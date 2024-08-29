Зафрахтованный катер отвезёт нас в открытое море к самым рыбным местам! Используя современные электрические удочки, мы будем ловить вкуснейшую треску, сайду, пикшу, зубатку и камбалу. Бонус: где рыба, там всегда могут появиться и киты…

за 1-4 человека или 13000 ₽ за человека, если вас больше

от 55 000 ₽ за 1-4 человека или 13000 ₽ за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Если вы впервые на морской рыбалке, я покажу, как пользоваться удочкой, объясню основной принцип лова. А также расскажу о развитии Севера, о главном и самом вкусном ресурсе Баренцева моря, о регионе, его особенностях и о том, за что мы так любим наш край.

Никто и никогда не уходил с рыбалки с пустыми руками! Каждый участник получит контейнер для улова и сможет выловить до 110 кг рыбы на человека (да-да, это не шутка!).

Организационные детали