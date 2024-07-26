В Власова Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей читать дальше тюленя. Сергей нам все рассказал, об историии и природе края, показал самые красивые и интересные места - познавательно, легко и с юмором! Был к нам внимателен и терпелив. Особенно хочу отметмть аккуратность при вождении, дорога местами сложная. Все продумано до мелочей и рассчитано до минуты! Большое спасибо! Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели

В Вадим Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей читать дальше согласовали время выезда. Благодарю за профессионализм и отзывчивость водителя-экскурсовода Сергея. Увидел своими глазами, а главное искупался в Баренуевом море! Очень познавательная и интересная экскурсия. Обязательно советую её посетить. Также благодарю сотрудника компании Вячеслава за оперативную организацию экскурсии. Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,

А Андрей Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.

В Валентина Териберка: арктическая сказка на краю земли Посмотрели всё по программе. Отличная работа сопровождающего Алексея, аккуратное вождение, заботливое отношение к туристам, хорошее знание всех деталей маршрута. Часть дороги до Териберки ремонтируется. Плюс жаркая погода. Потребуется немного терпения. Очень хорошая организация экскурсии. Спасибо всем, особенно Алексею!

Г Галина Териберка: арктическая сказка на краю земли Экскурсионная программа соответствует заявленной на сайте. Несколько утомительна дорога, и по длительности больше заняло по времени, чем заявлено. Благодаря гиду узнали и увидели много нового.

К Куманева Териберка: арктическая сказка на краю земли Побывали на самом краю земли,, Какая же необыкновенно красивая природа севера!!! Огромная благодарность гиду Алесандру за внимательное,заботливое отношение,очень интересный,познавательный рассказ Экскурсия грамотно спланирована и организована Спасибо!

К Кристина Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей