Экскурсионный тур «Мурманск и Териберка с проживанием в премиум-глэмпинге» на 3 дня
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Что вас ожидает:
Описание
В этом туре мы насладимся суровой, но невероятно красивой природой Кольского полуострова. Вдохнём бриз с Баренцева моря, а при желании и познакомимся с арктической кухней – мы можем забронировать для вас столики в лучших ресторанах Мурманска и Териберки.
А ещё остановимся в уютном купольном доме, где прямо из окна открываются пейзажи, ради которых эти места хочется посещать.
Программа тура по дням
Встреча, заселение в купольный отель
Встречаемся в аэропорту в любое время, но рекомендуем дневные рейсы.
Сразу же отправимся в новый купольный отель уровня 4* – «Резиденция Северное Сияние», расположенный в 19 км. от Мурманска.
Со склона высотой 20 м, где располагается купольный отель, открывается прекрасный вид на реку Тулома.
Внимание: заселение в глемпинг – с 16:00!
В сезон северного сияния (сентябрь - середина апреля): если погода будет благосклонна, а удача будет с нами - вы увидите северное сияние прям с территории купольного отеля!
Териберка
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Около 9:00 выезжаем в Териберку – самое доступное место на российском побережье Баренцева моря, место съемок фильма Андрея Звягинцева “Левиафан” (это вы, впрочем, и сами знаете)
По дороге вас будет ждать путевая экскурсия и фото-стопы (тут вы удивитесь, как же быстро меняется пейзаж).
По приезду все вместе посетим песчаный пляж, кладбища кораблей, каменный пляж, водопад. Никуда не спешим.
Обед в Териберке – самостоятельно.
Можем заказать вам столик в ресторанах: GREBESHKI, Моле, Териберский берег.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю!
Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – ок. 6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату, бронь строго заранее).
Возвращаемся в Мурманск.
Заселяемся в отель Ренессанс Бутик (с доплатой: Азимут / Меридиан, а также с коррекцией цены возможно размещение в отеле Rooms & Breakfast, парк-отель Экспедиция, АйТерра, Хвоя). Или же можно остаться на вторую ночь в купольном отеле (доплата будет около 9 тыс. /чел. при двухместном размещении).
В случае, если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах и санях, кататься на собачьих упряжках и т. п. По погоде – гоняемся за северным сиянием, за доп. плату.
Экскурсия по Мурманску, трансфер в аэропорт
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Знакомимся с основными достопримечательностями столицы Арктики.
Экскурсия сопровождается рассказом гида об истории основания и развития города, об Арктике в целом.
Посмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» – «Алеша», памятник «Ждущая» – памятник женщине, ждущей своего моряка, мемориальный комплекс – «Курск» с посещением церкви «Спас-на-водах», маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс», осмотр атомного ледокола «Ленин» (если будет открыта внутренняя экспозиция, мы дадим время на посещение её с экскурсией).
Мы можем заказать для вас столик в ресторане Царская Охота (рекомендуем!), который входит в систему добровольной сертификации – Гастрономическая карта России.
Пример сет-меню: Из Баренцева моря: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Из тундры: сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося.
Оленина в брусничном взваре с пюре, десерт Морошка&Кедр, брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка. Хлебная корзина 2 горячих булочки. Стоимость - 5800 руб. /чел.
Далее едем в аэропорт, откуда улетаем на вечерних рейсах (рекомендуем рейсы с вылетом после 18:00).
Проживание
Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»
Это комфортабельные жилищные модули с полноценным отельным обслуживанием. Они органично вписаны в природные ландшафты Туломского заповедника. В купольном отеле гости живут в лёгких футуристических сферах на природе.
Каждый домик оборудован: собственной душевой, сауной, ванной с видом на северное сияние, уборной комнатой, все обставлено необходимой мебелью.
Один дом рассчитан на 4 человека. Также гость может заказать еду из ресторана в свой номер-купол.
Бутик-Отель Ренессанс 4*
Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади “Пять Углов”. Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.
Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.
Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.
Rooms & Breakfast 3* (с коррекцией цены)
Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
ИЛИ
Парк-отель Экспедиция 3* (с коррекцией цены)
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров — сейф и телевизор с плоским экраном. В номерах парк-отеля «Экспедиция» есть собственная ванная комната с халатами и тапочками.
По утрам сервируется континентальный завтрак.
ИЛИ
Iterra Hotel (с коррекцией цены)
Современный отель на 25 номеров.
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.
Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
ИЛИ
Отель Азимут 4* (с доплатой)
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.
Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
ИЛИ
Конгресс-отель Меридиан 4* (с доплатой)
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением.
Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
ИЛИ
Отель Хвоя (с коррекцией цены)
Отель Хвоя расположен в центре города Мурманск.
Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле.
На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
Варианты проживания
Купольный отель «Резиденция Северное Сияние»
Это комфортабельные жилищные модули с полноценным отельным обслуживанием. Они органично вписаны в природные ландшафты Туломского заповедника. В купольном отеле гости живут в лёгких футуристических сферах на природе.
Каждый домик оборудован: собственной душевой, сауной, ванной с видом на северное сияние, уборной комнатой, все обставлено необходимой мебелью.
Один дом рассчитан на 4 человека. Также гость может заказать еду из ресторана в свой номер-купол.
Бутик-Отель «Ренессанс» 4
Расположен в центре города Мурманска в непосредственной близости от площади «Пять Углов». Отель предлагает гостям комфортабельные номера европейского уровня.
Завтрак гостям предоставляется в ресторане европейской, русской и паназиатской кухни. Гости имеют возможность заказать блюда и напитки в номер.
Отдохнуть можно в уютном холле с камином и аквариумом. На территории отеля действуют зона Wi-Fi.
Мини-отель «Rooms & amp; Breakfast» 3* (с корректировкой цены)
Мини-отель Rooms & Breakfast расположен в 3 минутах ходьбы от парковой зоны и в 10 минутах ходьбы от центра Мурманска. К услугам гостей стильные номера и круглосуточная стойка регистрации.
Предоставляется бесплатный WiFi.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В ванной комнате установлена современная душевая кабина, гостям предлагается фен.
Отель «Iterra Hotel» (с коррекцией цены)
Современный отель на 25 номеров.
В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами.
Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
Отель «Азимут» 4* (с доплатой)
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы.
Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Проживание в купольном отеле Резиденция Северное Сияние + в отеле Ренессанс Бутик в Мурманске (возможны другие отели с коррекцией цены)
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможно в формате гид-водитель
- Питание — завтраки
- Что не входит
- Билеты из вашего города до Мурманска и обратно
- Страховка.
- Баня или чан под открытым небом — стоимость уточняйте при бронировании
- Одноместное размещение — стоимость по запросу, от 8000 руб.
- Доплата за вторую ночь в купольном глэмпинге (при желании остаться в нём) — около 9000 руб. /чел. при двухместном размещении
- Билет на ледокол Ленин: 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
- Морская прогулка по Баренцеву морю — стоимость около 6000 руб. /чел. (уточняйте цену на конкретную дату)
- Плата за посещение природного парка Териберка — 360 руб. /чел. (оплачивается онлайн, гид поможет)
- Бронь столика в ресторане Царская Охота — около 4800 руб. /чел.
- Погоня за северным сиянием — 5500 руб. /чел. за выезд
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Какую ещё информацию о туре мне нужно знать?
Тур состоится от 2 участников, максимальное число – 6 участников.
Мы оставляем за собой право изменить маршрут при неблагоприятных погодных условиях. Очередность экскурсий может быть изменена!
Мы можем провести данный тур и в другие даты – запрашивайте!
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору