Узнать историю столицы Арктики и побродить по северным пляжам
Всего за одни выходные изучим Териберку, ставшую знаменитой в год выхода фильма «Левиафан», которому она послужила декорацией. Погуляем по берегу Баренцева моря где-то песчаному, а где-то покрытому ровными круглыми камнями.
Гид расскажет историю самого крупного города в мире, построенного за полярным кругом, увидим памятники и другие достопримечательности.
Насладимся простором, бодрящим воздухом и пустынностью мест, попробуем морские деликатесы и успеем влюбиться в этот суровый, но притягательный край.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 900 ₽
Описание
Организационные детали
Прилететь можно любым удобным рейсом, обратные билеты нужно выбирать с вылетом после 19:00.
Для заселения в гостиницу необходимо предъявить QR-код сертификата вакцинации от Covid-19 или переболевшего.
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. Будем жить в 4-звёздочном отеле в центре Мурманска «Ренессанс Бутик». По запросу, с коррекцией цены, возможны: «Азимут»/«Cosmos Murmansk»/«Меридиан»/«Румс энд Брекфаст»/«Айтерра»/«Тундра»/«Хвоя». Во всех гостиницах есть Wi-Fi. В первую ночь за дополнительную плату можно остановиться в глэмпинге «Aurora Village» в 50 километрах от Мурманска на берегу озера или в купольном отеле-резиденции «Северное Сияние» в Туломе (купол или зеркальный дом), или в глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня».
Питание. Завтраки в отеле по системе «шведский стол», обеды и ужины самостоятельно. Также мы можем забронировать для вас столик в ресторанах и дополнительно заказать сеты из блюд северной кухни. В глэмпинге туркомплекса «Лапландская деревня» ужин включён.
Программа тура по дням
Встреча и знакомство с местной кухней
Встречаемся в аэропорту и едем в отель (заселение возможно с 14:00).
Отдыхаем после перелёта и знакомимся с северной кухней. Поужинать вы можете самостоятельно или с нашей помощью заказав сет-ужин в ресторане «Царская охота», который входит в систему добровольной сертификации «Гастрономическая карта России». Меню «Из Баренцева моря»: гребешки на устричной траве с териберского берега, мясо краба в нарезке, отваренное в морской воде, северная креветка суточного вылова. Меню «Из тундры»: сыровяленый олень, подкопчённое мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс. Сет настоек из черники, брусники, морошки, хлебная корзина.
Пляжи, водопад и «кладбище кораблей»
После завтрака выезжаем к Баренцеву морю в село Териберка, получившее название от одноимённой реки, которое, по одной из версий, восходит к устаревшему названию Кольского полуострова — Терь. По дороге будем слушать истории об этих краях и останавливаться, чтобы пофотографировать пейзаж.
Добравшись, побродим по песчаному пляжу, побываем на пляже с ровными овальными камнями, которые за сходство называют «яйцами динозавра», дойдём до водопада в небольшом ущелье. На подходе к старой Териберке увидим место, где утопают остовы старых судов — «кладбище кораблей». Предположительно, их оставили у берега в середине 1950-х годов.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать примерно двухчасовая прогулка по Баренцеву морю! Если удача будет с нами, то увидим дельфинов и китов! Морская прогулка идет за доплату – около 5500-6000 руб. с человека (уточняйте на конкретную дату).
Пообедать вы сможете самостоятельно или с нашей помощью заказав столик / за доплату обед в ресторанах «Grebeshki» или «Териберский берег».
Нагулявшись по морскому берегу, сопкам и скалам возвращаемся в Мурманск.
Экскурсия по Мурманску
В заключительный день познакомимся с достопримечательностями Мурманска. Гид поведает об истории основания и развития города. Мы увидим мемориал защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны «Алёша», памятник «Ждущая» — памятник женщине, ожидающей возвращения любимого моряка. Осмотрим мемориальный комплекс «Курск» и посетим церковь Спаса-на-водах. Сфотографируем маяк, мемориальный комплекс «Абрам-Мыс» и атомный ледокол «Ленин», который вы сможете посетить, если будет открыта внутренняя экспозиция.
Затем едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт
- Двухместное проживание в отеле в Мурманске
- Транспорт по маршруту
- Сопровождение гидом-экскурсоводом, возможно в формате гид-водитель
- 2 завтрака
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из вашего города до Мурманска и обратно
- Обеды и ужины
- Входной билет на ледокол «Ленин» - 100-600 руб. в зависимости от категории граждан
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Ужин в ресторане «Царская охота» - 5800 руб. /чел
- Одноместное размещение (по запросу)
- Одна ночь в глэмпинге, ужин включён - от 8 000 руб. при двухместном размещении
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Вячеслав, спасибо за внимание, заботу и приятное общение.