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Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние
Прибытие в Мурманск.
Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели отдохнуть и оставить вещи.
Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.
19:00 Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем Арктическую кухню и познакомимся с командой.
Выезд в тур на северное сияние. Длительность тура 3–5 часов.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
В данную программу «Арктическая осень» включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.
Как проходит тур на северное сияние:
- Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время сообщит организатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
- Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
- Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Экскурсия в саамскую деревню
Сбор туристов проходит на входе гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Точное время сообщит координатор накануне.
Отправляемся в этническую деревню.
Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.
Прибытие, знакомство.
В программе нас ждет:
- Встретимся с красавцем северным оленем.
- Накормим оленей ягелем.
- Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
- Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
- Примем участие в кулинарном мастер-классе.
- Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и оленью вырезку.
- За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке.
- На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится твоё возможно самое заветное желание!
Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия в город 14:00–15:00.
При благоприятных погодных условиях – второй выезд на охоту за северным сиянием.
Путешествие на край земли в Териберку и морская прогулка
09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.
Отправляемся в тур! Длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок, расстояние составляет 130 километров.
Программа экскурсии в Териберку:
- Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
- Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
- Прогулка к побережью Баренцева моря (каменный пляж «яйца дракона»).
- Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
- Отправление в старую Териберку.
- Отправляемся к причалу. Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
- Длительность морской прогулки составляет примерно 2-3 часа. Если повезет, то увидим морских обитателей: китов, дельфинов, морских котиков и других.
- Комплексный обед в одном из местных кафе (включен в стоимость).
- Отдых, прогулка, завершение программы.
Возвращение в Мурманск. Свободное время.
Важно! Морская прогулка актуальная для дат в октябре–ноябре. Если морская прогулка не состоится по причине плохой погоды (сильный ветер, высокая волна и др.), то капитан катера имеет право отменить выход в море. В данном случае гостям будет сделана скидка в размере 2 000 рублей на 1 человека.
Экскурсия по Мурманску
Сбор туристов проходит на входе гостиницы «Азимут».
Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2 этаже.
После экскурсии мы возвращаемся к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.
Отправление на обзорную экскурсию. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.
За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:
- Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
- Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.
После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).
Возвращение к гостинице Азимут.
Завершение программы.
Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00.
Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.
Важно! Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.
Проживание
Гости могут забронировать проживание самостоятельно или воспользоваться тарифом с проживанием в одной из подобранных гостиниц — завтраки уже включены.
Рекомендуемые отели:
- отели 3*: Гларус, Rooms & Breakfast, Бутик Отель Ренессанс;
- отели 4*: Азимут, Меридиан.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Формат тура
|Стоимость
|Тур без проживания (взрослый / детский)
с самостоятельным размещением
|40 900 / 39 000
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3*
(2 человека в номере / 1 человек в номере)
|49 900 / 59 340
|Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4*
(2 человека в номере / 1 человек в номере)
|54 800 / 65 400
Варианты проживания
Отель «Азимут» 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.
Бутик-Отель «Ренессанс» 3
Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.
К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.
Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.
В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.
Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.
Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.
Отель «Гларус» 3
Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.
Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.
В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.
Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.
Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3
Гостиница «Rooms and Breakfast» находится в Мурманске.
Гости здесь смогут всегда подключится к бесперебойной сети Wi-Fi и оставаться «на связи».
В номерном фонде гостиницы находится около комфортабельных 11 номеров различных категорий.
Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой.
В собственной ванной комнате обязательно есть душ.
Каждое утро здесь сервируются сытные и вкусные завтраки.
Рядом Вы найдете различные магазины, кафе, бары и рестораны.
Отель «Меридиан» 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный ужин в первый день
- 2 выезда на охоту за северным сиянием (98% вероятность успеха)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана
- Гастрономический обед в Териберке
- Оформление пропусков: Териберка
- Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
- Экскурсия по Мурманску
- Экскурсия на ледокол «Ленин»
- Обеды в дневных экскурсиях (3)
- Все входные билеты
- Профессиональный гид со стажем от 5 лет
- Трансферное обслуживание на современных Mercedes Sprinter
- Поддержка отдела заботы в Мурманске
- Проживание, при выборе тарифа с проживанием
- Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Ужины после экскурсий
- Трансферы от/до аэропорт (1-3 человека: 4000 руб. в обе стороны)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде. Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -10°С, поэтому рекомендуем взять с собой:
- термобелье;
- теплую куртку и штаны;
- теплую обувь;
- шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).
Что взять с тобой:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?
Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.
Как проходит тур на северное сияние?
- Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время сообщит организатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
- Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
- Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
- Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
- Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
- После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
- Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.
Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.
Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.
В нашем туре предусмотрено 2 выезда в тур, что значительно повышает шансы его увидеть (до 98%)!
Есть ли скидки?
Предоставляется скидка для детей от 6 до 13 лет — 1500 рублей.
Когда и сколько длится?
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