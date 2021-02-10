На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты

Это невероятное путешествие на борту уникального судна. Достойное тех, кто стремится покорять

5
3 отзыва
Это невероятное путешествие на борту уникального судна. Достойное тех, кто стремится покорять и побеждать. Путешествие начинается в Мурманске.

Отсюда, на борту самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы», мы отправляемся к точке географического Северного полюса. Маршрут этого уникального круиза проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа. Заканчивается круиз так же в Мурманске.
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Ближайшие даты:
10
июл
21
июл
11
июл
22
июл

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • Атомный ледокол «50 лет Победы» на сегодняшний день единственный в мире ледокол, который может дойти до географической точки Северный полюс, пробивая толщу льда более 3 м.
  • Путешествие в самые недосягаемые уголки нашей планеты в атмосфере абсолютного комфорта.
  • Русскоязычное сопровождение в круизах экспертами по региону.
  • Познавательные истории на борту от опытных полярников и ученых – это прекрасное дополнение к встрече с животным миром и удивительной природой полярных регионов.

Цена тура рассчитывается в валюте доллар. Для резидентов РФ оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу доллара ЦБ РФ +2 % на дату оплаты.

Программа тура по дням

1 день
Мурманск, ночь в отеле

Маршрут нашего уникального круиза начинается в Мурманске.

По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).

Сегодня вы сможете самостоятельно исследовать этот крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.

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2 день
Мурманск, посадка на ледокол

Во второй половине дня мы поднимаемся на борт самого мощного в мире судна – атомного ледокола «50 лет Победы».

Через некоторое время мы покидаем Большую землю и выходим в море навстречу полярным приключениям.

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3 день
Курс на Северный полюс

Дни насыщены активностью – нам надо многое успеть до покорения Полюса.

Наши полярные эксперты расскажут вам о самых интересных особенностях Арктики.

С открытых палуб мы наблюдаем, как 75 тысяч лошадиных сил атомного ледокола «50 лет Победы» триумфально прокладывают путь сквозь 3-метровые толщи льды. Для вас даже открыт капитанский мостик.

Активность не ограничивается теоретическим исследованием Арктики.

Как только позволят погодные условия, мы организуем высадки на лед и полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами. Только представьте себе, какие можно сделать фотоснимки!

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4 день
Курс на Северный полюс

 Курс на Северный полюс.

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5 день
Курс на Северный полюс

 Курс на Северный полюс.

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6 день
Курс на Северный полюс

 Курс на Северный полюс.

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7 день
Северный полюс: мы на вершине планеты

На подходе к полюсу капитан медленно маневрирует громадой ледокола, чтобы «поставить» судно в точку 90° С.Ш. – координаты географического Северного полюса. Ура, мы на вершине мира!

В этом месте сходятся все меридианы: куда ни взгляни – везде юг. Здесь весь мир будет у наших ног – буквально.

Совершите самое короткое кругосветное путешествие – ведь для этого достаточно обойти вокруг точки 90° С.Ш. Устройте самую северную на планете фотосессию на фоне ледокола.

Искупайтесь в водах Северного Ледовитого океана. А еще будет полярное барбекю и танцы.

Северный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планетыСеверный полюс: мы на вершине планеты
8 день
Исследуем острова Русской Арктики

В эти дни мы исследуем один из самых труднодоступных регионов Арктики – архипелаг Земля Франца-Иосифа.

Территория Земли Франца-Иосифа относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи.

Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в любое время в любом месте архипелага. 24-часовой полярный день позволяет нам использовать каждую возможность для наблюдения за уникальным животным миром.

Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории. Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана».

На ЗФИ, в попытке дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа.

Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад.

На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс.

И это лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа.

Бухта Тихая известна хорошо сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика.

А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого северного в мире почтового отделения.

Исследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской Арктики
9 день
Исследуем острова Русской Арктики

Исследуем острова Русской Арктики.

Исследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской Арктики
10 день
Исследуем острова Русской Арктики

Исследуем острова Русской Арктики.

Исследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской АрктикиИсследуем острова Русской Арктики
11 день
Баренцево море

Наш ледокол держит курс на Мурманск.

В один из дней мы проведем финальную фотопрезентацию – приглашаем вас пережить самые впечатляющие моменты путешествия еще раз.

А ещё вы приглашены на ужин с капитаном.

Баренцево мореБаренцево мореБаренцево мореБаренцево мореБаренцево море
12 день
Баренцево море

Баренцево море.

Баренцево мореБаренцево мореБаренцево мореБаренцево мореБаренцево море
13 день
Мурманск, высадка с судна

Мы возвращаемся в порт Мурманска, откуда начиналось наше путешествие.

Но за эти несколько дней изменилось многое – теперь вы принадлежите к избранной группе путешественников, которым удалось посмотреть на весь мир с вершины планеты.

Наше путешествие закончено. После завтрака нас ждет высадка с судна и трансфер в аэропорт.

Мурманск, высадка с суднаМурманск, высадка с суднаМурманск, высадка с судна

Проживание

Тур предусматривает размещение на борту атомного ледокола «50 лет Победы» во время круиза, а также ночевку в отеле в г. Мурманск накануне круиза.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории каюты:

«Стандарт»

«Мини-Люкс»

«Люкс «Джуниор»

«Люкс «Гранд»

«Люкс «Виктория»

«Люкс «Арктика»

31 995 $

36 995 $

42 995 $

43 995 $

46 995 $

48 995 $

Цена тура указана в валюте доллар. Для резидентов РФ оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу доллпрп ЦБ РФ +2 % на дату оплаты.

Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каюте категории Стандарт; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах прочих категорий. Размещение с подселением возможно в каютах категории Стандарт.

Атомный ледокол «50 лет Победы»

Вместимость 128 человек. На сегодняшний день – единственный атомный ледокол, который может достичь географической точки Северного полюса. К услугам пассажиров удобные каюты и общественные зоны, на борту есть вертолет. 

Двухместные каюты размещены на палубе бака, палубах первого, второго и третьего моста:

  • Каюты «Стандарт» (фото 2, 3) – однокомнатные с окнами, площадью 14 кв. м. В каюте: кровать, диван, ванная комната (туалет, душ), телевизор и DVD-проигрыватель, 2 окна. Всего 46 кают.
  • Каюты «Мини-Люкс» (фото 4, 5) – однокомнатные с окнами, с выделенной зоной отдыха, площадью 14 кв. м. В каюте: спальная зона (кровать) отделена ширмой от зоны отдыха (диван, письменный стол, телевизор, DVD-проигрыватель, холодильник); ванная комната (туалет, душ), 2 окна. Всего 6 кают.
  • Каюты «Люкс «Джуниор» (фото 6, 7) – двухкомнатные, площадью 24 кв. м. В каюте: спальня и комната для отдыха; ванная комната (туалет, душ), холодильник, телевизор, DVD-проигрыватель, кофеварка; окна. Всего 4 каюты.
  • Каюты «Люкс «Гранд» (фото 8, 9) – двухкомнатные, площадью 27 кв. м. В каюте: спальня и комната для отдыха; ванная комната (туалет, ванна), холодильник, телевизор, DVD-проигрыватель, кофеварка; окна. Всего 2 каюты.
  • Каюты «Люкс «Виктория» (фото 10, 11) – двухкомнатная, площадью 28 кв. м. В каюте: просторная спальня и зона для отдыха; диван, ванная комната (туалет, ванна), холодильник, телевизор, DVD-проигрыватель, кофеварка; 4 окна. Всего 1 каюта.
  • Каюты «Люкс «Арктика» (фото 12, 13) – двухкомнатная с фронтальными окнами, площадью 33 кв. м. В каюте: очень просторная спальня и зона для отдыха; диван, ванная комната (туалет, ванна), холодильник, телевизор, DVD-проигрыватель, кофеварка; 4 окна. Всего 5 кают.

На борту политика «открытого капитанского мостика» – пассажиры могут общаться с офицерами и капитаном. Четырехразовое питание и 24-часовая coffee-station, бассейн с подогретой морской водой, высадки на побережье, экскурсии на Зодиаках, облеты на вертолете, куртка Poseidon Expeditions – все это входит в стоимость круиза.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

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Ответы на вопросы

Что входит
  • 1 ночь проживания в отеле перед круизом в День 1 в Мурманске, Россия, с завтраком
  • Трансфер из аэропорта в гостиницу в Мурманске накануне посадки
  • Трансфер из гостиницы в порт Мурманска для посадки на 2 день
  • Трансфер из порта в аэропорт или в центральную точку Мурманска после высадки
  • Размещение на корабле с уборкой
  • Морские завтраки, обеды и ужины
  • Кофе, чай и какао круглосуточно
  • Все береговые экскурсии и мероприятия на протяжении всего рейса на вертолете
  • Все береговые экскурсии и мероприятия на протяжении всего путешествия на зодиаках
  • Посадки на берег включены в ежедневную программу
  • Программа лекций и неформальных дискуссий опытной экспедиционной командой и приглашенными лекторами
  • Руководство профессиональными экспедициями
  • Фирменная парка Poseidon Expeditions
  • Резиновые сапоги для высадки на берег на время круиза
  • Фен и халаты в каждой каюте
  • Информационные пред-выездные материалы
  • Цифровой журнал путешествий
  • Все прочие налоги на услуги и портовые сборы на протяжении всей программы
  • Обработка багажа на судне
  • Персонализированная медицинская страховка, покрывающая риски эвакуации и репатриации. Покрытие: 100 000 евро. Продолжительность: только круизные дни. Это только для пассажиров младше 90 лет
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Трансферы из аэропорта в отель при прибытии до 1 дня программы
  • Время полета вертолета сверх указанного для группы
  • Паспортные и визовые расходы (при необходимости) для поездки необходима российская виза. Виза должна быть получена клиентом за его или ее счет. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным российским консульством, чтобы узнать больше о процедуре получения визы.
  • Государственные налоги при прибытии и отбытии (если взимаются)
  • Питание на берегу и доплата при одноместном размещении в гостинице (при необходимости)
  • Сборы за сверхнормативный багаж на международных и местных рейсах
  • Телекоммуникационные услуги услуги прачечной, бара и напитков на борту судна
  • Благодарности экспедиционной команде и персоналу отеля
  • Страхование багажа и отмены бронирования (настоятельно рекомендуется)
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Почему стоит ехать в этот тур?

Экспедиция к вершине планеты всегда была и остается одним из величайших достижений в карьере любого путешественника. Самим удивительным впечатлением, конечно, останется в памяти день, проведенный на Северном полюсе. После достижения заветной точки 90 градусов северной широты капитан ледокола выбирает подходящую льдину для высадки пассажиров. В программе – праздничное барбекю, самое короткое кругосветное путешествие и полярное купание.

Круиз на Северный полюс проходит на борту «50 лет Победы». Два атомных реактора обеспечивают судну мощность до 75 000 лошадиных сил. Почувствовать вибрацию, которая сопровождает продвижение сквозь замерзший океан, можно буквально всем телом, а треск льда быстро становится привычным фоном для бесед и разговоров. На борту также есть вертолет, который мы используем для обзорных экскурсий. Это позволяет по-новому взглянуть на Северный Ледовитый океан и понаблюдать за ледоколом в действии.

Кроме того, у пассажиров будет возможность посетить уникальный арктический архипелаг – Землю Франца-Иосифа. Эти 192 острова были свидетелями побед и поражений первооткрывателей севера и часто служили отправной точкой для экспедиций к полюсу. Здесь можно ощутить холодное дыхание полярной истории. А еще – увидеть белых медведей, моржей, китов и самые необычные горные пейзажи.

Будет ли нас сопровождать фотограф в круизе?

Во всех наших круизах участвует опытный фотограф. Он всегда готов поделиться своими знаниями – как на борту судна в ходе фото-презентаций и лекций, так и в процессе фотографирования во время высадок.

Если вы только начинаете знакомиться с миром фотографии – не расстраивайтесь. Участвовать в наших фототурах могут как продвинутые фотографы, так и новички. Вы овладеете ключевыми основами фотографии в уникальном окружении, с возможностью получить ответы на свои вопросы от лучших фотографов.

Будет ли возможность полетать на вертолете?

Мы делаем все, чтобы наши путешественники не ограничивались ролью созерцателей Арктики. Во время экспедиционных круизов на Северный полюс мы высаживаемся на самые труднодоступные берега Высокой Арктики – даже туда, куда закрыт доступ нашим экспедиционным лодкам Зодиак. В таких случаях мы задействуем вертолет.

Помимо высадок, мы предлагаем нашим путешественникам полеты на вертолетах над идущим во льдах ледоколом и над фантастическими ландшафтами Арктики. Только представьте себе, какие фотографии можно сделать во время таких полетов!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 фев 2021
Северный полюс - был для меня мечтой, это как полететь на Марс или Луну, честно говоря, не думала, что я ее воплощу в жизнь и решусь на такой экстремальный (конкретно для меня) шаг, для меня было важно найти надежную компанию - я рада, что сделала правильный выбор. Публика на корабле была интернациональная, но несмотря на это, все понимали друг друга, сплотились и весело совместно проводили время. Теперь я с гордостью могу сказать, что своими глазами на льдине видела белого медведя, а не в бассейне зоопарка!
Ю
14 ноя 2020
Хотим от нашей семьи выразить всем вам огромную благодарность за прекрасно организованный отдых!
Мы первый раз были в подобном экспедиционном круизе, первый раз в Арктическом регионе и многие организационные вопросы были для нас новы.
Спасибо за терпеливое отношение, подробные разъяснения, внимательный и заботливый подход.
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность капитану судна, от его опыта, знания региона и правильности принятия решений в прямом смысле слова зависела наша жизнь. И то, что мы чувствовали себя в надежных руках- его заслуга. Спасибо, что в условиях надвигающейся непогоды, он сумел вовремя привести корабль в порт и мы смогли беспрепятственно вылететь в Москву.
Большая благодарность всей команде судна. Несмотря на то, что их работа незаметна, было видно, что они работают чётко и слаженно.
Идеально была организована работа экспедиционной команды. Анна -настоящий экспедиционный лидер, который контролирует все процессы, держит под контролем ситуацию, ищет выход из сложившихся проблематичных моментов и находит правильное решение.
А
15 ноя 2020
Только что вернулся из поездки – это самое лучшее путешествие за всю мою жизнь! Мы побывали на Северном полюсе, посетили Землю Франца-Иосифа, видели моржей, белых медведей. Все услуги были на самом высоком уровне. И это не только мое мнение – это мнение всех пассажиров!

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