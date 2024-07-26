11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 08:00
6 авг в 07:30
10 200₽ за человека
скидка
10%
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 50004 500₽ за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВласова26 июля 2024Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
- ВВадим26 июля 2024Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
- ААндрей26 июля 2024Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.
- ВВалентина25 июля 2024Посмотрели всё по программе. Отличная работа сопровождающего Алексея, аккуратное вождение, заботливое отношение к туристам, хорошее знание всех деталей маршрута. Часть дороги до Териберки ремонтируется. Плюс жаркая погода. Потребуется немного терпения. Очень хорошая организация экскурсии. Спасибо всем, особенно Алексею!
- ГГалина25 июля 2024Экскурсионная программа соответствует заявленной на сайте. Несколько утомительна дорога, и по длительности больше заняло по времени, чем заявлено. Благодаря гиду узнали и увидели много нового.
- ККуманева24 июля 2024Побывали на самом краю земли,, Какая же необыкновенно красивая природа севера!!! Огромная благодарность гиду Алесандру за внимательное,заботливое отношение,очень интересный,познавательный рассказ Экскурсия грамотно спланирована и организована Спасибо!
- ККристина23 февраля 2024Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
- ТТамара19 февраля 2024Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 10 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Однодневные», 1339 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь