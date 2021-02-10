Преимущества этого путешествия:
Цена тура рассчитывается в валюте доллар. Для резидентов РФ оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу доллара ЦБ РФ +2 % на дату оплаты.
Маршрут нашего уникального круиза начинается в Мурманске.
По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы).
Сегодня вы сможете самостоятельно исследовать этот крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.
Во второй половине дня мы поднимаемся на борт самого мощного в мире судна – атомного ледокола «50 лет Победы».
Через некоторое время мы покидаем Большую землю и выходим в море навстречу полярным приключениям.
Дни насыщены активностью – нам надо многое успеть до покорения Полюса.
Наши полярные эксперты расскажут вам о самых интересных особенностях Арктики.
С открытых палуб мы наблюдаем, как 75 тысяч лошадиных сил атомного ледокола «50 лет Победы» триумфально прокладывают путь сквозь 3-метровые толщи льды. Для вас даже открыт капитанский мостик.
Активность не ограничивается теоретическим исследованием Арктики.
Как только позволят погодные условия, мы организуем высадки на лед и полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами. Только представьте себе, какие можно сделать фотоснимки!
Курс на Северный полюс.
Курс на Северный полюс.
Курс на Северный полюс.
На подходе к полюсу капитан медленно маневрирует громадой ледокола, чтобы «поставить» судно в точку 90° С.Ш. – координаты географического Северного полюса. Ура, мы на вершине мира!
В этом месте сходятся все меридианы: куда ни взгляни – везде юг. Здесь весь мир будет у наших ног – буквально.
Совершите самое короткое кругосветное путешествие – ведь для этого достаточно обойти вокруг точки 90° С.Ш. Устройте самую северную на планете фотосессию на фоне ледокола.
Искупайтесь в водах Северного Ледовитого океана. А еще будет полярное барбекю и танцы.
В эти дни мы исследуем один из самых труднодоступных регионов Арктики – архипелаг Земля Франца-Иосифа.
Территория Земли Франца-Иосифа относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи.
Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в любое время в любом месте архипелага. 24-часовой полярный день позволяет нам использовать каждую возможность для наблюдения за уникальным животным миром.
Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории. Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана».
На ЗФИ, в попытке дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа.
Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад.
На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс.
И это лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа.
Бухта Тихая известна хорошо сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика.
А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого северного в мире почтового отделения.
Исследуем острова Русской Арктики.
Исследуем острова Русской Арктики.
Наш ледокол держит курс на Мурманск.
В один из дней мы проведем финальную фотопрезентацию – приглашаем вас пережить самые впечатляющие моменты путешествия еще раз.
А ещё вы приглашены на ужин с капитаном.
Баренцево море.
Мы возвращаемся в порт Мурманска, откуда начиналось наше путешествие.
Но за эти несколько дней изменилось многое – теперь вы принадлежите к избранной группе путешественников, которым удалось посмотреть на весь мир с вершины планеты.
Наше путешествие закончено. После завтрака нас ждет высадка с судна и трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает размещение на борту атомного ледокола «50 лет Победы» во время круиза, а также ночевку в отеле в г. Мурманск накануне круиза.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории каюты:
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«Стандарт»
|
«Мини-Люкс»
|
«Люкс «Джуниор»
|
«Люкс «Гранд»
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«Люкс «Виктория»
|
«Люкс «Арктика»
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31 995 $
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36 995 $
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42 995 $
|
43 995 $
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46 995 $
|
48 995 $
Цена тура указана в валюте доллар. Для резидентов РФ оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу доллпрп ЦБ РФ +2 % на дату оплаты.
Одноместное размещение рассчитывается с применением коэффициента 1,7 к стоимости одного места в каюте категории Стандарт; коэффициента 2 к стоимости одного места в каютах прочих категорий. Размещение с подселением возможно в каютах категории Стандарт.Атомный ледокол «50 лет Победы»
Вместимость 128 человек. На сегодняшний день – единственный атомный ледокол, который может достичь географической точки Северного полюса. К услугам пассажиров удобные каюты и общественные зоны, на борту есть вертолет.
Двухместные каюты размещены на палубе бака, палубах первого, второго и третьего моста:
На борту политика «открытого капитанского мостика» – пассажиры могут общаться с офицерами и капитаном. Четырехразовое питание и 24-часовая coffee-station, бассейн с подогретой морской водой, высадки на побережье, экскурсии на Зодиаках, облеты на вертолете, куртка Poseidon Expeditions – все это входит в стоимость круиза.
Экспедиция к вершине планеты всегда была и остается одним из величайших достижений в карьере любого путешественника. Самим удивительным впечатлением, конечно, останется в памяти день, проведенный на Северном полюсе. После достижения заветной точки 90 градусов северной широты капитан ледокола выбирает подходящую льдину для высадки пассажиров. В программе – праздничное барбекю, самое короткое кругосветное путешествие и полярное купание.
Круиз на Северный полюс проходит на борту «50 лет Победы». Два атомных реактора обеспечивают судну мощность до 75 000 лошадиных сил. Почувствовать вибрацию, которая сопровождает продвижение сквозь замерзший океан, можно буквально всем телом, а треск льда быстро становится привычным фоном для бесед и разговоров. На борту также есть вертолет, который мы используем для обзорных экскурсий. Это позволяет по-новому взглянуть на Северный Ледовитый океан и понаблюдать за ледоколом в действии.
Кроме того, у пассажиров будет возможность посетить уникальный арктический архипелаг – Землю Франца-Иосифа. Эти 192 острова были свидетелями побед и поражений первооткрывателей севера и часто служили отправной точкой для экспедиций к полюсу. Здесь можно ощутить холодное дыхание полярной истории. А еще – увидеть белых медведей, моржей, китов и самые необычные горные пейзажи.
Во всех наших круизах участвует опытный фотограф. Он всегда готов поделиться своими знаниями – как на борту судна в ходе фото-презентаций и лекций, так и в процессе фотографирования во время высадок.
Если вы только начинаете знакомиться с миром фотографии – не расстраивайтесь. Участвовать в наших фототурах могут как продвинутые фотографы, так и новички. Вы овладеете ключевыми основами фотографии в уникальном окружении, с возможностью получить ответы на свои вопросы от лучших фотографов.
Мы делаем все, чтобы наши путешественники не ограничивались ролью созерцателей Арктики. Во время экспедиционных круизов на Северный полюс мы высаживаемся на самые труднодоступные берега Высокой Арктики – даже туда, куда закрыт доступ нашим экспедиционным лодкам Зодиак. В таких случаях мы задействуем вертолет.
Помимо высадок, мы предлагаем нашим путешественникам полеты на вертолетах над идущим во льдах ледоколом и над фантастическими ландшафтами Арктики. Только представьте себе, какие фотографии можно сделать во время таких полетов!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.