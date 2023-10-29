За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Авторский тур в Мурманске

Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов

5
1 отзыв
Начнём путешествие в самом большом городе за Северным полярным кругом — Мурманске.

Поднимемся на вершину горы в Ловозёрских тундрах, прочувствуем суровость края и влюбимся в неземные пейзажи.

Увидим котловину-амфитеатр, вид на Баренцево море с Батарейского водопада, найдём «яйца дракона» и гигантские качели в Териберке. Изюминка тура — прогулка на рыбацкой лодке в поисках китов.

Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы.
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
За полярный круг на поиски китов, в гости к саамам и за северными пейзажами
Ближайшие даты:
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах с удобствами в Мурманске. Одноместное размещение — по запросу и за доплату.

Питание. Включены завтраки в отеле, обеды и приветственный ужин. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем оленину, северную уху, морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.

Дети. От 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Самый большой город за Северным полярным кругом

Встречаемся в 16:00 в центре Мурманска и отправляемся на 4-5-часовую обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.

Отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.

Самый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругомСамый большой город за Северным полярным кругом
2 день

Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку на поиски китов.

Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.

Далее посетим все главные достопримечательности Териберки. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.

Вечером вернёмся в отель в Мурманск.

Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесыПоиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы
3 день

Ловозёрские тундры и Хибины

Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Ловозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и Хибины
4 день

Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне

Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов. Поиграем с хаски и вернёмся в Мурманск.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер на новых «Mercedes Sprinter» по всем локациям маршрута
  • Морская прогулка на рыбацком судне в поиске китов
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужин в 1-й день
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Информационная поддержка 24/7
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Фотосъёмка
  • Фирменный шоппер или кружка в подарок каждому
  • Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - за три недели до начала тура. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
  • Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение - по запросу и при наличии мест
  • Ужины (кроме 1-го дня)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь «Пять углов», 16:00
Завершение: Мурманск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
29 окт 2023
Про экскурсию «За полярный круг. .» хочу сказать, что она была чудесная! Нам с дочерью очень понравился и Мурманск, и тундра, и берег океана! Во время экскурсии по городу было много интересной информации, посмотрели необычные «закоулки». Тундра поразила своей живописностью и бескрайностью. Ягель вперемежку с ягодами вызвал полнейший восторг. Берег Ледовитого океана…. вызвал настолько сильные эмоции, что сложно их описать. Мощь, величие, не предсказуемость… С китами встреча не состоялась, видимо надо приехать еще) Удивительно, но за четыре дня гидам удалось влюбить нас в природу этого удивительного края! Спасибо огромное этим чудесным людям, любящим свою землю!

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