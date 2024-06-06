🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 4 часа 22 отзыва Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе) Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены Начало: На площади Пяти Углов «Вы познакомитесь со знаменитым монументом, который местные жители нарекли «Алёшей»» Расписание: ежедневно в 10:00 4 500 ₽ за человека

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🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Знакомьтесь, Мурманск: Погружение в историю и культуру за полярным кругом Приглашаем на уникальное путешествие по Мурманску, где история и современность переплетаются в едином ритме Начало: На площади «Пять углов» «Вы увидите главные достопримечательности центра города: площадь «Пять углов», 18-этажную советскую гостиницу, стадион, железнодорожный и морской вокзалы» от 5 555 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 5% скидка Мини-группа 4.5 часа 32 отзыва Популярное предложение Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию Начало: В Октябрьском районе «Насладимся видом с лучших обзорных точек в посёлке Абрам-Мыс» 4200 3 990 ₽ за человека

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🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 81 отзыв Знакомство с Мурманском и историей русского флота Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России «Вы проедете по самому длинному мосту за Полярным кругом, увидите деревянные корабли царского флота, рассмотрите челюсть синего кита и посмотрите на величественный город с высоты обзорной площадки у Кольского залива» 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 61 отзыв Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния «Вы увидите главные достопримечательности Мурманска: памятник Защитникам Советского Заполярья («Алеша») и соседнюю скалу Бараний лоб, мемориальный комплекс Маяк и храм Спас-на-водах, рубку атомной подводной лодки Курск, Морской вокзал» от 7 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Популярное предложение Трансфер из аэропорта Мурманска + обзорная экскурсия Увидеть главные достопримечательности столицы Арктики и с комфортом добраться до отеля Начало: В аэропорту «Познакомитесь с мемориалами и памятниками, в которых ярко отражена непростая история города» 9 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 41 отзыв Теплое знакомство с холодным Мурманском Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке Начало: на площади Пять углов от 7 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Мурманск - первое знакомство Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них нескучные факты на обзорной экскурсии Начало: Заедем за Вами по указанному адресу 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине ❄️ На снегоступах 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Самый яркий город под северным сиянием: экскурсия по Мурманску Посетить атомный ледокол, покормить северных оленей и покорить гору на снегоступах «Посетите атомный ледокол «Ленин» и вместе с работником музея ознакомитесь с обширной экспозицией: увидите кают-компанию, медсанчасть, салон капитана, штурманскую рубку и другие помещения» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Мурманск: когда главное уже посмотрели Посетить нетуристические локации и собрать внушительную коллекцию видов на город и Кольский залив Начало: Заедем за Вами по указанному адресу «Тем, кто уже был на обзорных экскурсиях и хочет продолжить знакомство с Мурманском» 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов История Мурманска с высоты Зелёного мыса Погрузиться в историческое прошлое города и узнать его тайны на обзорной экскурсии Начало: На парковке около Мемориала «Защитникам Советского... «Я выбрал это место неслучайно: здесь удобнее всего проводить обзорную экскурсию по городу — гораздо лучше, чем в центре, как это делают другие» от 3 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств Начало: На площади Пять Углов «Это будет не просто обзорная прогулка по столице Арктики, а путешествие в мир вкусов и впечатлений» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца Начало: в центре города «Атмосферное знакомство с Мурманском» 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Мини-группа 4 часа 35 отзывов Вечерний Мурманск: увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия Начало: Ваше место пребывания в Мурманске «- Город “как на ладони” – прокатившись по знаменитому Кольскому мосту, некогда самому протяженному за Полярным кругом, окажемся на обзорной площадке, с которой город открывается во всем своем великолепии как на ладони» Расписание: По договоренности 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 25 отзывов Путешествие в Саамскую деревню. Знакомство с коренным народом севера Начало: Мурманск пр. ленина 80 «Знакомство с национальными строениями: чумами, куваксами и национ» Расписание: Каждый день с 9-00 утра от 4 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 4 часа 98 отзывов Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи Начало: Место Вашего проживания в Мурманске «Предлагаю вам прогуляться по истории Мурманска и посетите все главные достопримечательности города» Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально). от 8000 6 800 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 3 часа 15 отзывов Мурманск - столица Заполярья, крупнейший город в мире за полярным кругом Начало: Вход конгресс-отеля Меридиан «Вас ожидает подробная обзорная экскурсия по самому крупнейшему городу, расположенному за полярным кругом» Расписание: Каждый день, с 13:00 4 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Мурманск - первая встреча Главные достопримечательности и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной обзорной экскурсии Начало: у вашего отеля 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Мурманск - форпост Арктики Начало: Заберем вас в месте вашего проживания в г. Мурманс... «- Обзорная экскурсия не предполагает посещение каких-либо музеев города» от 7 800 ₽ за всё до 4 чел.