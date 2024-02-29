Экспедиции в Мурманске 2024

Найдено 5 туров в категории «Экспедиции» в Мурманске, цены от 42 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
🚁 На вертолёте
🚁 На вертолёте
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Начало: г. Мурманск
«Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад»
14 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 2 507 620 за человека
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
«Полное погружение в удивительную атмосферу полуострова Рыбачий в экспедиции на квадроциклах»
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000 за человека
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
«Общий километраж экспедиции около 400 км»
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000 за человека
Большое Кольское кольцо
❄️ На снегоходах
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
«Грандиозная многодневная экспедиция с севера на юг Кольского полуострова и обратно»
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
    Все было супер
  • М
    Мария
    27 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
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    организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.

  • Е
    Евгений
    1 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
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    максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

  • А
    Алиса
    30 марта 2021
    На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
    Супер опыт! Отличное судно, классная команда. Советую всем, кто ищет что-то новое в путешествиях. Экспедиционный круиз - это драйв и
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    кайф. Мне понравилось, что не нужно переезжать, постоянно собирать вещи, живешь на корабле, как в отеле. Каждый день - новое место без утомительной дороги. У нас было настоящее сафари на белых медведей и моржей. А еще мы купались в Северном Ледовитом океане, устраивали круизы на экспедиционных лодках, катались на каяках, делали барбекю на палубе и кайфовали в джакузи на открытой палубе среди Арктических пейзажей.

  • С
    Сергей
    29 марта 2021
    На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
    Круиз нам безусловно понравился, впечатления самые яркие. Побывать на северном полюсе, это весьма значимое событие. Программа путешествия отличная, команда - все профессионалы, всё продумано до мелочей.
  • В
    Василий
    16 марта 2021
    На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
    Отличный круиз, хотя и очень дорогой, но он этого действительно стоил!
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

  • М
    Марина
    13 июня 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
  • Е
    Елена
    14 марта 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
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    происходящему, дружелюбный и контактный. Маршруты интересные. База, хоть и со спартанскими условиями, но со вкусной едой и дружной атмосферой. минусы - вопреки заявленному, стандартной набора экипировки недостаточно, нужно уделять больше внимания с учетом действующих температур. Спасибо!

  • Д
    Дарья
    1 марта 2018
    Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
    С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
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    рулём снегохода никогда не сидел. 21.02 мы прилетели в Мурманск, нас встретил водитель на микроавтобусе и отвёз а гостиницу. А в 8-00 22.02 нас повезли на базу, где мы познакомились с нашим замечательным инструктором Виталием. Переоделись, прослушали подробную инструкцию по вождению снегохода. Виталий подробно объяснил, как вести себя в непредвиденных ситуациях, как следовать в колонне и т. д. И мы тронулись в путь, длинною 100км. Первые 40 км пути пролегали по Верхнетуломскому водохранилищу. Последующие 60км- по лесу. Ребята! Какая же это красота!!! Нет!!! Красотища!!! Бескрайние просторы, лес, сопки, переливающийся снег, а какое там синее небо!! Дух захватывает!!! Каждые 20 км мы останавливались и 5-10 минут отдыхали. Но Виталий всю дорогу следил, чтобы никто не отстал и не попал в неприятность. После бескрайнего водохранилища наш путь продолжился по сказочному лесу. Тишина… Какая там красота и тишина!!!! …. Около ручья мы вкусно перекусили и продолжили свой путь на базу Вува. На базе нас встретил приветливый парень Роман. Он, как гостеприимный хозяин, встречал нас радушно и хлебосольно. Роман - прекрасный повар!!! Завтрак, обед, ужин - вкуснотища!!! Отдыхали на полную катушку! Роману помогали: Евгений, Александр и Николай. Всем - огромное спасибо!!! Парились в бане, гуляли, а ночью любовались северным сиянием! Пробыли на базе 22 и 23 февраля. А 24 после завтрака отправились в обратный путь. Теперь, по возвращению в Москву, воспоминания захватывают! Отдохнули- супер!!! Очень просим премировать Виталия и Романа!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экспедиции»

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