Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самое-самое в Мурманске
Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы. Полюбуетесь Баренцевым морем, оцените величественный атомный ледокол Ленин и Торговый порт. Кроме того, я покажу вам необычные памятники Мурманска, посвященные Покорителям Арктики и Треске.
Прошлое и настоящее
Я расскажу много интересного о Кольском Севере: о древней истории края, о саамской и поморской культурах, об освоении Арктики и ее необычной кухне. Поделюсь городскими легендами и раскрою Мурманск с разных сторон. Вы узнаете, как формировался его облик, в чем особенности его архитектуры и как выглядит его современная жизнь. Кроме того, я подскажу, что еще посмотреть в городе и регионе.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи
Мы завершим экскурсию в кафе на Морском вокзале, где будет возможность попробовать морепродукты. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00
Когда: в понедельник в 18:00, во вторник и четверг в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Мурманске
Меня зовут Алёна, я живу в Мурманске 10 лет. Работала в областном краеведческом музее, сейчас — в научной библиотеке. Пишу статьи для местного журнала «Северный стиль». Кроме того, прошла аттестацию на гида-переводчика и провела сотни экскурсий для тысячи людей. Среди моих гостей были: Евгений Гришковец, Андрей Худолеев, Дмитрий Мильков, представители Минкульта РФ, дипломаты из Узбекистана и Таджикистана, блогеры из Казахстана, консул Японии и многие другие!