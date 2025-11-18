Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу империи
Прогулка по Мурманску откроет тайны последнего города империи. Исследуйте знаковые места и узнайте историю столицы Заполярья
Мурманск, основанный в 1915 году, является крупнейшим городом за Полярным кругом. Экскурсия познакомит с его историей и главными достопримечательностями. Участники увидят крест на месте основания города, сквер им. Кирова, площадь читать дальше
Пяти углов и мемориал Защитникам Заполярья. Также в программу входят памятник Ждущей, ледокол Ленин и мемориал морякам. Прогулка завершится на мосту через Кольский залив. Это уникальная возможность узнать больше о городе и его значении в истории России
Описание экскурсии
В 1915 году за Полярным кругом появился город Мурманск. Его прозвали Последним городом Российской империи, так как он был основан менее, чем за год до свержения монархии. Сейчас город носит гордый статус Столицы Заполярья. Это самый крупный город за Полярным кругом в мире! Предлагаю вам прогуляться по истории Мурманска и посетить все самые главные достопримечательности города и его знаковые места.
Что вас ждет:
Это индивидуальная экскурсия, значит с вами будут только друзья и близкие. Также вы можете вносить изменения в маршрут — со мной вы увидите только то, что вам интересно.
За четыре часа вы посетите все главные достопримечательности Мурманска и познакомитесь с его секретами. Вот небольшой список того, что вы увидите со мной:
Крест на месте основания Мурманска;
Сквер им. Кирова;
Площадь Пяти углов;
Мемориал Защитникам Заполярья (Алеша);
Памятник Ждущей;
Ледокол Ленин (осмотр снаружи);
Памятник печной трубе;
Мемориал морякам погибшим в мирное время;
Рубка подводной лодки Курск;
Маяк памяти;
Мост через Кольский залив;
и многое другое.
Выберите удобную дату из расписания
Александр — Тревел-эксперт
Гид по Арктике с многолетним опытом организации автомобильно-пешеходных туров.
Покажу суровую красоту Крайнего Севера, расскажу о прошлом, настоящем и будущем Кольского края. Моя команда гидов готова обеспечить любой необходимый уровень погружения в Арктику. Присоединяйтесь, это будет незабываемо!