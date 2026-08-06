в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мурманску, где вы сможете ощутить дух крупнейшего города за Северным полярным кругом.
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами знаменитые достопримечательности: от величественного атомного ледокола Ленин
Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами знаменитые достопримечательности: от величественного атомного ледокола Ленин
7 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Исследование крупнейшего города за Северным полярным кругом
- 🚢 Величественный атомный ледокол Ленин
- 🏨 Знаменитая советская гостиница Арктика
- 🐟 Памятник Треске и другие уникальные памятники
- 📸 Сравнение старинных и современных фото Мурманска
- 🗣 Интересные истории о Кольском Севере и его культуре
- 🍴 Возможность попробовать морепродукты в кафе на Морском вокзале
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а достопримечательности доступны без ограничений. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но из-за холодов и короткого светового дня впечатления могут быть менее яркими.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Пять углов
- Гостиница Арктика
- Стадион
- Железнодорожный вокзал
- Морской вокзал
- Баренцево море
- Атомный ледокол Ленин
- Торговый порт
- Памятник Покорителям Арктики
- Памятник Треске
Описание экскурсии
Самое-самое в Мурманске
Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы. Полюбуетесь Баренцевым морем, оцените величественный атомный ледокол Ленин и Торговый порт. Кроме того, я покажу вам необычные памятники Мурманска, посвященные Покорителям Арктики и Треске.
Прошлое и настоящее
Я расскажу много интересного о Кольском Севере: о древней истории края, о саамской и поморской культурах, об освоении Арктики и ее необычной кухне. Поделюсь городскими легендами и раскрою Мурманск с разных сторон. Вы узнаете, как формировался его облик, в чем особенности его архитектуры и как выглядит его современная жизнь. Кроме того, я подскажу, что еще посмотреть в городе и регионе.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Мы завершим экскурсию в кафе на Морском вокзале, где будет возможность попробовать морепродукты. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 679 туристов
Меня зовут Алёна, я живу в Мурманске с 2011 года. Мои сильные стороны — глубокие знания и академическая подготовка, ведь я историк и педагог по образованию, с опытом работы в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 76 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Посетили экскурсию «Знакомьтесь, Мурманск!» с замечательным гидом Аленой. Экскурсия у нас получилась вечерняя во время полярного дня – заполярный город показал себя во всей красе! Алена – прекрасный рассказчик, с
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Е
Были на пешеходной экскурсии 11 июня компанией 8 человек - очень понравился гид, единственный минус - из-за предстоящего праздника было шумно и тяжело пройти в некоторых местах.
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Побывали в замечательном городе Мурманске и посетили экскурсию с гидом Юлией! Сказать что мы остались довольны - это ничего не сказать! Юлия - замечательный рассказчик и очень приятная девушка! Мы были на машине, поэтому успели посетить и памятники, и смотровые площадки, и морской вокзал! Виды на ночной Мурманск - это что-то непередаваемое! Спасибо, Вам Юлия огромное!
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Очень познавательная и увлекательная экскурсия! Благодарим Алену за такой продуманный план рассказа, за историчность, при этом экскурсовод мастерски подстраивается под интересы группы и дополняет маршрут и рассказ интересными фактами и
Алёна
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо Вам за доверие!
Получила огромное удовольствие от общения с Вашей командой путешественников!
Получила огромное удовольствие от общения с Вашей командой путешественников!
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Замечательная экскурсия! Остались очень довольны, спасибо Алене! Была морозная погода, заходили в разные места погреться, экскурсовод адаптировалась под наши пожелания. Все прошло отлично. Были с дочкой 1,8 года, даже такой малышке нашлось что то по интересам)
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А
Алёна-замечательный экскурсовод, с большим багажом знаний, которым делится с людьми с большим тактом и чувством юмора. множество различных фактов из истории и жизни города, доходчиво, интересно. два часа пролетели совершенно незаметно. рекомендуем!!
Алёна
Ответ организатора:
С интеллигентными гостями время полетает не заметно, что даже жаль расставаться так быстро!
Арсений, абсолютно взаимно:) Спасибо за доверие!
Арсений, абсолютно взаимно:) Спасибо за доверие!
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