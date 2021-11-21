«Ермак», «Ленин», «Седов», «Туман», «Курск» — названия культовых кораблей наполнятся для вас жизнью и смыслом. Я расскажу о характеристиках и биографии ледоколов, рыболовного, учебного и боевого кораблей, и помогу вам осознать их роли в жизни Севера.
Без порта Мурманска не было бы и самого города. Мы обязательно поговорим о том, как коренные жители осваивали Север и ходили на рыбный промысел, воевали и отправлялись в «кругосветки». Вы узнаете об эволюции кораблей и судов, о морских трагедиях и триумфах. У памятника В. Е. Ляхницкому услышите об «отце-основателе» Мурманского порта. А в финале прогулки посмотрите на акваторию с высоты Зеленого мыса.
Взрослым и детям от 10-12 лет. Экскурсия информативна, содержит много технических подробностей, поэтому не очень подойдет дошкольникам и детям младшего школьного возраста. Зато всем остальным будет очень интересно.