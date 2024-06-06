Обзорные и познавательные экскурсии Мурманска

Найдено 25 экскурсий в категории «Обзорные» в Мурманске, цены от 3 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
«Вы познакомитесь со знаменитым монументом, который местные жители нарекли «Алёшей»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Классика Териберки: на край света в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
71 отзыв
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Познакомитесь с древними поверьями, связанными с повсеместными пирамидками из камней»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«С обзорной площадки на западном берегу Кольского залива в районе Абрам-Мыса откроете впечатляющий вид на Мурманск»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
«Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
46 отзывов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«Вы познакомитесь с памятником жертвам интервенции»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Мурманск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
«Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555 за всё до 10 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Насладимся видом с лучших обзорных точек в посёлке Абрам-Мыс»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Териберка - ворота потрясающей Арктики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
20 отзывов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700 за всё до 6 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту
«Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.
Мурманск - первое знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за человека
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Посетите атомный ледокол «Ленин» и вместе с работником музея ознакомитесь с обширной экспозицией: увидите кают-компанию, медсанчасть, салон капитана, штурманскую рубку и другие помещения»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000 за всё до 4 чел.
Мурманск: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Тем, кто уже был на обзорных экскурсиях и хочет продолжить знакомство с Мурманском»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за человека
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
«Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000 за всё до 10 чел.
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«Это будет не просто обзорная прогулка по столице Арктики, а путешествие в мир вкусов и впечатлений»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«Атмосферное знакомство с Мурманском»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
«- Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за человека
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Знакомство с национальными строениями: чумами, куваксами и национ»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500 за человека
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
98 отзывов
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Предлагаю вам прогуляться по истории Мурманска и посетите все главные достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
5 июля в 16:00
от 80006 800 за всё до 3 чел.
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
«Вас ожидает подробная обзорная экскурсия по самому крупнейшему городу, расположенному за полярным кругом»
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Мурманск - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500 за всё до 3 чел.
Мурманск - форпост Арктики
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
«- Обзорная экскурсия не предполагает посещение каких-либо музеев города»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800 за всё до 4 чел.
Полюбить Мурманск с первой встречи
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Ощутите магию Севера на обзорной автопешеходной экскурсии»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
    читать дальше

    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказываетЭкскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
    читать дальше

    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
    Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
    читать дальше

    режиме «скороговорки». А вот гида по сути не было- был водитель, исполнительный, аккуратный, приехал во время. Путевой информации не было совсем. Балл добавила за то, что по нашей просьбе нам перенесли экскурсию на др день

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рожденияВ Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения
  • М
    Манина
    27 мая 2024
    Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
    Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
  • Е
    Екатерина
    24 мая 2024
    Знакомьтесь, Мурманск
    Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
  • Р
    Рожкова
    24 мая 2024
    Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
    Полноценнач впечатляющая экскурсия по городу, внимательный, знающий и любящий свой город наш гид. Большое ему спасибо. До новых встреч. .

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
  2. Классика Териберки: на край света в мини-группе
  3. Мурманск - главный город Заполярья
  4. Знакомство с Мурманском в мини-группе
  5. Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Обзорные" можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 3 000 до 16 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 866 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Мурманска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Мурманске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам