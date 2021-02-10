Это невероятное путешествие на борту уникального судна. Достойное тех, кто стремится покорять и побеждать. Путешествие начинается в Мурманске. Отсюда, на борту самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы», мы отправляемся к точке географического Северного полюса. Маршрут этого уникального круиза проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа. Заканчивается круиз так же в Мурманске.

Цена тура рассчитывается в валюте доллар. Для резидентов РФ оплата производится в рублях Российской Федерации по курсу доллара ЦБ РФ +2 % на дату оплаты.

Программа тура по дням

1 день Мурманск, ночь в отеле

Маршрут нашего уникального круиза начинается в Мурманске. По прибытии в Мурманск трансфер доставит вас в отель в центре города (ночь в отеле входит в стоимость программы). Сегодня вы сможете самостоятельно исследовать этот крупнейший в мире город, расположенный за Северным полярным кругом.

2 день Мурманск, посадка на ледокол

Во второй половине дня мы поднимаемся на борт самого мощного в мире судна – атомного ледокола «50 лет Победы». Через некоторое время мы покидаем Большую землю и выходим в море навстречу полярным приключениям.

3 день Курс на Северный полюс

Дни насыщены активностью – нам надо многое успеть до покорения Полюса. Наши полярные эксперты расскажут вам о самых интересных особенностях Арктики. С открытых палуб мы наблюдаем, как 75 тысяч лошадиных сил атомного ледокола «50 лет Победы» триумфально прокладывают путь сквозь 3-метровые толщи льды. Для вас даже открыт капитанский мостик. Активность не ограничивается теоретическим исследованием Арктики. Как только позволят погодные условия, мы организуем высадки на лед и полеты на вертолете над идущим во льдах атомоходом и арктическими островами. Только представьте себе, какие можно сделать фотоснимки!

4 день Курс на Северный полюс

Курс на Северный полюс.

5 день Курс на Северный полюс

Курс на Северный полюс.

6 день Курс на Северный полюс

Курс на Северный полюс.

7 день Северный полюс: мы на вершине планеты

На подходе к полюсу капитан медленно маневрирует громадой ледокола, чтобы «поставить» судно в точку 90° С.Ш. – координаты географического Северного полюса. Ура, мы на вершине мира! В этом месте сходятся все меридианы: куда ни взгляни – везде юг. Здесь весь мир будет у наших ног – буквально. Совершите самое короткое кругосветное путешествие – ведь для этого достаточно обойти вокруг точки 90° С.Ш. Устройте самую северную на планете фотосессию на фоне ледокола. Искупайтесь в водах Северного Ледовитого океана. А еще будет полярное барбекю и танцы.

8 день Исследуем острова Русской Арктики

В эти дни мы исследуем один из самых труднодоступных регионов Арктики – архипелаг Земля Франца-Иосифа. Территория Земли Франца-Иосифа относится к национальному парку Русская Арктика. На просторах островов полноправными хозяевами чувствуют себя белые медведи. Мы можем встретить этих «хозяев Арктики» в любое время в любом месте архипелага. 24-часовой полярный день позволяет нам использовать каждую возможность для наблюдения за уникальным животным миром. Помимо природных богатств, Земля Франца-Иосифа хранит самые захватывающие страницы истории. Испытайте чувства, которые испытывали герои легендарной повести «Два капитана». На ЗФИ, в попытке дойти до Северного полюса, умер Седов. Его могилу можно увидеть на острове Рудольфа. Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад. На мысе Норвегия острова Джексон 7 месяцев провели знаменитые норвежские путешественники Нансен и Йохансен после неудачной попытки покорить Северный полюс. И это лишь несколько страниц из книги истории Земли Франца-Иосифа. Бухта Тихая известна хорошо сохранившимися постройками первой советской полярной станции. Здесь также расположена база национального парка Русская Арктика. А ещё у вас будет возможность отправить открытку друзьям из самого северного в мире почтового отделения.

9 день Исследуем острова Русской Арктики

Исследуем острова Русской Арктики.

10 день Исследуем острова Русской Арктики

Исследуем острова Русской Арктики.

11 день Баренцево море

Наш ледокол держит курс на Мурманск. В один из дней мы проведем финальную фотопрезентацию – приглашаем вас пережить самые впечатляющие моменты путешествия еще раз. А ещё вы приглашены на ужин с капитаном.

12 день Баренцево море

Баренцево море.

13 день Мурманск, высадка с судна