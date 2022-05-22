После завтрака выезжаем к Баренцеву морю в село Териберка, получившее название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем слушать истории об этих краях и останавливаться, чтобы пофотографировать пейзаж.

Добравшись, побродим по песчаному пляжу, побываем на пляже с ровными овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами динозавра», дойдём до водопада в небольшом ущелье. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).

Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег».

Нагулявшись по морскому берегу, сопкам и скалам возвращаемся в Мурманск.