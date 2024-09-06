Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться видами и историей Мурманска в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и с более частыми дождями. В остальные месяцы, несмотря на холод и снег, можно ощутить особую атмосферу Севера, но стоит подготовиться к суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Монумент «Алеша»
Ледокол «Ленин»
Барк «Седов»
Памятник «Ермаку»
Рубка подлодки «Курск»
Описание экскурсии
О кораблях — и не только
«Ермак», «Ленин», «Седов», «Туман», «Курск» — названия культовых кораблей наполнятся для вас жизнью и смыслом. Я расскажу о характеристиках и биографии ледоколов, рыболовного, учебного и боевого кораблей, и помогу вам осознать их роли в жизни Севера.
Мы посмотрим на монумент «Алеша», памятник Защитникам Советского Заполярья. Вы узнаете, почему под ним хранится капсула с морской водой, а проходящие мимо него корабли приспускают флаг и дают гудок.
Подойдем к живой легенде, первому в мире атомному ледоколу «Ленин». Выясним, как выжить во льдах, и разберемся в деталях его внутреннего устройства.
Побываем на пирсе, где более 20 лет встречали и провожали самый большой четырехмачтовый барк «Седов».
Увидим памятник «дедушке» ледокольного флота, «Ермаку». Вас поразит его биография: более 60 лет в строю, множество рекордов и достижений, первые русские шаги в Арктике.
У рубки подлодки «Курск» вспомним о моряках-подводниках, погибших в мирное время, обсудим причины аварии и сложнейшую операцию по подъему судна с глубины.
Покорители Арктики
Без порта Мурманска не было бы и самого города. Мы обязательно поговорим о том, как коренные жители осваивали Север и ходили на рыбный промысел, воевали и отправлялись в «кругосветки». Вы узнаете об эволюции кораблей и судов, о морских трагедиях и триумфах. У памятника В. Е. Ляхницкому услышите об «отце-основателе» Мурманского порта. А в финале прогулки посмотрите на акваторию с высоты Зеленого мыса.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям от 10-12 лет. Экскурсия информативна, содержит много технических подробностей, поэтому не очень подойдет дошкольникам и детям младшего школьного возраста. Зато всем остальным будет очень интересно!
Организационные детали
Мы заберем вас от отеля в черте города и после экскурсии доставим обратно
Экскурсия проводится на автомобиле, но некоторое расстояние нужно будет пройти пешком. Все объекты находятся на улице, поэтому стоит одеться в соответствии с сезоном и погодой.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3600 ₽
Дети до 7 лет
3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1751 туриста
Путешественник со стажем — это про меня:) Каждого человека вдохновляют разные вещи. Меня вдохновляют путешествия) Только побывав в разных уголках нашей красивой планеты, понимаешь, насколько прекрасна и уникальна наша северная читать дальшеуменьшить
природа! Просторы тундры, древние горные массивы Хибин и Ловозер, скалы побережья и жемчужина Кольского полуострова — уникальное Северное Сияние. И всё это ждет вас на экскурсиях нашей команды аттестованных гидов! А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать (с).
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
С большим интересом открыли для себя суровый Мурманск на экскурсии с Алексеем. Алексей заранее связался с нами, согласовал время и место встречи. Без опозданий встретил нас на собственном комфортном автомобиле, который и читать дальшеуменьшить
стал нашим средством передвижения по городу. Благодаря Алексею мы увидели город со всех основных смотровых точек, посетили порт, музей печи, памятник подводной лодке "Курск". К сожалению не смогли посетить легендарный ледокол "Ленин", который встал на ремонт в порту. Глубокое знание истории города и кораблестроения заразили нас любовью к городу моряков. Алексей ответил на все наши вопросы о городе, о рыбалке, о жизни за полярным кругом. Его советами по рыбалке мы потом с радостью воспользовались в Териберке. Приятно открывать для себя новые города с такими профессиональными гидами!
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Ирина
Спасибо огромное Алексею за экскурсию, она изумительная, самая информативная из всех, что я посетила за свой короткий отпуск! Готовясь к поездке в город-порт специально выбрала тематическую экскурсию вместо обычно обзорной. Кажется, Алексей читать дальшеуменьшить
знает про свой город и край все! Слушать его неторопливый рассказ, изложенный интересно, грамотно и остроумно, одно удовольствие) Это экскурсия с кучей познавательной информации, а не просто рассказы из жизни мурманчанина. Серьезный подход к проведению экскурсии (пунктуальность, внимательность к мелочам и просьбам туристов, очень аккуратное вождение) сочетается с дружелюбной атмосферой) В нашей группе был ребенок, Алексей не забывал уделять ему внимание, более простым языком, с примерами давал некоторые технические подробности и на все наши вопросы подробно отвечал. Экскурсия обязательно понравится тем, кто любит узнавать что-то новое и уходить с чувством, как будто за несколько часов прочел кучу книг! Спасибо вам большое, Алексей!
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Р
Роман
Восхитительная экскурсия, позволяющая как узнать для себя что-то новое, так и насладиться видами Мурманска. Алексей - прекрасный гид, обладающий глубокими и разносторонними знаниями. Экскурсия весьма познавательна и будет интересна даже тем, кто раньше не интересовался историей флота.
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Елена
Алексей - хороший рассказчик, предлагающий взгляд на Мурманск с нестандартной точки зрения в прямом и переносном смысле и аккуратный водитель. Удобный и чистый автомобиль. Спасибо Алексею за рассказ о Мурманске с позиции неравнодушного жителя!
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О
Ольга
Спасибо большое Алексею за интересную и познавательную экскурсию. Были с детьми 9 и 10 лет. Мальчикам очень понравилось, Алексей смог подобрать слова и факты для лучшего восприятия детьми информации. Ещё раз большое спасибо. Рекомендую.
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Дарья
Экскурсия качественная, затрагивает большинство мест стандартной обзорной экскурсии. Экскурсовод подготовлен хорошо, с фотографиями об’ектов о которых рассказывает, знает фактический материал. Одно «но», экскурсия попадает в разряд «необычных» с упором на читать дальшеуменьшить
порт и мы ее бронировали как дополнительную к обычной обзорной экскурсии. В результате получили просто вторую обзорную экскурсию с дополнительным рассказом о некоторых короблях, которые как то связаны с Мурманским портом. Когда сказали Алексею, что уже были на обзорной, ответ был, что таков маршрут. Хотели после экскурсии попасть на ледокол Ленин, Алексей нас довез до порта, даже сориентировал где стоять в очереди, но потом оказалось что в этот день недели на Ленине выходной
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