Териберка: вдоль побережья Баренцева моря

Уникальная возможность увидеть Батарейский водопад, пляж с камнями и кладбище кораблей. Присоединяйтесь к путешествию по северным просторам
Групповая экскурсия в Териберку предлагает уникальную возможность увидеть самые удивительные места этого региона.

Батарейский водопад, пляж с круглыми валунами и кладбище кораблей создают атмосферу настоящего северного приключения.

Участники смогут насладиться видами Баренцева моря, узнать о местной флоре и фауне, а также поучаствовать в блиц-опросе с призами. Путешествие проходит на комфортном транспорте, а в зимний период возможен трансфер на снегоходе
5
41 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Уникальные природные виды
  • 🚢 Кладбище кораблей
  • 🏞️ Батарейский водопад
  • 🌍 Интересные факты о регионе
  • 🎁 Призы за участие
    • Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
    Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
    Териберка: вдоль побережья Баренцева моря
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Батарейский водопад
  • Пляж с круглыми камнями
  • Кладбище заброшенных кораблей

    • Описание экскурсии

    • Вы полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
    • Побываете в бухте, берег которой усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца
    • Увидите скелеты кораблей — зрелище, достойное кино
    • Прокатитесь на огромных качелях на берегу
    • Узнаете о флоре и фауне нашего северного края, а также его историю
    • И если посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп
    • А в конце пройдёте блиц-опрос по услышанному и поборетесь за приз!

    Организационные детали

    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
    • Трансфер — на комфортабельном минивэне или легковом авто в зависимости от размера группы
    • Время выезда может незначительно корректироваться
    • Расстояние до Териберки 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать

    Дополнительные расходы:

    • посещение природного парка «Териберка» — 360 ₽ за чел.
    • обед в ресторане (по желанию)
    • в зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за чел.

    Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе.

    в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет3 870 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Пяти Углов
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 41 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Фотографии от путешественников

    Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Мая)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Ксения)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Вера)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Максим)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Максим)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Максим)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Максим)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Елена)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Елена)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Елена)Териберка: вдоль побережья Баренцева моря (Дарья)
    М
    30 окт 2024
    Спасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качество для гида. Было ощущение, что весь путь проходит в сопровождении хорошей и очень познавательной
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    аудиокниги.
    Небольшой группой насладились бескрайними видами Териберки, позавтракали морскими деликатесами, безумно вкусно и плотно отобедали в ресторане «Рундук».
    Природа Териберки восхитительна и мы рады, что нашим гидом был именно Сергей.
    Отдельно отмечу, что музыкальное сопровождение в машине также прекрасно и ненавязчиво, так что вся дорога далась в радость.

    Спасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качествоСпасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качество
    Г
    30 окт 2024
    В первый раз от экскурсии получили столько положительных эмоций, что даже отзыв захотелось написать. Мы ездили с подругой и двумя детьми подростками. Даже дети остались в восторге. Мы хотим вернуться
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    еще раз летом и определённо хотелось бы заказать тур именно у этих организаторов. Гид Евгений грамотно построил маршрут и подстроился конкретно под наши пожелания. Пять звезд из пяти- это заслуженная оценка для вашей компании. Спасибо. Всем советуем.

    К
    30 окт 2024
    Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!
    Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!
    М
    29 окт 2024
    Все было просто чудесно!
    Вера
    29 окт 2024
    В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.

    Когда мы приехали в Териберку, нас встретили величественные Хибины и бескрайние
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    просторы моря. В груди не хватало воздуха от восторга, слезки наворачивались на глазах.

    Мы прогулялись по берегу моря и насладились свежим воздухом. Здесь можно увидеть красивые скалы, пляж драконов, эстетик дома и просто невероятный выход в Ледовитый океан

    Также мы посетили и старую Териберку — это место, где снимали фильм "Левиафан". Мы узнали много интересного о съемках и о жизни местных людей. Гид рассказал нам о традициях и культуре этого региона.

    Не обошлось и без знакомства с местной кухней. Мы попробовали икру морского ежам и гребешки. Это было очень вкусно!

    Экскурсия в Териберку оставила у нас яркие впечатления. Мы увидели удивительные места и узнали много нового о жизни на севере России. Это путешествие точно запомнится надолго!

    P.s. В фотках не уместились ВСЕ МЕСТА.

    В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.
    М
    29 окт 2024
    Отличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. Нигде не спешили, сделали много фотографий, вдоволь нагулялись.
    Отличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. НигдеОтличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. НигдеОтличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. НигдеОтличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. Нигде
    Л
    22 окт 2024
    Была на экскурсии с гидом Сергеем. От поездки остались только приятные впечатления: отличная организация и планирование, все четко и понятно) очень много ходили, лазали в самом парке, гид не торопил, в трудных местах помогал.
    Е
    21 окт 2024
    Благодарим нашего гида Алексея! Замечательный день!
    Интересный рассказ о жизни людей в прошлом и настоящем, истории края раскрывает душу этого края!
    Внимательный к нашим пожеланиям и заботливый о нашей безопасности.
    Как будто побывали в гостях у доброго друга!
    Первозданная красота и мощь этой земли оставляют много впечатлений. Один день, а эмоций на долгое время!
    Благодарим нашего гида Алексея! Замечательный день!Благодарим нашего гида Алексея! Замечательный день!Благодарим нашего гида Алексея! Замечательный день!
    Д
    20 окт 2024
    Это был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное для меня, никуда не торопил. Увидеть Териберку надо то,но хоть раз в жизни. Спасибо Трипстер, что я поехала сами. За один день все красоты Баренцева побережья🤩😛😇
    Это был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное дляЭто был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное для
    Марина
    20 окт 2024
    Посетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная и приятная, вкусная еда в кафе… а особенно понравился гид Виктор! Заранее прислал всю информацию
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    необходимую для путешествия, что взять, где нужно заполнить разрешение для входа в парк И так далее. Очень интересно рассказывал историю, научные факты и просто общую информацию о Мурманске, Кольском полуострове и вообще как ходячая энциклопедия) был пунктуален, очень дружелюбен и вежлив, что не могло не подкупить ☺️
    Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым, кто соберется туда поехать брать тур у вас. Спасибо большое 🙏🏼

    Посетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная иПосетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная иПосетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная иПосетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная иПосетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная иПосетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная и
    А
    20 окт 2024
    Хотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширные знания и видно, что он искренне любит и гордится своим родным краем. Также он подстроил экскурсию индивидуально под нас и показал места, которых не было в путеводителе. Спасибо ♥️
    Хотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширныеХотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширные
    Анна
    11 окт 2024
    10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного рассказа нашего гида. Очень рекомендую.
    10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного
    М
    11 окт 2024
    Экскурсия огонь. Очень красивое и завораживающие зрелище. Правда ветер был такой, что чуть не сдуло.
    Валерия
    10 окт 2024
    Возвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русского севера! Каждый момент запечатлели на видео, сделали ролик по пути в отель, так жаль,
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    что в Трипстер нет возможности загрузить видео! Делимся фото, но передать фантастическую красоту на них невозможно, это нужно видеть вживую.
    Об экскурсии: организация великолепная, организатор забирает гостей прямо из дома, в заранее оговорённое время. Ребята строго контролируют ситуацию на дорогах, возможен перенос времени с пределах 1-2 часов. В уведомлениях в WhatsApp четко описано, что нужно взять и к чему быть готовым. Например, в нашу дату отменился выход в море, ветер около 20м/с. Быстро скорректировали маршрут, альтернатива понравилась и взрослым, и детям. Заехали в местную пивоварню и в старую Териберку, посмотрели оленей на ферме (привезите им яблоки и овощи, если сможете), погуляли по пляжу. Несомненно, жаль, что не было ни одной лодки в море, не увидели китов и морских обитателей, но и это не испортило впечатления. Будет повод вернуться летом! Кстати, погода здесь летом 25-30 градусов, такая же, как в Мурманске, озёра прозрачные, воду можно пить прямо из водоема. В целом, отличная программа и хорошие организаторы, рекомендуем! И сами скоро вернёмся!

    Возвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русскогоВозвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русского
    M
    10 окт 2024
    遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况
    捷里要比我之前预想的要美很多，尽管徒步途中一直断断续续的下雨，但是看到的东西的确美不胜收
    遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况

    Входит в следующие категории Мурманска

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