в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00

Приглашаю вместе исследовать крупнейший в мире город за Северным полярным кругом! Вы увидите знаменитый атомный ледокол Ленин, памятник Треске, грандиозную советскую гостиницу Арктика и другие интересные места. Рассмотрите старинные фото Мурманска и сравните его облик в разные эпохи. А также узнаете, чем наш город живет сегодня.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске

Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы. Полюбуетесь Баренцевым морем, оцените величественный атомный ледокол Ленин и Торговый порт. Кроме того, я покажу вам необычные памятники Мурманска, посвященные Покорителям Арктики и Треске.

Прошлое и настоящее

Я расскажу много интересного о Кольском Севере: о древней истории края, о саамской и поморской культурах, об освоении Арктики и ее необычной кухне. Поделюсь городскими легендами и раскрою Мурманск с разных сторон. Вы узнаете, как формировался его облик, в чем особенности его архитектуры и как выглядит его современная жизнь. Кроме того, я подскажу, что еще посмотреть в городе и регионе.

Организационные детали