Зафрахтованный катер отвезёт нас в открытое море к самым рыбным местам! Используя современные электрические удочки, мы будем ловить вкуснейшую треску, сайду, пикшу, зубатку и камбалу. Бонус: где рыба, там всегда могут появиться и киты…
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание водной прогулки
Если вы впервые на морской рыбалке, я покажу, как пользоваться удочкой, объясню основной принцип лова. А также расскажу о развитии Севера, о главном и самом вкусном ресурсе Баренцева моря, о регионе, его особенностях и о том, за что мы так любим наш край.
Никто и никогда не уходил с рыбалки с пустыми руками! Каждый участник получит контейнер для улова и сможет выловить до 110 кг рыбы на человека (да-да, это не шутка!).
Организационные детали
- В стоимость всё включено, кроме аренды удочек — 3000 ₽/шт.
- Можете взять с собой детей от 12 лет
- Я заберу вас от отеля на автомобиле Opel Astra и после рыбалки отвезу обратно
- Вне зависимости от сезона рекомендую иметь с собой тёплую одежду, шапку и перчатки, а также воду и перекус
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 470 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Антон, я дипломированный учитель истории и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами.Задать вопрос
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
скидка
20%
13 часов
Водная прогулка
Лучший выборТериберка: морское сафари и киты в дикой природе
Откройте для себя тайны Териберки, встречу с китами и уникальные северные пейзажи в уютной групповой экскурсии
Начало: Отель Меридиан, площадь Пять Углов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
120009 600₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
Завтра в 08:00
29 авг в 08:00
от 6 500₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Сегодня в 11:30
29 авг в 11:00
от 7 000₽ за всё до 2 чел.