Погулять по побережью Баренцева моря и побывать на краю света
Проживание вас ждёт роскошное — проведём одну ночь в купольном отеле, где у вас будет личная сауна и панорамный вид зимнего леса.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|40 400 ₽
Описание
Организационные детали
На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.
Для заселения в гостиницу обязательно нужен QR-код сертификата вакцинированного от ковида или переболевшего этой инфекцией.
На Кольском полуострове многое зависит от погоды. Если дорогу на Териберку заметет снегом и будет невозможно проехать, мы предложим альтернативную программу и поедем в парк зимних развлечений: кататься на снегоходах, санях и собачьих упряжках.
Проживание. Одну ночь мы будем жить в купольном отеле «Резиденция Северное Сияние» в 20 км от Мурманска (купол или зеркальный дом). Вторую ночь проведем в комфортном бутик-отеле «Ренессанс» 4* в центре Мурманска.
С доплатой, возможно проживание в отелях «Азимут», «Меридиан». Как альтернатива, с коррекцией цены, возможно проживание: глэмпинг «Аврора Вилладж», глэмпинг туркомплекса «Лапландская деревня», отель «Румс энд Брекфаст» / «АйТерра», «Хвоя». Стоимость тура указана за 1 человека при двухместном размещении.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. На обеды будем заходить в кафе и рестораны по пути. Сможем попробовать арктическую кухню и удивиться разнообразию северных блюд. Ужин в глемпинге бронируется по предзаказу, а в Мурманске вы сможете вечером посетить лучшие ресторане.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту и переезд в купольный отель
Приезд и заселение. Мы встретим вас в аэропорту Мурманска. Можете выбрать любые рейсы, но рекомендуем прилёт в диапазоне 13-16 часов. Из аэропорта поедем в купольный отель «Резиденция Северное Сияние», который находится рядом с поселком Тулома, под Мурманском. Заселение в домики — с 16:00 по правилам отеля. В домике вас будут ждать личная сауна, теплые полы по всей площади, ванна с панорамным видом, Wi-Fi.
За доплату вы можете понежиться в банном чане для парения на свежем воздухе под открытым небом или отправиться в небольшое, но очень интересное путешествие от отеля на квадроциклах или снегоходах, в зависимости от времени года и погодных условий.
На побережье Баренцева моря
Бескрайняя тундра. Завтракаем в отеле, выселяемся и выезжаем в Териберку. Это отдалённый поселок на побережье Баренцева моря — практически край земли, который прославился благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». По дороге сделаем остановки в живописных местах, пофотографируемся и полюбуемся тундрой.
Прогулки по морскому берегу. В Териберке погуляем по побережью, увидим кладбище заброшенных кораблей — эффектное и фотогеничное место со старыми судами, которые больше никогда не отправятся в путь. Затем увидим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйца дракона», а еще посмотрим на водопад, впадающий прямо в море. У нас в запасе практически весь день — можем никуда спешить и вдоволь насладиться северными видами.
Путешествие по Баренцеву морю. Желающие за доплату могут принять участие в 2-3х часовой групповой морской прогулке (корабль вмещает примерно до 15 человек). Если с нами будет удача, то сможем увидеть морских обитателей — тюленей, дельфинов, и даже китов!
Северные блюда. Будет время на обед, мы забронируем для вас столик в ресторане «Grebeshki» или «MOLE».
Охота на сияние. Вечером, нагулявшись по побережью и Териберке, вернёмся в Мурманск. Вас ждёт свободное время на ужин и отдых. А также с доплатой можно остаться в отеле «Терь» / «Teriberka by Ecohome» / «Cedar Grass» в Териберке и ловить удачу в погоне за северным сиянием на берегу Баренцева моря! Или в 21:00-22:00 отправимся на охоту за северным сиянием: это может занять 3-5 часов, в зависимости от погодных условий (за доплату).
В столице Русской Арктики
На атомный ледокол «Ленин». Завтракаем в отеле, а после этого у нас будет обзорная экскурсия по Мурманску. Увидим памятник «Защитникам Советского Заполярья», который все называют просто «Алеша». Здесь открывается замечательный вид на город. Посмотрим трогательный памятник женщине, ждущей своего моряка, а потом отправимся к атомному ледоколу «Ленин». Сейчас внутри музей, а когда-то это было первое в мире надводное судно с ядерной установкой — секретный объект и кладезь научных советских разработок. Если музей будет работать, посетим ледокол и увидим всю мощь советских технологий.
Возвращение домой. После этого будет время на обед, а затем вместе поедем в аэропорт. Выбирайте рейсы после 19 часов, чтобы точно все успеть.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из аэропорта и в аэропорт: на прилет - можно выбирать любой удобный рейс вылет в воскресенье - после 19-20 часов
- Проживание в купольном отеле "Резиденция Северное Сияние" + 1 ночь в бутик-отеле "Ренессанс" в Мурманске. По запросу - глемпинг "Аврора Вилладж", отели "Азимут", "Меридиан", "Румс энд Брекфаст", "Айтерра", "Хвоя" (возможна доплата). Стоимость дана за одного человека в двухместном номере
- Транспорт по маршруту и сопровождающий гид-экскурсовод, возможен формат гид-водителя
- Завтраки в отеле
Что не входит в цену
- Авиаперелет из вашего города до Мурманска и обратно
- Погоня за северным сиянием: 5500 руб. /чел
- Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 руб. (в зависимости от категории граждан)
- Плата за посещение природного парка Териберка - 380 руб/чел (оплачивается онлайн, гид на месте поможет)
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 руб/чел
- Одноместное размещение - стоимость рассчитывается по запросу, подселения нет