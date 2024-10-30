Групповая экскурсия в Териберку предлагает уникальную возможность увидеть самые удивительные места этого региона.
Батарейский водопад, пляж с круглыми валунами и кладбище кораблей создают атмосферу настоящего северного приключения.
Участники смогут насладиться видами Баренцева моря, узнать о местной флоре и фауне, а также поучаствовать в блиц-опросе с призами. Путешествие проходит на комфортном транспорте, а в зимний период возможен трансфер на снегоходе
Батарейский водопад, пляж с круглыми валунами и кладбище кораблей создают атмосферу настоящего северного приключения.
Участники смогут насладиться видами Баренцева моря, узнать о местной флоре и фауне, а также поучаствовать в блиц-опросе с призами. Путешествие проходит на комфортном транспорте, а в зимний период возможен трансфер на снегоходе
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь водопадом, срывающимся с сопки и впадающим в волны Баренцева моря
- Побываете в бухте, берег которой усеян валунами, круглыми, как гигантские яйца
- Увидите скелеты кораблей — зрелище, достойное кино
- Прокатитесь на огромных качелях на берегу
- Узнаете о флоре и фауне нашего северного края, а также его историю
- И если посчастливится, то, прогуливаясь вдоль побережья, заприметите морских обитателей — китов, дельфинов, тюленей, нерп
- А в конце пройдёте блиц-опрос по услышанному и поборетесь за приз!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер — на комфортабельном минивэне или легковом авто в зависимости от размера группы
- Время выезда может незначительно корректироваться
- Расстояние до Териберки 130 км. Дорога в одну сторону займёт около 2,5 часов. Будьте готовы к тому, что на маршруте есть участок бездорожья, где не очень комфортно ехать
Дополнительные расходы:
- посещение природного парка «Териберка» — 360 ₽ за чел.
- обед в ресторане (по желанию)
- в зимнее время трансфер на снегоходе до водопада — 1000 ₽ за чел.
Обратите внимание: в праздничные и предпраздничные дни размер группы может быть увеличен (до 18 человек максимум). В таком случае экскурсия проходит на микроавтобусе.
в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 08:00, в четверг и пятницу в 08:30, в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 230 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 41 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
М
Мая
30 окт 2024
Спасибо за такую приятную и насыщенную экскурсию. Голос Сергея как мед для ушей – прекрасное качество для гида. Было ощущение, что весь путь проходит в сопровождении хорошей и очень познавательной
Г
Гапличник
30 окт 2024
В первый раз от экскурсии получили столько положительных эмоций, что даже отзыв захотелось написать. Мы ездили с подругой и двумя детьми подростками. Даже дети остались в восторге. Мы хотим вернуться
К
Ксения
30 окт 2024
Спасибо Сергею! Интересный экскурсовод с приятным голосом. Впечатлили виды и природа Териберки, точно захочу вернуться. Рекомендую!
М
Мария
29 окт 2024
Все было просто чудесно!
Вера
29 окт 2024
В Териберку мы поехали с гидом Сергеем. Просто космос. Открытый, позитивный, много знает. Вам повезет если вы поедите с ним.
Когда мы приехали в Териберку, нас встретили величественные Хибины и бескрайние
Когда мы приехали в Териберку, нас встретили величественные Хибины и бескрайние
М
Максим
29 окт 2024
Отличная экскурсия! Гид Сергей Ч. довез комфортно и быстро до Териберки, показал все основные достопримечательности. Нигде не спешили, сделали много фотографий, вдоволь нагулялись.
Л
Любовь
22 окт 2024
Была на экскурсии с гидом Сергеем. От поездки остались только приятные впечатления: отличная организация и планирование, все четко и понятно) очень много ходили, лазали в самом парке, гид не торопил, в трудных местах помогал.
Е
Елена
21 окт 2024
Благодарим нашего гида Алексея! Замечательный день!
Интересный рассказ о жизни людей в прошлом и настоящем, истории края раскрывает душу этого края!
Внимательный к нашим пожеланиям и заботливый о нашей безопасности.
Как будто побывали в гостях у доброго друга!
Первозданная красота и мощь этой земли оставляют много впечатлений. Один день, а эмоций на долгое время!
Интересный рассказ о жизни людей в прошлом и настоящем, истории края раскрывает душу этого края!
Внимательный к нашим пожеланиям и заботливый о нашей безопасности.
Как будто побывали в гостях у доброго друга!
Первозданная красота и мощь этой земли оставляют много впечатлений. Один день, а эмоций на долгое время!
Д
Дарья
20 окт 2024
Это был лучший день в Мурманске! Гид Виктор так здорово всё показал, посоветовал и главное для меня, никуда не торопил. Увидеть Териберку надо то,но хоть раз в жизни. Спасибо Трипстер, что я поехала сами. За один день все красоты Баренцева побережья🤩😛😇
Марина
20 окт 2024
Посетила сегодня экскурсию в Териберку. Это было потрясающе 😻 природа прекрасна, погода сегодня была солнечная и приятная, вкусная еда в кафе… а особенно понравился гид Виктор! Заранее прислал всю информацию
А
Анастасия
20 окт 2024
Хотелось выразить Алексею огромную благодарность за экскурсию в Териберку. Все очень понравилось! У Алексея довольно обширные знания и видно, что он искренне любит и гордится своим родным краем. Также он подстроил экскурсию индивидуально под нас и показал места, которых не было в путеводителе. Спасибо ♥️
Анна
11 окт 2024
10.10.24 эту поездку мы точно не забудем. Просто эмоции переполняют от увиденного и очень грамотного, интересного рассказа нашего гида. Очень рекомендую.
М
Михаил
11 окт 2024
Экскурсия огонь. Очень красивое и завораживающие зрелище. Правда ветер был такой, что чуть не сдуло.
Валерия
10 окт 2024
Возвращаемся прямо сейчас из нашего путешествия! Териберка - это не край земли, это настоящее сердце русского севера! Каждый момент запечатлели на видео, сделали ролик по пути в отель, так жаль,
M
Moses
10 окт 2024
遇到封路的情况沟通也很及时，早上出发也看到了很好看的风景，导游大哥也会专门翻译提醒每个点的情况
捷里要比我之前预想的要美很多，尽管徒步途中一直断断续续的下雨，但是看到的东西的确美不胜收
捷里要比我之前预想的要美很多，尽管徒步途中一直断断续续的下雨，但是看到的东西的确美不胜收
Входит в следующие категории Мурманска
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