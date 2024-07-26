Однодневные – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Мурманске, цены от 4 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
348 отзывов
11 часов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей - уникальная фото-экскурсия
Готовы к приключению за полярным кругом? Вас ждут встречи с китами, косатками и захватывающие пейзажи Баренцева моря
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно, время старта: 8:30-9:00.
Завтра в 08:00
6 авг в 07:30
10 200 за человека
Териберка: арктическая сказка на краю земли
На машине
На автобусе
скидка
10%
967 отзывов
10 часов
Групповая
Териберка: арктическая сказка на краю земли - групповая экскурсия
Присоединяйтесь к нам в путешествие по суровой красоте Териберки, где природа и история сливаются в одно
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 50004 500 за человека
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
На машине
24 отзыва
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Власова
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Отличная программа и супер-гид Сергей! Нам очень повезло, была прекрасная погода, мы все успели посмотреть, китов не встретили, но видели
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    тюленя. Сергей нам все рассказал, об историии и природе края, показал самые красивые и интересные места - познавательно, легко и с юмором! Был к нам внимателен и терпелив. Особенно хочу отметмть аккуратность при вождении, дорога местами сложная. Все продумано до мелочей и рассчитано до минуты! Большое спасибо!

  • В
    Вадим
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Добрый день. Очень понравилась дневная экскурсия в Териберку начиная с самой организации. Все прошло без запинки. Со мной заранее связались,
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    согласовали время выезда. Благодарю за профессионализм и отзывчивость водителя-экскурсовода Сергея. Увидел своими глазами, а главное искупался в Баренуевом море! Очень познавательная и интересная экскурсия. Обязательно советую её посетить. Также благодарю сотрудника компании Вячеслава за оперативную организацию экскурсии.

  • А
    Андрей
    26 июля 2024
    Суровый Север: киты, Териберка и кладбище кораблей
    Хорошая машина, грамотный гид Виталий, очень красивая прогулка на море, китов увидели!!! Прогулка до водопада была очень активная, с захыатывающими видами! В целом это очень живописная и запоминающаяся экскурсия.
  • В
    Валентина
    25 июля 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Посмотрели всё по программе. Отличная работа сопровождающего Алексея, аккуратное вождение, заботливое отношение к туристам, хорошее знание всех деталей маршрута. Часть дороги до Териберки ремонтируется. Плюс жаркая погода. Потребуется немного терпения. Очень хорошая организация экскурсии. Спасибо всем, особенно Алексею!
  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Экскурсионная программа соответствует заявленной на сайте. Несколько утомительна дорога, и по длительности больше заняло по времени, чем заявлено. Благодаря гиду узнали и увидели много нового.
  • К
    Куманева
    24 июля 2024
    Териберка: арктическая сказка на краю земли
    Побывали на самом краю земли,, Какая же необыкновенно красивая природа севера!!! Огромная благодарность гиду Алесандру за внимательное,заботливое отношение,очень интересный,познавательный рассказ Экскурсия грамотно спланирована и организована Спасибо!
  • К
    Кристина
    23 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и с комфортом. Посетили много достопримечательностей
    Гид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично иГид Вячеслав - отличный гид! Много интересной информации и хорошее чувство юмора👍. Поездка прошла отлично и
  • Т
    Тамара
    19 февраля 2024
    Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
    Не попали в Териберку из-за погоды и решили искать поездку в Хибины. Рада, что мы попали именно к Вячеславу, аккуратный
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    водитель, вежливый и интересный человек. Рассказал несколько интересных фактов, которые раньше не знали. На локациях вы можете сами выбирать, идти или нет. Мы не пошли только в волшебный лес, потому что ровно напротив показывали невероятной красоты закат. Выехали из Мурманска в 9 утра, вернулись около 20:00. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Гора Аллуайв
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
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