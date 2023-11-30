Арктическая осень

Мы подготовили для вас насыщенную на впечатления осеннюю программу! В этом удивительном путешествии вас ждут: охота на северное сияние, легендарная Териберка и побережье Баренцева моря, а также знакомство с саамской культурой и северными оленями.
5
3 отзыва
Арктическая осень
Арктическая осень
Арктическая осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Охота за впечатлениями
Охота за впечатлениями
Увидим самые топовые локации Мурманска и Териберки, которые приводят в настоящий восторг!
Этническое погружение
Этническое погружение
Познакомимся с культурой саамского народа, их постройками и милыми северными оленями
По курсу — сияние!
По курсу — сияние!
Полюбуемся и запечатлеем уникальное природное явление, заставляющее сердце биться чаще

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер из аэропорта не включен в стоимость тура (т. к. гости зачастую прибывают в разное время). Стоимость Яндекс Такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

19:00 Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска. Включен в стоимость тура. Мы попробуем Арктическую кухню и познакомимся с командой.

Выезд в тур на северное сияние. Длительность тура 3–5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу «Арктическая осень» включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как проходит тур на северное сияние:

  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время сообщит организатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  6. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
  7. Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Прибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск. Охота на северное сияние
2 день

Экскурсия в саамскую деревню

Сбор туристов проходит на входе гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Точное время сообщит координатор накануне.

Отправляемся в этническую деревню.

Время в пути у нас займет приблизительно 1 час.

Прибытие, знакомство.

В программе нас ждет:

  • Встретимся с красавцем северным оленем.
  • Накормим оленей ягелем.
  • Сделаем памятные фото, здесь даже живет олень «фотомодель».
  • Посетим национальное жилище, расположимся на тёплых оленьих шкурах, отведаем национальной кухни.
  • Примем участие в кулинарном мастер-классе.
  • Приготовим на огне саамскую уху, запечем в углях картошку и оленью вырезку.
  • За чашечкой чая поговорим о народе саами. Расскажем о нашей истории, традициях, укладе жизни. Поговорим о саамском и на саамском языке.
  • На прощание узнаем маленький секрет, благодаря которому, исполнится твоё возможно самое заветное желание!

Возвращение в Мурманск. Приблизительное время прибытия в город 14:00–15:00.

При благоприятных погодных условиях – второй выезд на охоту за северным сиянием.

Экскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревнюЭкскурсия в саамскую деревню
3 день

Путешествие на край земли в Териберку и морская прогулка

09:00 Старт в тур от гостиницы «Азимут». Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Точное время и место сборов сообщит координатор накануне.

Отправляемся в тур! Длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок, расстояние составляет 130 километров.

Программа экскурсии в Териберку:

  • Делаем остановки в живописных местах для наблюдения пейзажей с арктической тундрой, озерами и северными просторами.
  • Прибытие в Териберку, и первая локация для посещения — вечная стоянка заброшенных рыбацких кораблей.
  • Прогулка к побережью Баренцева моря (каменный пляж «яйца дракона»).
  • Прогулка к водопаду, впадающему в море. Здесь мы будем находиться около 30 минут, чтобы у вас было достаточно времени сделать красивые фотографии на краю земли.
  • Отправление в старую Териберку.
  • Отправляемся к причалу. Внимание! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров.
  • Длительность морской прогулки составляет примерно 2-3 часа. Если повезет, то увидим морских обитателей: китов, дельфинов, морских котиков и других.
  • Комплексный обед в одном из местных кафе (включен в стоимость).
  • Отдых, прогулка, завершение программы.

Возвращение в Мурманск. Свободное время.

Важно! Морская прогулка актуальная для дат в октябре–ноябре. Если морская прогулка не состоится по причине плохой погоды (сильный ветер, высокая волна и др.), то капитан катера имеет право отменить выход в море. В данном случае гостям будет сделана скидка в размере 2 000 рублей на 1 человека.

Путешествие на край земли в Териберку и морская прогулкаПутешествие на край земли в Териберку и морская прогулкаПутешествие на край земли в Териберку и морская прогулкаПутешествие на край земли в Териберку и морская прогулка
4 день

Экскурсия по Мурманску

Сбор туристов проходит на входе гостиницы «Азимут».

Мы рекомендуем оставить свои вещи на ресепшн в гостинице «Азимут» на 2 этаже.

После экскурсии мы возвращаемся к «Азимуту», где вы сможете забрать свои вещи и отправиться из города в аэропорт.

Отправление на обзорную экскурсию. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до отправления.

За время экскурсии вы посетите все основные достопримечательности Мурманска:

  • Морской вокзал с небольшой набережной, осмотр и посещение первого в мире атомного ледокола «Ленин».
  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны — «Алёша», расположенный на сопке Зелёный мыс, откуда открывается панорамный вид на весь Мурманск.
  • Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Ансамбль включает в себя: рубку подводной лодки «Курск», корабельный якорь, шестигранный маяк.

После экскурсии мы отправляемся в кафе на комплексный обед (включен в стоимость).

Возвращение к гостинице Азимут.

Завершение программы.

Рекомендуем покупать билеты с вылетом из Мурманска после 19:00.

Если у большинства наших гостей время рейса будет совпадать, то для вас будет организован бесплатный трансфер в аэропорт.

Важно! Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий в рамках тура.

Экскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по МурманскуЭкскурсия по Мурманску

Проживание

Гости могут забронировать проживание самостоятельно или воспользоваться тарифом с проживанием в одной из подобранных гостиниц — завтраки уже включены.

Рекомендуемые отели:

  • отели 3*: Гларус, Rooms & Breakfast, Бутик Отель Ренессанс;
  • отели 4*: Азимут, Меридиан.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Формат тураСтоимость
Тур без проживания (взрослый / детский)
с самостоятельным размещением		40 900 / 39 000
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3*
(2 человека в номере / 1 человек в номере)		49 900 / 59 340
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4*
(2 человека в номере / 1 человек в номере)		54 800 / 65 400

Варианты проживания

Отель «Азимут» 4

3 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.

За 5 минут можно дойти до железнодорожного вокзала Мурманска. Расстояние до международного аэропорта Мурманска составляет 32 км.

Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4Отель «Азимут» 4

Бутик-Отель «Ренессанс» 3

3 ночи

Бутик-отель «Ренессанс» расположен в Мурманске, в 10 минутах ходьбы от площади Пяти Углов.

К услугам гостей номера в классическом стиле, ресторан, где готовят блюда разных кухонь, и доставка еды и напитков в номер.

Все номера этого отеля оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами.

В числе удобств собственная ванная комната с душем и феном.

Гостям предоставляются тапочки и расширенный набор бесплатных туалетно-косметических принадлежностей. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

В отеле «Ренессанс» имеется оборудованный конференц-зал. Гости могут отдохнуть в лаундже с камином и аквариумом. Также работает спа-центр.

Расстояние от бутик-отеля «Ренессанс» до аэропорта Мурманска составляет 25 км. В распоряжении гостей бесплатная парковка.

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Отель «Гларус» 3

3 ночи

Отель «Гларус» находится в Мурманске, в 8 минутах ходьбы от Центрального парка. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Прогулка до Центрального стадиона занимает 15 минут.

Номера оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором.

В числе удобств ресторан, сауна и снэк-бар.

Железнодорожный и автобусный вокзалы Мурманска находятся в 8 минутах ходьбы от отеля. Расстояние до аэропорта Мурманска составляет 31 км.

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Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3

3 ночи

Гостиница «Rooms and Breakfast» находится в Мурманске.

Гости здесь смогут всегда подключится к бесперебойной сети Wi-Fi и оставаться «на связи».

В номерном фонде гостиницы находится около комфортабельных 11 номеров различных категорий.

Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой.

В собственной ванной комнате обязательно есть душ.

Каждое утро здесь сервируются сытные и вкусные завтраки.

Рядом Вы найдете различные магазины, кафе, бары и рестораны.

Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3Мини-отель «Rooms and Breakfast» 3

Отель «Меридиан» 4

3 ночи

Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.

Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветственный ужин в первый день
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием (98% вероятность успеха)
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана
  • Гастрономический обед в Териберке
  • Оформление пропусков: Териберка
  • Экскурсия в саамскую (этническую) деревню
  • Экскурсия по Мурманску
  • Экскурсия на ледокол «Ленин»
  • Обеды в дневных экскурсиях (3)
  • Все входные билеты
  • Профессиональный гид со стажем от 5 лет
  • Трансферное обслуживание на современных Mercedes Sprinter
  • Поддержка отдела заботы в Мурманске
  • Проживание, при выборе тарифа с проживанием
  • Завтраки, при выборе тарифа с проживанием
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Проживание, при выборе тарифа без проживания
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Ужины после экскурсий
  • Трансферы от/до аэропорт (1-3 человека: 4000 руб. в обе стороны)
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде. Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -10°С, поэтому рекомендуем взять с собой:

  • термобелье;
  • теплую куртку и штаны;
  • теплую обувь;
  • шапку, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи).

Что взять с тобой:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будут осуществляться экскурсии?

Туристические микроавтобусы Mercedes Sprinter, минивены Mercedes Vito/Viano, VW Caravelle, Ford Transit.

Как проходит тур на северное сияние?
  1. Сбор туристов проходит на паркинге у гостиницы «Азимут» или «Меридиан» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время сообщит организатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.
  2. Отправляемся в тур! Длительность «охоты» составляет 3–5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо. Самое северное сияние может появиться в любой момент!
  3. Фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.
  4. Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
  5. Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
  6. После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи.
  7. Вы получите фотографии после тура в течение 3–4 дней в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Если туристы не увидят северное сияние своими глазами, то скидок и возвратов не предусмотрено.

В нашем туре предусмотрено 2 выезда в тур, что значительно повышает шансы его увидеть (до 98%)!

Есть ли скидки?

Предоставляется скидка для детей от 6 до 13 лет — 1500 рублей.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
30 ноя 2023
Потрясающие путешествие в арктическую тундру!!! Спасибо огромное принимающей стороне, особенно нашему гидам Ивану и Денису, ребятам водителям - эти люди настоящие профессионалы своего дела, которые обожают свой регион, с огромным трепетом и любовью рассказывают о Кольском полуострове, его пусть молодой, но уже очень богатой истории.
Л
20 ноя 2023
Тур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабное северное сияние и больше обитателей моря, но это природа… Погода радовала, организация на высоте, город интересный, природа поражает!
Тур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабноеТур прошел замечательно, организаторы выполнили всё, что было в их силах. Хотелось конечно увидеть более масштабное
Е
14 ноя 2023
Добрый! 🙂
Очень понравилось!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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