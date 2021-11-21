«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска

Погрузиться в морские хроники города и познакомиться с главными «обитателями» мурманского порта

Главные герои этой экскурсии разных «национальностей»: англичанин, поляк, немец, русские — и каждый из них вписал своё имя в историю Русского Севера.

Корабли морского порта, от парусника «Седов» до ледокола «Ленин», десятилетиями хранят истории о триумфах, открытиях, путешествиях и трагедиях.

И через эти истории вам откроется характер самого Мурманска.
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
«Порт приписки — Север»: легендарные корабли Мурманска
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

О кораблях — и не только

«Ермак», «Ленин», «Седов», «Туман», «Курск» — названия культовых кораблей наполнятся для вас жизнью и смыслом. Я расскажу о характеристиках и биографии ледоколов, рыболовного, учебного и боевого кораблей, и помогу вам осознать их роли в жизни Севера.

  • Мы посмотрим на монумент «Алеша», памятник Защитникам Советского Заполярья. Вы узнаете, почему под ним хранится капсула с морской водой, а проходящие мимо него корабли приспускают флаг и дают гудок.
  • Подойдем к живой легенде, первому в мире атомному ледоколу «Ленин». Выясним, как выжить во льдах, и разберемся в деталях его внутреннего устройства.
  • Побываем на пирсе, где более 20 лет встречали и провожали самый большой четырехмачтовый барк «Седов».
  • Увидим памятник «дедушке» ледокольного флота, «Ермаку». Вас поразит его биография: более 60 лет в строю, множество рекордов и достижений, первые русские шаги в Арктике.
  • У рубки подлодки «Курск» вспомним о моряках-подводниках, погибших в мирное время, обсудим причины аварии и сложнейшую операцию по подъему судна с глубины.

Покорители Арктики

Без порта Мурманска не было бы и самого города. Мы обязательно поговорим о том, как коренные жители осваивали Север и ходили на рыбный промысел, воевали и отправлялись в «кругосветки». Вы узнаете об эволюции кораблей и судов, о морских трагедиях и триумфах. У памятника В. Е. Ляхницкому услышите об «отце-основателе» Мурманского порта. А в финале прогулки посмотрите на акваторию с высоты Зеленого мыса.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10-12 лет. Экскурсия информативна, содержит много технических подробностей, поэтому не очень подойдет дошкольникам и детям младшего школьного возраста. Зато всем остальным будет очень интересно.

Организационные детали

  • Мы заберем вас от отеля в черте города и после экскурсии доставим обратно
  • Экскурсия проводится на автомобиле, но некоторое расстояние нужно будет пройти пешком. Все объекты находятся на улице, поэтому стоит одеться в соответствии с сезоном и погодой.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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