Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
А ещё вы попробуете свежевыловленных гребешков и морских ежей, побываете на самой северной пивоварне, взойдёте на борт заброшенного корабля и подниметесь к Териберской метеостанции. Вас ждут 3 выезда за северным сиянием, чтобы точно застать удивительное явление.
ноя
ноя
ноя
ноя
дек
дек
янв
даты
Описание
Организационные детали
Покупать специальную одежду не требуется, но нужно взять с собой самоё теплое, что у вас есть:
- термобельё
- тёплый второй слой (шерстяной свитер, флис или байка)
- непродуваемый и непромокаемый верхний слой (пуховик лучше, чем шуба/дубленка)
- шапка, шарф, руковицы
- запасные носки
Хорошим вариантом будет взять с собой стельки с подогревом, «пенку» для сидения на холодных поверхностях и термос для чая. Все рекомендации опциональны и не обязывают вас собирать полный комплект.
Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Мурманску и северное сияние
Встретим вас в аэропорт Мурманска и на автобусе начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Увидим монумент, который жители ласково назвывают «Алёшей» — защитника Заполярья. Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин».
После обеда заселимся в отель, отдохнём и поужинаем в ресторане. Затем отправимся на охоту за северным сиянием.
Прогулка по Териберке и оленья ферма
Проснёмся рано и поедем в Териберку. Пейзажи за окном будут невероятные! Заселимся в отель, оденемся потеплее и пойдём гулять по маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на самом краю света.
Увидим огромный скелет кита на берегу Баренцева моря, установленный здесь для съёмок фильма «Левиафан». Для ваших необычных фотографий побываем у атмосферного заброшенного корабля. Желающие смогут даже забраться внутрь.
Покатаемся на качелях на берегу моря, пообедаем и пойдём в заброшенную школу. Следующая локация — оленья ферма. Будем кормить, гладить и обниматься с северными оленями. А ещё здесь вас ждёт дегустация ягодных настоек и вина.
После отдыха в отеле вновь отправимся ловить северное сияние.
Морское путешествие в поисках китов
Северное сияние мы уже искали, на очереди — морские обитатели. Сегодня взойдём на борт корабля и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов. Пока вы будете фотографировать и глядеть по сторонам, мы приготовим для вас свежевыловленных гребешков и морских ежей.
Вернёмся в отель, переоденемся и пойдём на кладбище кораблей. Вы увидите торчащие из тёмной воды остовы рыболовецких судов. Затем отправимся на самую северную пивоварню, где вы сможете продегустировать напиток и понаблюдать за процессом его приготовления.
Вечером желающие за доплату смогут попариться в баньке и после парилки нырнуть прямо в Баренцево море. После отдыха в отеле вновь поедем на охоту за северным сиянием.
Каменный пляж, Батарейный водопад и отъезд
Утром побываем на каменном пляже с необычными волунами округлой формы, напоминающими «яйца дракона». Поднимемся к Териберской метеостанции, ветер здесь буквально сбивает с ног — одевайтесь как можно теплее.
Полюбуемся Батарейным водопадом, струи которого живописно застыли на красных гранитных скалах. Сядем в автобус и поедем в аэропорт Мурманск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до 11:30Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.