лёгким, спасибо. Казалось, что приехали по рекомендации и Вы сделали всё как для своих. Советую заказать обзорку в первый день, чтобы понять что и как. По ходу экскурсии получили много дополнительной информации по тому, что ещё можно посетить. Самая красивая локация - посёлок напротив Мурманска, откуда город как на ладони. Трогательные - церковь в Коле и монумент атомной лодки Курск. Спасибо огромное.