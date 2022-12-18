Знакомьтесь, Мурманск

Погулять по центру города и узнать интересные факты о его знаковых местах на обзорной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать крупнейший в мире город за Северным полярным кругом! Вы увидите знаменитый атомный ледокол Ленин, памятник Треске, грандиозную советскую гостиницу Арктика и другие интересные места. Рассмотрите старинные фото Мурманска и сравните его облик в разные эпохи. А также узнаете, чем наш город живет сегодня.
Знакомьтесь, Мурманск
Знакомьтесь, Мурманск
Знакомьтесь, Мурманск
Знакомьтесь, Мурманск
Знакомьтесь, Мурманск
Знакомьтесь, Мурманск
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Мурманске

Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы. Полюбуетесь Баренцевым морем, оцените величественный атомный ледокол Ленин и Торговый порт. Кроме того, я покажу вам необычные памятники Мурманска, посвященные Покорителям Арктики и Треске.

Прошлое и настоящее

Я расскажу много интересного о Кольском Севере: о древней истории края, о саамской и поморской культурах, об освоении Арктики и ее необычной кухне. Поделюсь городскими легендами и раскрою Мурманск с разных сторон. Вы узнаете, как формировался его облик, в чем особенности его архитектуры и как выглядит его современная жизнь. Кроме того, я подскажу, что еще посмотреть в городе и регионе.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Мы завершим экскурсию в кафе на Морском вокзале, где будет возможность попробовать морепродукты. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00

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Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади «Пять углов»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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