Путешествие в Мурманск - это возможность увидеть знаменитую площадь Пяти углов, ледокол "Ленин" и памятник "Алёша". Гости смогут насладиться вкусом морских ежей и гребешков в уютной обстановке.
Экскурсия проводится на комфортных автомобилях, а профессиональные гиды расскажут о богатой истории города и особенностях арктического региона. Дегустация морепродуктов включена в стоимость, что делает это предложение особенно привлекательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Уникальные достопримечательности
- 🍽️ Дегустация свежих морепродуктов
- 🚗 Комфортный транспорт
- 📚 Интересные факты о городе
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Площадь Пяти углов
- Ледокол «Ленин»
- Памятник «Алёша»
Описание экскурсии
- Вы побываете на знаменитой площади Пяти углов
- Увидите самое высотное здание за полярным кругом
- Проедете по центральным улицам Мурманска к одному из символов города — ледоколу «Ленин», первому в мире судну с ядерной силовой установкой
- Неподалёку находится уютное кафе, где вы попробуете угощения северного моря: морских ежей и гребешков, а также другие деликатесы
- А в завершение мы отвезём вас к смотровой площадке, где расположился памятник Защитникам Советского Заполярья
Вы узнаете:
- О прошлом Мурманска, одного из самых молодых городов в России
- Особенностях нашего арктического региона
- Дарах Баренцева моря и рыбной промышленности города-порта
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных автомобилях: Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Ford Focus или другом аналогичном транспорте
- По запросу предоставим детское кресло
- В стоимость включена дегустация 1 гребешка или 1 морского ежа на человека
- Дополнительные расходы: дополнительные дегустации (морской ёж — 390 ₽, гребешок — 390 ₽, запечённые мидии — 450 ₽ и другие блюда из меню)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1199 туристов
Мы команда гидов, любящих свой регион! Готовы показать все красоты Кольского полуострова и влюбить в них наших гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сидорова
1 окт 2025
Экскурсия на пятерочку ❤️ очень приятный гид Александр, было очень интересно, все нам рассказал, повозил по новым местам, было очень душевно
А
Александра
1 окт 2025
Были на обзорной экскурсии с Александром, все прошло замечательно, достаточно обширная экскурсия, помимо этого понравилось то, что была дегустация что не мало важно нигде не найти
Сергей
21 авг 2025
4 часа пролетели незаметно, очень познавательная экскурсия, побывали во многих локациях и посмотрели основные достопримечательности Мурманска.
Ребята молодцы!!!
Рекомендую
Оксана
14 авг 2025
Саша (водитель - гид), Вы молодец! Начну с этого. Экскурсия была как прогулка как с хорошим знакомым. Вы окутали нас таким ненавязчивым сервисом, спасибо. Ваш рассказ был таким непосредственым и
П
Пупышев
2 авг 2025
Интересная экскурсия для первого знакомства с городом.
П
Полина
23 июл 2025
Отличная познавательная экскурсия! Увидели Мурманск с другой стороны. Как город Герой! Впечатляет Мемориал Защитникам Советского Заполярья. Очень тронул Мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», прям до слез. Очень хорошо, что
Екатерина
7 июл 2025
Ну так напишу, среднячок! Не сильно впечатлила экскурсия(
Екатерина
24 июн 2025
Отличный гид (историк). Нам очень повезло с погодой. Не хотелось уезжать.
А
Андрей
5 мар 2025
Ребята молодцы! Мы попросили провести экскурсию пораньше и ребята под нас подстроились! Спасибо вам! Экскурсовод Антон был на высоте! Много про войну, конечно! Я бы в программу добавил побольше про современные достижения, а они есть!
Входит в следующие категории Мурманска
