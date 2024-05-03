Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Авторский тур в Мурманске

Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света

Максимальное количество северных впечатлений всего за три дня! Вы познакомитесь с самыми популярными местами Кольского полуострова: увидите знаменитую Териберку, прославившуюся благодаря фильму «Левиафан», полюбуетесь видами заброшенных кораблей и «яйцами дракона», а в один из вечеров отправитесь на охоту за северным сиянием.

Проживание вас ждёт роскошное — проведём одну ночь в купольном отеле, где у вас будет личная сауна и панорамный вид зимнего леса.
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Три дня за полярным кругом в мини-группе с проживанием в купольном отеле премиум-класса
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
7
мая
9
мая
10
мая
14
мая
17
мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет40 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.

На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях и собачьих упряжках.

Проживание. Одну ночь мы будем жить в купольном отеле «Резиденция Северное Сияние» в 20 км от Мурманска (купол или зеркальный дом). Вторую ночь проведем в комфортном бутик-отеле «Ренессанс» 4* в центре Мурманска.

С доплатой, возможно проживание в отелях «Азимут», «Меридиан». Как альтернатива, с коррекцией цены, возможно проживание: глэмпинг «Аврора Вилладж», глэмпинг туркомплекса «Лапландская деревня», отель «Румс энд Брекфаст» / «АйТерра», «Хвоя». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. На обеды будем заходить в кафе и рестораны по пути. Сможем попробовать арктическую кухню и удивиться разнообразию северных блюд. Ужин в глемпинге бронируется по предзаказу, а в Мурманске вы сможете вечером посетить лучшие ресторане.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту и переезд в купольный отель

Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13-16 часов. Из аэропорта поедем в купольный отель «Резиденция Северное Сияние», который находится рядом с поселком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. В домике вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi.

За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.

Встреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отельВстреча в аэропорту и переезд в купольный отель
2 день

На побережье Баренцева моря

Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле, выселяемся и выезжаем в Териберку. Это отдалённый поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.

Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.

Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов!

Северные блюда. Будет время на обед, мы забронируем для вас столик в ресторане «Grebeshki» или «MOLE».

Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке и ловить удачу в погоне за северным сиянием на берегу Баренцева моря! Или в 21:00-22:00 отправимся на охоту за северным сиянием: это может занять 3-5 часов, в зависимости от погодных условий (за доплату).

На побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моряНа побережье Баренцева моря
3 день

В столице Русской Арктики

На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, а после этого у нас будет обзорная экскурсия по Мурманску. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.

Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.

В столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской АрктикиВ столице Русской Арктики

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из аэропорта и в аэропорт: на прилет - можно выбирать любой удобный рейс вылет в воскресенье - после 19-20 часов
  • Проживание в купольном отеле "Резиденция Северное Сияние" + 1 ночь в бутик-отеле "Ренессанс" в Мурманске. По запросу - глемпинг "Аврора Вилладж", отели "Азимут", "Меридиан", "Румс энд Брекфаст", "Айтерра", "Хвоя" (возможна доплата). Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
  • Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможен формат гид-водителя
  • Завтраки в отеле
Что не входит в цену
  • Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
  • Погоня за северным сиянием: 5500 руб. /чел
  • Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
  • Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
  • Одноместное размещение - стоимость рассчитывается по запросу, подселения нет
Место начала и завершения?
Аэропорт Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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