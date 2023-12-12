Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге

Групповой тур в Мурманске

Экскурсионный тур «Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге» на 3 дня

Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Отдохнем душой и телом в купольном отеле
Отдохнем душой и телом в купольном отеле
Нас ждут невероятные природные пейзажи и, возможно, северное сияние!
Побываем на краю земли
Побываем на краю земли
Проникнемся суровыми ландшафтами и самобытностью Териберки
Активности на ваш выбор
Активности на ваш выбор
При желании вы сможете отправиться в морскую прогулку, покататься на 10-метровых качелях, понежиться в банном чане под открытым небом

Описание

В этом туре мы насладимся суровой, но невероятно красивой природой Кольского полуострова. Вдохнём бриз с Баренцева моря, а при желании и познакомимся с арктической кухней – мы можем забронировать для вас столики в лучших ресторанах Мурманска и Териберки.

А ещё остановимся в уютном купольном доме, где прямо из окна открываются пейзажи, ради которых эти места хочется посещать.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение в купольный отель

Встречаемся в аэропорту в любое время, но рекомендуем дневные рейсы.

Сразу же отправимся в новый купольный отель уровня 4* – «Резиденция Северное Сияние», расположенный в 19 км. от Мурманска.

Со склона высотой 20 м, где располагается купольный отель, открывается прекрасный вид на реку Тулома.

Внимание: заселение в глемпинг – с 16:00!

Вы заселитесь в комфортабельный купольный дом, площадью 54 кв. м.
Вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi.
Вечер будет в вашем распоряжении: за доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом, приятно провести время в кафе с панорамными окнами или заняться активностями - покататься на 10-ти метровых качелях или ватрушках.

В сезон северного сияния (сентябрь - середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами - вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля!

Встреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отельВстреча, заселение в купольный отель
2 день

Териберка

Завтракаем, выселяемся с вещами.

Около 9:00 выезжаем в Териберку – самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете)

По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).

По приезду все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.

Обед в Териберке – самостоятельно.

Можем заказать вам столик в ресторанах: GREBESHKI, Моле, Териберский берег.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю!

Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).

Возвращаемся в Мурманск.

Заселяемся в отель Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, парк-отель Экспедиция, АйТерра, Хвоя). Или же можно остаться на вторую ночь в купольном отеле (доплата будет около 9 тыс. /чел. при двухместном размещении).

В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.

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3 день

Экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.

Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.

Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс», осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией).

Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота (рекомендуем!), который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.

Пример сет-меню: Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося.

Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка. Хлебная корзина 2 горячих булочки. Стоимость - 5800 руб. /чел.

Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00).

Экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропортЭкскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт

Проживание

Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»

Это комфортабельные жилищные модули с полноценным отельным обслуживанием. Они органично вписаны в природные ландшафты Туломского заповедника. В купольном отеле гости живут в лёгких футуристических сферах на природе.

Каждый домик оборудован: собственной душевой, сауной, ванной с видом на северное сияние, уборной комнатой, все обставлено необходимой мебелью.

Один дом рассчитан на 4 человека. Также гость может заказать еду из ресторана в свой номер-купол.

Бутик-Отель Ренессанс 4*

Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади “Пять Углов”. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.

Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.

Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.

Rooms & Breakfast 3* (с коррекцией цены)

Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.

ИЛИ

Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.

По утрам сервируется континентальный завтрак.

ИЛИ

Iterra Hotel (с коррекцией цены)

Современный отель на 25 номеров.

В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.

Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.

ИЛИ

Отель Азимут 4* (с доплатой)

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.

Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

ИЛИ

Конгресс-отель Меридиан 4* (с доплатой)

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.

Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

ИЛИ

Отель Хвоя (с коррекцией цены)

Отель Хвоя расположен в центре города Мурманск.

Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.

На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»

1 ночь

Это комфортабельные жилищные модули с полноценным отельным обслуживанием. Они органично вписаны в природные ландшафты Туломского заповедника. В купольном отеле гости живут в лёгких футуристических сферах на природе.

Каждый домик оборудован: собственной душевой, сауной, ванной с видом на северное сияние, уборной комнатой, все обставлено необходимой мебелью.

Один дом рассчитан на 4 человека. Также гость может заказать еду из ресторана в свой номер-купол.

Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»

Бутик-Отель «Ренессанс» 4

1 ночь

Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади «Пять Углов». Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.

Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.

Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.

Бутик-Отель «Ренессанс» 4Бутик-Отель «Ренессанс» 4

Мини-отель «Rooms & amp; Breakfast» 3* (с корректировкой цены)

1 ночь

Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.

Мини-отель «Rooms & amp; Breakfast» 3* (с корректировкой цены)Мини-отель «Rooms & amp; Breakfast» 3* (с корректировкой цены)

Отель «Iterra Hotel» (с коррекцией цены)

1 ночь

Современный отель на 25 номеров.

В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.

Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.

Отель «Iterra Hotel» (с коррекцией цены)Отель «Iterra Hotel» (с коррекцией цены)

Отель «Азимут» 4* (с доплатой)

1 ночь

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.

Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Азимут» 4* (с доплатой)Отель «Азимут» 4* (с доплатой)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Проживание в купольном отеле Резиденция Северное Сияние + в отеле Ренессанс Бутик в Мурманске (возможны другие отели с коррекцией цены)
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
  • Питание — завтраки
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Мурманска и обратно
  • Страховка.
  • Баня или чан под открытым небом — стоимость уточняйте при бронировании
  • Одноместное размещение — стоимость по запросу, от 8000 руб.
  • Доплата за вторую ночь в купольном глэмпинге (при желании остаться в нём) — около 9000 руб. /чел. при двухместном размещении
  • Билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
  • Морская прогулка по Баренцеву морю — стоимость около 6000 руб. /чел. (уточняйте цену на конкретную дату)
  • Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид поможет)
  • Бронь столика в ресторане Царская Охота — около 4800 руб. /чел.
  • Погоня за северным сиянием — 5500 руб. /чел. за выезд
Место начала и завершения?
Мурманск
Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?

Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников.

Мы оставляем за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена!

Мы можем провести данный тур и в другие даты – запрашивайте!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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