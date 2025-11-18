Мурманск, основанный в 1915 году, является крупнейшим городом за Полярным кругом. Экскурсия познакомит с его историей и главными достопримечательностями. Участники увидят крест на месте основания города, сквер им. Кирова, площадь

Пяти углов и мемориал Защитникам Заполярья. Также в программу входят памятник Ждущей, ледокол Ленин и мемориал морякам. Прогулка завершится на мосту через Кольский залив. Это уникальная возможность узнать больше о городе и его значении в истории России

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание экскурсии

В 1915 году за Полярным кругом появился город Мурманск. Его прозвали Последним городом Российской империи, так как он был основан менее, чем за год до свержения монархии. Сейчас город носит гордый статус Столицы Заполярья. Это самый крупный город за Полярным кругом в мире! Предлагаю вам прогуляться по истории Мурманска и посетить все самые главные достопримечательности города и его знаковые места.

Что вас ждет:

Это индивидуальная экскурсия, значит с вами будут только друзья и близкие. Также вы можете вносить изменения в маршрут — со мной вы увидите только то, что вам интересно.

За четыре часа вы посетите все главные достопримечательности Мурманска и познакомитесь с его секретами. Вот небольшой список того, что вы увидите со мной: