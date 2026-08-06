в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Мурманску, где вы сможете ощутить дух крупнейшего города за Северным полярным кругом.Эта индивидуальная экскурсия откроет перед вами знаменитые достопримечательности: от величественного атомного ледокола Ленин

до исторической гостиницы Арктика. Вы не только увидите, но и сможете сравнить облик Мурманска в разные эпохи, узнать о его богатой истории, культуре и современной жизни. Экскурсия завершится в уютном кафе на Морском вокзале, где у вас будет возможность отведать местные морепродукты, оплата за которые производится отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Мурманске - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, дни длинные, а достопримечательности доступны без ограничений. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В остальные месяцы экскурсия возможна, но из-за холодов и короткого светового дня впечатления могут быть менее яркими.

Сейчас август — это идеальное время.