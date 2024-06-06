1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
«Вы познакомитесь со знаменитым монументом, который местные жители нарекли «Алёшей»»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Популярное предложение
Териберка из Мурманска: путешествие на край света
Исследуйте красоты Териберки, насладитесь уникальными пейзажами и откройте для себя богатую культуру Крайнего Севера
Начало: От места вашего проживания в Мурманске (в дни повы...
«Познакомитесь с древними поверьями, связанными с повсеместными пирамидками из камней»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
48003 840₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«С обзорной площадки на западном берегу Кольского залива в районе Абрам-Мыса откроете впечатляющий вид на Мурманск»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
«Мы поможем вам в этом убедиться на комфортной обзорной экскурсии в мини-группе до 5 человек»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
5 часов
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Авто-пешеходное путешествие по историческим и панорамным местам живописного русского фьорда
«Вы познакомитесь с памятником жертвам интервенции»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120009 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: На площади «Пять углов»
«Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы»
10 июня в 14:00
15 июня в 09:30
от 5 555₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
«Насладимся видом с лучших обзорных точек в посёлке Абрам-Мыс»
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Териберка - ворота потрясающей Арктики
Познакомиться с главными достопримечательностями одного из самых живописных мест Русского Заполярья
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля
Начало: В аэропорту
«Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - первое знакомство
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску
Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах
«Посетите атомный ледокол «Ленин» и вместе с работником музея ознакомитесь с обширной экспозицией: увидите кают-компанию, медсанчасть, салон капитана, штурманскую рубку и другие помещения»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: когда главное уже посмотрели
Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив
Начало: Заедем за Вами по указанному адресу
«Тем, кто уже был на обзорных экскурсиях и хочет продолжить знакомство с Мурманском»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Мурманска с высоты Зелёного мыса
Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии
Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского...
«Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
от 3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«Это будет не просто обзорная прогулка по столице Арктики, а путешествие в мир вкусов и впечатлений»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«Атмосферное знакомство с Мурманском»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия
Начало: Ваше место пребывания в Мурманске
«- Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера
Начало: Мурманск пр. ленина 80
«Знакомство с национальными строениями: чумами, куваксами и национ»
Расписание: Каждый день с 9-00 утра
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
«Предлагаю вам прогуляться по истории Мурманска и посетите все главные достопримечательности города»
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
5 июля в 16:00
от 80006 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом
Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан
«Вас ожидает подробная обзорная экскурсия по самому крупнейшему городу, расположенному за полярным кругом»
Расписание: Каждый день, с 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - первая встреча
Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии
Начало: у вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мурманск - форпост Арктики
Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс...
«- Обзорная экскурсия не предполагает посещение каких-либо музеев города»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Полюбить Мурманск с первой встречи
Посетить ключевые достопримечательности северного города и почувствовать его душу
Начало: у вашего отеля
«Ощутите магию Севера на обзорной автопешеходной экскурсии»
Завтра в 15:00
10 июня в 12:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ЕЕкатерина28 мая 2024Сама экскурсия в Саамскую деревню была на четверку- олени, хаски были, катание на квадрике тоже, но информация была дана в
- ЯЯна27 мая 2024В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
- ММанина27 мая 2024Спасибо гиду Николаю, профессионально и с чувством гордости за родной город провёл экскурсию. Очень интересно и познавательно!!
- ЕЕкатерина24 мая 2024Сегодня были на экскурсии с Аленой- все довольны (нас было трое). Грамотно, четко, профессионально, интересно, отвечала на все наши вопросы, давала советы, получили очень приятный « комплимент» на память о городе. Начало знакомства с Мурманском и Кольским полуостровом прошло на отлично!
- РРожкова24 мая 2024Полноценнач впечатляющая экскурсия по городу, внимательный, знающий и любящий свой город наш гид. Большое ему спасибо. До новых встреч. .
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Обзорные»
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