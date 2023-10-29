Отправиться на морскую прогулку, восхититься Ловозёрскими тундрами и вкусом деликатесов
Поднимемся на вершину горы в Ловозёрских тундрах, прочувствуем суровость края и влюбимся в неземные пейзажи.
Увидим котловину-амфитеатр, вид на Баренцево море с Батарейского водопада, найдём «яйца дракона» и гигантские качели в Териберке. Изюминка тура — прогулка на рыбацкой лодке в поисках китов.
Заедем в гости к саамам, покормим оленей, поиграем с хаски, узнаем о традициях народа и попробуем местные деликатесы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 900 ₽
Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.
Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.
Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах с удобствами в Мурманске. Одноместное размещение — по запросу и за доплату.
Питание. Включены завтраки в отеле, обеды и приветственный ужин. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем оленину, северную уху, морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
Самый большой город за Северным полярным кругом
Встречаемся в 16:00 в центре Мурманска и отправляемся на 4-5-часовую обзорную экскурсию по городу-герою, являющемуся самым большим за полярным кругом. Начнём с площади «Пять углов», поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», увидим место основания Мурманска, памятники треске и защитникам Советского Заполярья, статую «Алёши». Посетим мемориал морякам, где находятся маяк, часть подводной лодки «Курск» и якорь.
Отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.
Поиски китов в Териберке, главные достопримечательности и деликатесы
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку на поиски китов.
Обращаем внимание, что это природное явление, неподвластное человеку, и мы не можем гарантировать встречу с китами. Периодически Северный Морской флот проводит в Баренцевом море учения, и млекопитающие могут уйти, не сообщив нам. Однако мы делаем всё, чтобы повысить шансы увидеть китов, в том числе можем поменять день 2 и день 3 местами, если прогноз погоды будет неблагоприятный для морской прогулки.
Далее посетим все главные достопримечательности Териберки. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Ловозёрские тундры и Хибины
Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
Северные олени, хаски, уха и морошковый чай в саамской деревне
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях коренного народа Кольского полуострова. В России сейчас проживает меньшая их часть, а во всём мире осталось всего около 2000 саамов. Поиграем с хаски и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер на новых «Mercedes Sprinter» по всем локациям маршрута
- Морская прогулка на рыбацком судне в поиске китов
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужин в 1-й день
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
- Входные билеты
- Информационная поддержка 24/7
- Помощь в подборе авиабилетов
- Фотосъёмка
- Фирменный шоппер или кружка в подарок каждому
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - за три недели до начала тура. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
- Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение - по запросу и при наличии мест
- Ужины (кроме 1-го дня)
- Трансфер из/в аэропорт
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения
- Чаевые гиду и водителю