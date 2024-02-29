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Авторский тур
5 дней
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
На ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс к вершине планеты
Начало: г. Мурманск
«Здесь, на мысе Флора острова Нортбрук, нашли спасение оставшиеся в живых члены экспедиции «Святая Анна» Брусилова – штурман Альбанов и матрос Конрад»
14 июля в 10:00
25 июля в 10:00
от 2 507 620₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Экспедиция на квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск
«Полное погружение в удивительную атмосферу полуострова Рыбачий в экспедиции на квадроциклах»
25 июня в 10:00
27 авг в 10:00
от 156 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Осенний Рыбачий. Экспедиция на багги
Начало: Россия, Мурманск
«Общий километраж экспедиции около 400 км»
8 сен в 10:00
12 сен в 10:00
от 149 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Большое Кольское кольцо
Начало: Мурманск
«Грандиозная многодневная экспедиция с севера на юг Кольского полуострова и обратно»
18 фев в 10:00
27 фев в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ММария27 июля 2023Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
- ЕЕвгений1 июля 2023Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
- ААлиса30 марта 2021Супер опыт! Отличное судно, классная команда. Советую всем, кто ищет что-то новое в путешествиях. Экспедиционный круиз - это драйв и
- ССергей29 марта 2021Круиз нам безусловно понравился, впечатления самые яркие. Побывать на северном полюсе, это весьма значимое событие. Программа путешествия отличная, команда - все профессионалы, всё продумано до мелочей.
- ВВасилий16 марта 2021Отличный круиз, хотя и очень дорогой, но он этого действительно стоил!
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
- ММарина13 июня 2018Незабываемо! А больше слов и нет пока про маршрут и впечатления:)) Отдельно про организацию: очень радостно, когда встречаешь такой профессионализм и отношение к своему делу, ещё и в сочетании с интересными людьми. Спасибо и до новых встреч!
- ЕЕлена14 марта 2018Спасибо за тур! Хорошо организован как с технической стороны, так и с точки зрения маршрута. Отличный инструктор, внимательный ко всему
- ДДарья1 марта 2018С 22 по 24 февраля москвичи в количестве восьми человек отправились в снегоходный тур на Кольский полуостров. Никто из нас за
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Экспедиции»
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