешествие включает посещение знаковых мест, таких как смотровая площадка с видом на Кольский залив, памятник защитникам советского Заполярья и мемориальный комплекс морякам. Узнайте о знаменитых людях, связанных с городом, и насладитесь арктической кухней. Это отличный шанс познакомиться с историей и культурой Мурманска

Мы встретимся в самом центре города и проедем на комфортабельном внедорожнике по самым знаковым и видовым местам города, среди которых:

Смотровая площадка с видом на Кольский залив и город

Памятник защитникам советского Заполярья

Памятник Ждущей

Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время»

Фрагмент рубки АПЛ «Курск»

Площадь Пять углов

Ледокол «Ленин» (посетить его вы сможете самостоятельно после окончания экскурсионной программы)

Для маленьких путешественников предусмотрена остановка-сюрприз

На протяжении всего пути вас ждут рассказы об известных людях в истории города, почему у нас всё «самое-самое» и другие интересные подробности местного быта. Вы узнаете:

Этапы становления самого большого в мире морского города-порта за Полярным кругом

Где в городе самое высокое в мире здание за Полярным кругом, самый северный плавательный бассейн, ледовый Дворец, каток и железная дорога

Почему именно у нас бегает самый северный в мире троллейбус

Чьими именами названы улицы Мурманска

Напоследок заглянем в кафе «Юность»: раньше это был ресторан — и вы сможете «постоять на сцене» и ощутить себя известным музыкантом или певцом. Более того — на этой самой сцене в своё время выступал сам Вилли Токарев (тогда ещё Василий). А если захотите познакомиться с арктической кухней, я подскажу, где можно отведать морского ежа и гребешка.

