Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Авторский тур в Мурманске

Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам

5
1 отзыв
Путешествие-знакомство с Русским Севером.

Всего за одни выходные изучим Териберку, ставшую знаменитой в год выхода фильма «Левиафан», которому она послужила декорацией. Погуляем по берегу Баренцева моря где-то песчаному, а где-то покрытому ровными круглыми камнями.

Гид расскажет историю самого крупного города в мире, построенного за полярным кругом, увидим памятники и другие достопримечательности.

Насладимся простором, бодрящим воздухом и пустынностью мест, попробуем морские деликатесы и успеем влюбиться в этот суровый, но притягательный край.
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Выходные за полярным кругом: Мурманск и Териберка
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.

Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. Будем жить в 4-звёздочном отеле в центре Мурманска «Ренессанс Бутик». По запросу, с коррекцией цены, возможны: «Азимут»/«Cosmos Murmansk»/«Меридиан»/«Румс энд Брекфаст»/«Айтерра»/«Тундра»/«Хвоя». Во всех гостиницах есть Wi-Fi. В первую ночь за дополнительную плату можно остановиться в глэмпинге «Aurora Village» в 50 километрах от Мурманска на берегу озера или в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» в Туломе (купол или зеркальный дом), или в глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня».

Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол», обеды и ужины самостоятельно. Также мы можем забронировать для вас столик в ресторанах и дополнительно заказать сеты из блюд северной кухни. В глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня» ужин включён.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и знакомство с местной кухней

Встречаемся в аэропорту и едем в отель (заселение возможно с 14:00).

Отдыхаем после перелёта и знакомимся с северной кухней. Поужинать вы можете самостоятельно или с нашей помощью заказав сет-ужин в ресторане «Царская охота», который входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России». Меню «Из Баренцева моря»: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Меню «Из тундры»: сыровяленый олень, подкопчённое мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс. Сет настоек из черники, брусники, морошки, хлебная корзина.

Встреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухнейВстреча и знакомство с местной кухней
2 день

Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»

После завтрака выезжаем к Баренцеву морю в село Териберка, получившее название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем слушать истории об этих краях и останавливаться, чтобы пофотографировать пейзаж.

Добравшись, побродим по песчаному пляжу, побываем на пляже с ровными овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами динозавра», дойдём до водопада в небольшом ущелье. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).

Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег».

Нагулявшись по морскому берегу, сопкам и скалам возвращаемся в Мурманск.

Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»
3 день

Экскурсия по Мурманску

В заключительный день познакомимся с достопримечательностями Мурманска. Гид поведает об истории основания и развития города. Мы увидим мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ожидающей возвращения любимого моряка. Осмотрим мемориальный комплекс «Курск» и посетим церковь Спаса-на-водах. Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция.

Затем едем в аэропорт.

Экскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по Мурманску

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт
  • Двухместное проживание в отеле в Мурманске
  • Транспорт по маршруту
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гид-водитель
  • 2 завтрака
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Ужин в ресторане «Царская охота» - 5800 руб. /чел
  • Одноместное размещение (по запросу)
  • Одна ночь в глэмпинге, ужин включён - от 8 000 руб. при двухместном размещении
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким рейсом вы прилетаете в Мурманск, и мы вас встретим
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
Е
22 мая 2022
На экскурсии меня сопровождал Вячеслав, отличный водитель, хороший рассказчик, позитивный человек. Все, что мне хотелось бы посмотреть - я увидела. Уникальная природа, имеющий своё лицо город, интересные музеи, арктическая кухня. Три ярких насыщенных дня, прекрасно проведённое время.
Вячеслав, спасибо за внимание, заботу и приятное общение.

Тур входит в следующие категории Мурманска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПляжи

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