2 день

Териберка

Завтракаем, выселяемся с вещами.

Около 9:00 выезжаем в Териберку – самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете)

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).

По приезду все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Обед в Териберке – самостоятельно.

Можем заказать вам столик в ресторанах: GREBESHKI, Моле, Териберский берег.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю!

Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).

Возвращаемся в Мурманск.

Заселяемся в отель Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, парк-отель Экспедиция, АйТерра, Хвоя). Или же можно остаться на вторую ночь в купольном отеле (доплата будет около 9 тыс. /чел. при двухместном размещении).

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.