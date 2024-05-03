Максимальное количество северных впечатлений всего за три дня! Вы познакомитесь с самыми популярными местами Кольского полуострова: увидите знаменитую Териберку, прославившуюся благодаря фильму «Левиафан», полюбуетесь видами заброшенных кораблей и «яйцами дракона», а в один из вечеров отправитесь на охоту за северным сиянием. Проживание вас ждёт роскошное — проведём одну ночь в купольном отеле, где у вас будет личная сауна и панорамный вид зимнего леса.

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Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях и собачьих упряжках.