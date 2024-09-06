Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет насладиться видами и историей Мурманска в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее и с более частыми дождями. В остальные месяцы, несмотря на холод и снег, можно ощутить особую атмосферу Севера, но стоит подготовиться к суровым погодным условиям.

На этой экскурсии вас ждут встречи с легендарными кораблями, такими как ледокол "Ленин" и барк "Седов". Вы узнаете о значении этих судов для истории Севера и их роли в арктических экспедициях. Посещение памятников, таких как монумент "Алеша" и рубка подлодки "Курск", позволит глубже понять историю региона. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в мир морских приключений и открытий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

О кораблях — и не только

«Ермак», «Ленин», «Седов», «Туман», «Курск» — названия культовых кораблей наполнятся для вас жизнью и смыслом. Я расскажу о характеристиках и биографии ледоколов, рыболовного, учебного и боевого кораблей, и помогу вам осознать их роли в жизни Севера.

Мы посмотрим на монумент «Алеша», памятник Защитникам Советского Заполярья. Вы узнаете, почему под ним хранится капсула с морской водой, а проходящие мимо него корабли приспускают флаг и дают гудок.

Подойдем к живой легенде, первому в мире атомному ледоколу «Ленин». Выясним, как выжить во льдах, и разберемся в деталях его внутреннего устройства.

Побываем на пирсе, где более 20 лет встречали и провожали самый большой четырехмачтовый барк «Седов».

Увидим памятник «дедушке» ледокольного флота, «Ермаку». Вас поразит его биография: более 60 лет в строю, множество рекордов и достижений, первые русские шаги в Арктике.

У рубки подлодки «Курск» вспомним о моряках-подводниках, погибших в мирное время, обсудим причины аварии и сложнейшую операцию по подъему судна с глубины.

Покорители Арктики

Без порта Мурманска не было бы и самого города. Мы обязательно поговорим о том, как коренные жители осваивали Север и ходили на рыбный промысел, воевали и отправлялись в «кругосветки». Вы узнаете об эволюции кораблей и судов, о морских трагедиях и триумфах. У памятника В. Е. Ляхницкому услышите об «отце-основателе» Мурманского порта. А в финале прогулки посмотрите на акваторию с высоты Зеленого мыса.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10-12 лет. Экскурсия информативна, содержит много технических подробностей, поэтому не очень подойдет дошкольникам и детям младшего школьного возраста. Зато всем остальным будет очень интересно!

Организационные детали