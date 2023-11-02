На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма

Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями

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Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов.

А ещё вы попробуете свежевыловленных гребешков и морских ежей, побываете на самой северной пивоварне, взойдёте на борт заброшенного корабля и подниметесь к Териберской метеостанции. Вас ждут 3 выезда за северным сиянием, чтобы точно застать удивительное явление.
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Ближайшие даты:
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
7
дек
14
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Покупать специальную одежду не требуется, но нужно взять с собой самоё теплое, что у вас есть:
- термобельё
- тёплый второй слой (шерстяной свитер, флис или байка)
- непродуваемый и непромокаемый верхний слой (пуховик лучше, чем шуба/дубленка)
- шапка, шарф, руковицы
- запасные носки

Хорошим вариантом будет взять с собой стельки с подогревом, «пенку» для сидения на холодных поверхностях и термос для чая. Все рекомендации опциональны и не обязывают вас собирать полный комплект.

Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.

Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияние

Встретим вас в аэропорт Мурманска и на автобусе начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Увидим монумент, который жители ласково назвывают «Алёшей» — защитника Заполярья. Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин».

После обеда заселимся в отель, отдохнём и поужинаем в ресторане. Затем отправимся на охоту за северным сиянием.

Прибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияниеПрибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияниеПрибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияниеПрибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияние
2 день

Прогулка по Териберке и оленья ферма

Проснёмся рано и поедем в Териберку. Пейзажи за окном будут невероятные! Заселимся в отель, оденемся потеплее и пойдём гулять по маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на самом краю света.

Увидим огромный скелет кита на берегу Баренцева моря, установленный здесь для съёмок фильма «Левиафан». Для ваших необычных фотографий побываем у атмосферного заброшенного корабля. Желающие смогут даже забраться внутрь.

Покатаемся на качелях на берегу моря, пообедаем и пойдём в заброшенную школу. Следующая локация — оленья ферма. Будем кормить, гладить и обниматься с северными оленями. А ещё здесь вас ждёт дегустация ягодных настоек и вина.

После отдыха в отеле вновь отправимся ловить северное сияние.

Прогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья фермаПрогулка по Териберке и оленья ферма
3 день

Морское путешествие в поисках китов

Северное сияние мы уже искали, на очереди — морские обитатели. Сегодня взойдём на борт корабля и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов. Пока вы будете фотографировать и глядеть по сторонам, мы приготовим для вас свежевыловленных гребешков и морских ежей.

Вернёмся в отель, переоденемся и пойдём на кладбище кораблей. Вы увидите торчащие из тёмной воды остовы рыболовецких судов. Затем отправимся на самую северную пивоварню, где вы сможете продегустировать напиток и понаблюдать за процессом его приготовления.

Вечером желающие за доплату смогут попариться в баньке и после парилки нырнуть прямо в Баренцево море. После отдыха в отеле вновь поедем на охоту за северным сиянием.

Морское путешествие в поисках китовМорское путешествие в поисках китовМорское путешествие в поисках китовМорское путешествие в поисках китовМорское путешествие в поисках китов
4 день

Каменный пляж, Батарейный водопад и отъезд

Утром побываем на каменном пляже с необычными волунами округлой формы, напоминающими «яйца дракона». Поднимемся к Териберской метеостанции, ветер здесь буквально сбивает с ног — одевайтесь как можно теплее.

Полюбуемся Батарейным водопадом, струи которого живописно застыли на красных гранитных скалах. Сядем в автобус и поедем в аэропорт Мурманск.

Каменный пляж, Батарейный водопад и отъездКаменный пляж, Батарейный водопад и отъездКаменный пляж, Батарейный водопад и отъездКаменный пляж, Батарейный водопад и отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до 11:30
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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